"상어가 나타났다", 그 소식이 제일 반가운 사람

기자말 한반도 바다에서 상어의 출현이 잇따르고 있다. 해수 온도 상승과 해양열파로 난류성 어종의 분포가 달라지면서 상어의 출현 양상도 변하고 있다. 기후변화로 달라지는 바다에서 상어는 어떻게 살아가고 있을까? 해양시민과학센터 파란의 '상어 기록단'이 제주와 한반도 바다에서 상어를 만나온 어부와 해녀, 수협 관계자와 연구자들의 기억을 따라간다.

큰사진보기 ▲김상화 교수가 해양시민학교 상어트랙에서 상어 부검 시연을 하는 모습 ⓒ 해양시민과학센터 파란 관련사진보기

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- 수생생물의학이라는 분야가 생소한 분들도 많을 텐데, 간단히 소개해 주실 수 있을까요?

- 교수님께서는 어떻게 수의학의 길을 걷게 되셨나요?

- 수생생물에도 다양한 종이 있는데, 특별히 상어를 연구하시게 된 이유가 있나요?

- 석사 시절 모슬포에서 방어잡이 배를 타고 현장 연구를 하셨다고 들었습니다. 당시 바다에서 가장 먼저 눈에 들어온 것은 무엇이었나요?

큰사진보기 ▲모슬포 방어잡이배를 탔을 적 사진 ⓒ 김상화 관련사진보기

- 연고도 없는 제주에서 어민분들의 배를 타는 일이 쉽지는 않았을 것 같습니다. 어떻게 배에 오르게 되셨나요?

- 당시 모슬포에서 상어를 연구하면서 상어를 바라보는 시선에도 변화가 있었나요?

큰사진보기 ▲실험실에서 배양한 두툽상어의 알 ⓒ 김상화 관련사진보기

- 처음 상어를 직접 마주했을 때의 느낌은 어땠나요?

- 모슬포에서의 경험을 통해 바뀐 것들이 있나요?

큰사진보기 ▲부둣가에서 상어를 해부하는 김상화 교수님 ⓒ 김상화 관련사진보기

- 상어의 혈액 면역 세포 지도 작성 연구는 어떤 질문에서 출발했나요?

- 상어의 장수와 종양 저항성을 연구하면서 현재 가장 주목하고 있는 단서는 무엇인가요?

- 그렇다면 이러한 면역 연구가 궁극적으로 상어의 보전에도 도움이 될 수 있을까요?

- 상어를 보호하기 위해서 시민들, 학자, 정부는 어떤 역할을 할 수 있을까요?

- 상어를 연구하는 과정에서 가장 어려운 점은 무엇인가요?

큰사진보기 ▲귀상어 CT 촬영 ⓒ 김상화 관련사진보기

- 교수님에게 상어는 어떤 존재인가요? 특별히 좋아하시는 상어가 있으신가요?

- 시민들에게 상어에 대해 알리고 싶은 이야기가 있나요?

[한반도 상어 인터뷰]

덧붙이는 글 | 이 기사는 해양시민과학센터 파란 홈페이지, 제주의 소리에도 실립니다.이 기사는 해양시민과학센터 파란 홈페이지, 제주의 소리에도 실립니다.이 기사는 해양시민과학센터 파란 홈페이지, 제주의 소리에도 실립니다.

김상화 강원대학교 수생생물의학실 교수는 한국의 몇 안 되는 상어 연구자 중 한 명이다. 하지만 처음부터 상어를 연구하고자 했던 것은 아니다. 진화의 신비로움을 탐구하던 그의 관심은 수의학을 거쳐 해양생물로, 그리고 상어로 이어졌다.혼자 길을 만들어가며 상어를 연구해 온 지도 어느덧 10년. 최근에는 그의 연구에 관심을 두고 함께하고자 하는 사람들이 하나둘 늘어나며 새로운 분기점을 맞고 있다. 지난 8월, 서울대학교 의과대학 연구실에서 김상화 교수를 만나 그가 걸어온 상어 연구의 길 따라 이야기를 들었다."수생생물의학은 말 그대로 수생 생태계에 사는 생물들을 대상으로 하는 의학이에요. 수생 생물을 치료하거나 보존하는 등 여러 역할을 수행하기 위한 학문이죠. 저는 수의과대학에서 수생 생물을 연구하는 연구자이자 수의사입니다.""저는 어렸을 때부터 생물학, 생명의 근원을 다루는 진화생물학에 굉장히 관심이 많았어요. 그래서 원서 접수를 앞두고 생명과학부와 수의대 원서를 쥐고 가족회의를 했어요. 저희 아버지도 과학자이신데, 이야기를 나눠보니 생명과학부는 세포 이하의 단위에서 논의를 시작하고, 수의대는 다양한 동물들을 직접 만나면서 큰 틀에서부터 접근할 수 있을 것 같다고 하시더라고요. 저는 그중 후자가 더 재미있을 것 같아서 수의학의 길을 택했어요.""상어 연구를 시작한 계기 자체는 사실 상어를 사랑해서 그런 건 아니고요. (웃음) 저는 진화에 관심이 많아서 진화면역학 등 진화를 키워드로 연구하고 싶어 수의대에 왔고, 흘러 흘러 수생 동물을 다루는 지금까지 오게 됐어요. 그러다 보니 초기 척추동물에 관심이 생겼고, 자연스럽게 상어에 흥미를 가지게 된 경우예요.""어렸을 적부터 배 타는 걸 좋아하긴 했는데, 어민분들이 타는 배를 타본 건 그때가 처음이었어요. 방어잡이 배는 한 번 타면 15시간을 타잖아요. 그 시간 동안 제 눈에 가장 들어왔던 건 사람들이었어요.""제가 제주도에 아무 연고도 없어 어려움을 겪을 때 배를 탈 수 있도록 첫 길을 뚫어주신 김병엽 교수님의 도움이 가장 컸어요. 그 당시 제가 26~27살쯤이었는데, 어리고 서울에서만 살던 아무것도 모르는 여자애라니, 가장 배에 태우기 싫어하는 조합이잖아요. 저를 배에 탈 수 있게 설득해 주신 분이 김병엽 교수님이고, 저를 받아주신 분이 흥진호 선장님이에요. 두 분은 제 상어 연구 인생의 은인이에요.(웃음)바다 위에 오랜 시간 있다 보니 비는 시간이 많았는데요. 그때 흥진호 선장님께서 손에 실을 감아 작은 물고기를 낚는 법을 알려주시기도 하고, 옛날 분들이 겪었던 상어에 관한 이야기도 많이 해주셨어요. 예전에는 어느 해역에 백상아리가 많아서 잡아먹어 본 적도 있다고 하셨는데, 제가 갔던 2016~2017년에는 찾아보기 힘들었으니 개체 변화가 있구나 추정해볼 수도 있었고요.""사실 모슬포에서 흥진호를 탔을 당시에는 학술적인 측면이 컸어요. 태반을 가진 종 중에 사람과 가장 먼 동물이 상어예요. 저는 태반의 진화적인 기원을 찾고 싶어서 임신 중기의 태반성 상어를 샘플링하고 싶었어요. 모슬포에서 임신한 무태상어 개체들이 확인된다는 보고서만 보고 향했죠. 그러다 상어가 굉장히 심각한 멸종위기종이라는 걸 알게 됐어요. 또 상어의 번식 속도가 엄청나게 느리다는 것도 알게 됐죠.여기서 상어 한 마리를 잡으면 저한테는 그냥 '한 마리네' 하는 정도로, 멸치 한 마리와 같은 레벨로 와닿았거든요. 그런데 실제로 해양 생태계에 끼치는 영향은 멸치 한 마리와는 차원이 다른 무게라는 걸 알게 된 거죠. '학술적인 측면만 신경 써서는 안 되겠다'고 생각하게 됐어요. 학자로서, 수의사로서 상어 종 보전을 위해 제가 할 수 있는 일이라면 어떤 방면이든 해야겠다 싶었어요.""그때가 제가 본과 4학년 때 결심하고 석사과정에 들어갔을 때였어요. 상어를 구할 길이 없어 무작정 간 거였기 때문에 처음 상어를 구했을 때는 정말 앞뒤 없이 신나기만 했어요. 어판장에서 소리 지르면서 바로 부검했거든요.당시에는 이 종이 어떤 종인지만 생각했지, 어떤 맥락으로 잡힌 건지에 대해서는 하나도 궁금하지 않았어요. 지금 생각해 보면 그런 것부터 체크하고 기록을 해야 했던 거죠. 지금은 어판장에 이미 혼획돼 올라온 개체들을 사 오는 형태로 사체를 확보하고 있는데, 어디에서 어떤 방식으로 잡혀 올라온 건지 모두 기재하고 있습니다.""어민분들의 말씀에 귀 기울여 듣게 된 게 제일 큰 것 같아요. 학자들이 아무리 연구하고 논문을 많이 읽는다고 해도 진실은 항상 필드에 있거든요. 그래서 저의 프레이즈가 '스틱 타이트 투 더 필드(Stick tight to the field)'예요. '필드에서 절대 벗어나지 마라' 이런 의미예요.""여러 동물들을 살펴보다 보니 상어에서 급격하게 변하는 지점이 많더라고요. 그래서 상어를 자세히 들여다보기 시작했어요. 가장 큰 이유는 면역 시스템이었어요. 후천 면역 시스템을 갖춘 현생 동물 중 가장 오래된 동물이 바로 상어예요. 진화 역사로 보면 약 4억 5천만 년 전의 일이죠.그동안 상어와 우리는 너무나 다르게 진화해 왔는데도 상어의 면역 시스템은 굉장히 성공적이었던 것 같아요. 우리는 상어의 면역 시스템의 큰 틀을 거의 그대로 가지고 와서 사용하고 있거든요. 저는 그게 참 대단한 발명이라고 생각해요.상어 중에는 굉장히 오래 사는 종들이 있거든요. '몸집도 엄청나게 큰데 장수한다는 것은 암에 대한 저항성이 있는 것 같다'고 보게 된 거죠. 그러다 보니 상어의 면역 시스템, 장수, 암에 대한 저항성이라는 세 가지 관심사가 연결됐어요. 상어가 이런 문제들을 어떤 방식으로 해결하는지 알게 된다면, 그 전략을 사람이나 다른 동물에게도 적용할 수 있지 않을까 생각했어요.""이게 엄청 느려요. 쥐를 사용하는 연구는 전 세계에서 진행되고 있어서 레퍼런스가 많지만, 상어는 연구자가 전 세계에 몇 명 없어요. 하다못해 게놈이라는 전장 유전체 데이터부터 있어야 다음 단계 분석을 할 수 있어서, 이런 기초적인 데이터부터 만들어가야 하는 상황이에요. 두 가지 모두 굉장히 중요한 이슈이고, 인류가 풀어야 하는 문제이기도 합니다. 상어는 어쩌면 그 답을 가지고 있는 것 같아요.""돌고 돌아 결국에는 도움이 될 것 같아요. 우리 인류가 갖추지 못한 생물학적 자산을 상어가 가졌는지를 밝히는 형태의 연구이기 때문에, 이 연구의 본질은 결국 '상어는 굉장히 중요한 생물이다'라는 것을 보여주는 데 있다고 생각해요. 상어는 보호되어야 하고, 멸종 위기에서 벗어날 수 있어야 한다고 생각합니다. 최소한 사람에 의해 멸종 위기를 맞닥뜨리는 인위적인 상황에 대해서는 대책이 필요하고요.""각자의 자리에서 할 수 있는 일이 분명히 있어요. 학계는 상어가 왜 사라지고 있는지, 그리고 이들을 실제로 구제하는 데 도움이 될 기술과 방법이 무엇인지 밝히는 역할을 맡을 수 있죠. 우리 바다에 어떤 상어가 얼마나 살고 있는지, 어디에서 어떻게 혼획되는지 같은 기초 자료조차 부족하거든요. 이런 걸 하나하나 쌓아서 근거를 만드는 게 학자의 몫이에요.정부는 그 근거를 바탕으로 제도와 법률을 만들 힘이 있어요. 보호종 지정, 혼획 관리, 유통 기록 같은 건 개인이 할 수 없는 일이니까요. 그리고 시민은 이 둘을 잇는 역할을 해요. 학자가 아무리 좋은 근거를 내놓아도 '이게 중요하다'고 말하는 사람이 많지 않으면 정책까지 가지 못하거든요.시민과학의 형태로 현장의 데이터 수집에 직접 기여할 수도 있어요. 바다에서 무슨 일이 일어나고 있는지를 가장 먼저, 가장 정확하게 알 수 있는 방법 중 하나죠. 혼획된 상어를 기록하고 알려주는 것만으로도 연구와 정책에 엄청난 자료가 되거든요.""아무래도 샘플 구하기가 가장 어려워요. 연구를 진행하려면 사체이든 살아 있는 개체이든 생물학적으로 접근할 수 있어야 하는데, 상어는 그것부터가 쉽지 않죠. 많은 사람이 관심 있는 주제가 아니다 보니 연구를 같이할 동료를 찾는 것도 그렇고요. 당장 사람에게 활용될 수 있는 지식이 아니다 보니까 과제를 따거나 펀딩을 받는 것도 어려워요.그래도 한 10년 넘게 하고 있다 보니 최근 들어 서울대나 카이스트 등 다양한 분들께서 코워킹을 제안해 주시는 경우가 많이 생겼어요. 중요한 분기점에 있는 생물을 대상으로 하는 진화적 연구의 중요성에 대해 전보다 많은 분들이 생각해 주시는 것 같아요.""귀상어는 수많은 상어 종들 중에서 상대적으로 최근에 진화한 계통이에요. 저는 이 친구들을 참 좋아해요. 상어 중에서도 뇌가 발달해 사회성을 보이는 대표적인 상어 집단이고, 전기장 감각기인 '로렌치니 기관'도 발달해 세상을 아주 예민하게 감지하죠.상어를 처음 연구할 때는 이들을 사랑하거나 유난히 아껴서 시작했던 게 아니었는데, 지금 이렇게 이입하고 있는 것을 보니 이젠 제 인생에 큰 의미를 가지게 된 것 같네요. 이들과 저는 평생을 함께하지 않을까요.""상어 하면 무서운 동물이라는 이미지가 먼저 떠오르잖아요. 그런데 실제로는 사람이 상어를 훨씬 많이 죽이고 있어요. 그리고 상어는 번식 속도가 정말 느려서, 한 번 줄어들면 좀처럼 회복이 안 되는 구조예요. 상어는 바다 생태계의 맨 위에서 균형을 잡아주는 존재라서, 상어가 사라지면 먹이사슬 전체가 영향을 받아요.그래서 부탁드리고 싶은 건, 먼저 상어를 알아가 주셨으면 해요. 우리 바다에도 상어가 살고 있고, 그중 여럿이 멸종 위기에 있다는 것부터요. 그리고 가능하다면 시민과학의 형태로 함께해 주세요. 바다에서 상어를 봤을 때 기록해서 알려주시는 것, 어판장에서 마주친 상어 사진 한 장 보내주시는 것, 파란 같은 단체의 활동에 참여하시는 것.국내에서 상어를 연구하는 사람은 거의 없기 때문에, 그런 한 분 한 분의 눈과 손이 정말로 연구가 되고 자료가 돼요. 그 기여가 상어들의 세상에, 해양생태계에, 그리고 자연계 전체에 유의미한 자취로 남을 거예요. 이건 확실해요."