포위된 사람들의 노래, '할렉의 사나이들'

전쟁의 역사에는 언제나 노래가 있었다. 사람들은 전쟁터로 떠나며 노래했고, 포화 속에서 두려움을 견디기 위해 노래했다. 승리를 기뻐하며 부른 노래도 있었고, 죽은 전우를 기억하거나 전쟁에 반대하기 위해 부른 노래도 있었다. 때로는 전쟁과 아무 관계 없이 태어난 노래가 뜻밖의 사건과 만나 전혀 다른 의미를 얻기도 했다. ‘War & Song’은 그 이야기들을 따라간다. 우리가 알고 있던 그 노래 속엔 미처 알지 못했던 전쟁의 역사가 숨어 있다.

큰사진보기 ▲1964년 영화 줄루에서 로크스 드리프트를 방어하는 영국군 병사들. 영화는 150명의 영국군이 수천 명의 줄루군을 상대로 밤새 버텨낸 1879년 실제 전투를 그렸다. 영화 속 ‘Men of Harlech’ 합창 장면은 실제 전투에는 없었던 영화적 연출이다. ⓒ 파라마운트 스튜디오 관련사진보기

"할렉의 사나이들아. 이제 꿈에서 깨어나라"

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큰사진보기 ▲웨일스 북서부에 자리 잡은 할렉 성. 15세기 장미전쟁 당시 랭커스터파의 마지막 주요 거점 가운데 하나였으며, 오랜 항전의 기억은 훗날 웨일스의 노래 ‘할렉의 사나이들’과 연결됐다. ⓒ Wikimedia Commons 퍼브릭 도메인 관련사진보기

큰사진보기 ▲1902년 출판된 ‘March of the Men of Harlech’ 악보. ‘Men of Harlech’은 웨일스에서 오랫동안 사랑받아온 노래지만, 1468년 할렉 성의 병사들이 실제로 이 노래를 불렀다는 기록은 없다. 현재 확인되는 선율의 첫 인쇄본은 1794년에 등장한다. ⓒ Wikimedia Commons 퍼브릭 도메인 관련사진보기

큰사진보기 ▲1879년 로크스 드리프트 전투를 묘사한 알퐁스 드 뇌빌의 1880년 작품. 약 150명의 영국군이 수천 명의 줄루군을 상대로 밤새 방어전을 벌였다. 뒤편에는 전투 도중 불이 붙은 병원 건물이 보인다. ⓒ Wikimedia Commons 퍼브릭 도메인 관련사진보기

(*위 영상은 1964년 영화 <줄루>에서 줄루 전사들의 노래에 맞서 영국군 병사들이 '할렉의 사나이들'을 부르는 장면이다. 영화의 명장면으로 꼽히지만, 실제 로크스 드리프트 전투에서 영국군이 이 노래를 불렀다는 기록은 없다.)

[War & Song ①-2] 불타는 세계무역센터 계단에 울려퍼진 노래

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1964년 개봉한 영화 <줄루(Zulu)> 후반부에는 인상적인 장면이 나온다. 언덕 위에 늘어선 수천 명의 줄루 전사들이 일제히 노래를 부르기 시작하자, 그들의 목소리가 골짜기를 가득 메운다. 방어선에서 이를 지켜보던 영국군 병사들도 노래로 맞선다. 누군가 '할렉의 사나이들(Men of Harlech)'을 부르기 시작했다.몇 사람으로 시작된 노래에 주변 병사들이 하나둘 목소리를 보태면서 어느새 방어선 전체로 퍼져나간다. 줄루군과 영국군의 노래가 골짜기에서 서로 맞서듯 울려 퍼진다.영화 속 영국군은 150명 남짓이지만 그들을 둘러싼 줄루 전사들은 수천 명이다. 압도적인 적에게 포위된 병사들이 두려움을 떨쳐내기 위해 부르는 노래. 이 장면 때문에 'Men of Harlech'은 오늘날까지 영화 <줄루>를 상징하는 음악 가운데 하나로 기억되고 있다.그런데 이상한 점이 있다. 실제 전투에서는 영국군 병사들이 이 노래를 불렀다는 기록이 없다. 그렇다면 이 노래는 어디에서 온 것일까. 이야기는 영화 속 전투보다 400년쯤 앞선 웨일스의 작은 성으로 거슬러 올라간다.웨일스는 잉글랜드 서쪽에 자리 잡은 지역으로, 오늘날 잉글랜드·스코틀랜드·북아일랜드와 함께 영국을 이루는 네 구성국 가운데 하나다. 고유한 언어와 문화를 지닌 웨일스는 오랫동안 독자적인 정치세력을 이루었지만, 13세기 말 에드워드 1세의 정복전쟁을 거치며 잉글랜드의 지배 아래 들어갔다.웨일스 북서쪽 해안에 우뚝 선 할렉 성(Harlech Castle)은 당시 에드워드 1세가 세운 성 가운데 하나다. 바다가 내려다보이는 바위산 위에 자리 잡은 성은 거대한 성벽과 탑으로 둘러싸여 있다.그로부터 170여 년 뒤, 잉글랜드에서는 왕위를 둘러싼 내전이 벌어졌다. 랭커스터 가문과 요크 가문이 30년 가까이 왕좌를 놓고 다툰 '장미전쟁(Wars of the Roses)'이다. 두 가문은 각각 붉은 장미와 흰 장미로 상징됐다.할렉 성은 이 전쟁에서 랭커스터파의 주요 거점이 됐다. 1461년 요크 가문의 에드워드 4세가 왕위에 오르면서 전세가 기울었고, 랭커스터파의 성들도 차례로 함락됐다. 그러나 할렉 성만은 끝까지 남아 요크파에 맞서 저항을 이어갔다.결국 1468년 에드워드 4세는 윌리엄 허버트에게 할렉 성을 함락하라는 명령을 내렸다. 허버트가 이끌고 온 요크군은 7000명에서 많게는 1만 명에 이른 것으로 추정된다. 성을 공격하기 위해 런던과 브리스틀 등지에서는 화포와 화약까지 실어왔다.당대 웨일스 시인 하이웰 다비는 포성이 울려 퍼지는 가운데 수천 명의 병사들이 성을 에워싸고 공격하는 모습을 기록으로 남겼다. 오랫동안 고립된 채 버텨온 할렉 성도 압도적인 병력과 화력을 앞세운 최종 공세를 견뎌내지는 못했다. 공격이 시작된 지 한 달이 채 지나지 않아 성은 요크군에 항복했다.웨일스에서는 이 항전이 'Men of Harlech'의 기원이 됐다고 전해진다. 웨일스 정부 산하 문화유산 관리기관 카두(Cadw)도 이 노래의 영감을 할렉 성 전투에서 얻었다고 소개한다.노래 가사 역시 포위된 성을 연상시킨다. 적군의 창끝이 번쩍이고 깃발이 펄럭인다. 적이 눈앞까지 다가왔으니 굳건히 맞서 물러서지 말라는 내용이다.웨일스 사람들이 이 노래를 얼마나 좋아하는지는 그 별명만 봐도 짐작할 수 있다. 웨일스에는 '나의 조상들의 땅(Land of My Fathers)'이라는 뜻의 '헨 울라드 버 나다이(Hen Wlad Fy Nhadau)'가 사실상의 국가(國歌)로 널리 불린다. 하지만 'Men of Harlech' 역시 그에 못지않게 사랑받아 '웨일스의 또 하나의 국가'라는 별칭이 있다.지금도 웨일스 축구 국가대표팀 경기장에서 울려 퍼지고, '카디프 시티'와 '렉섬' 같은 웨일스 축구클럽의 서포터들은 이 선율에 가사를 바꿔 응원가로 즐겨 부른다.그렇다면 이 노래는 정말 1468년 할렉 성에서 시작된 것일까. 사실 할렉 성벽 위에서 웨일스 병사들이 이 노래를 불렀다는 기록은 어디에도 없다. 현재 확인되는 선율이 악보로 처음 출판된 것은 1794년이다. 그마저도 가사가 없는 악보였다. 가사가 붙은 자료는 19세기에 들어서야 나타난다.그러니 장미전쟁 당시 만들어진 노래라고 단정할 수는 없다. 언제부터 할렉 성의 항전과 이 선율이 한데 묶였는지도 분명하지 않다.다만 압도적인 적에게 둘러싸여서도 끝까지 버텼다는 할렉 성의 항전은 노래와 함께 웨일스 사람들의 기억에 남았다. 그리고 수백 년 뒤, 이 노래는 비슷한 이야기를 지닌 또 하나의 전투와 연결됐다. 영화 <줄루>의 무대가 된 로크스 드리프트였다.1879년 1월 영국군은 줄루 왕국을 침공했다. 남아프리카 여러 지역을 영국 중심의 연방으로 묶으려던 영국은 독립된 줄루 왕국을 걸림돌로 여겼다. 영국은 줄루 국왕 케츠와요(Cetshwayo)에게 사실상 받아들이기 어려운 최후통첩을 보냈고, 이를 받아들이지 않자 군대를 국경 너머로 진격시켰다.전쟁은 처음부터 영국의 뜻대로 풀리지 않았다. 1월 22일 이산들와나(Isandlwana)에서 2만 명의 줄루군이 영국군 진영을 덮쳤다. 1800명의 영국군과 식민지군 중 1300여 명이 죽었다. 대영제국 군대가 줄루 왕국 군대에 당한 충격적인 참패였다.그날 오후, 줄루군 일부가 인근 로크스 드리프트(Rorke's Drift)로 향했다. 선교시설을 이용해 만든 영국군 보급소와 야전병원이 있는 곳이었다. 그곳을 지키는 병력은 150명 남짓, 몰려오는 줄루군은 4000명에 달했다. 병력만 비교하면 승패는 뻔해 보였다.방어군의 주력은 영국 육군 제24보병연대 제2대대 B중대였다. 왕립공병대의 존 차드 중위와 24연대의 곤빌 브롬헤드 중위가 지휘를 맡았다. 병사들은 옥수수자루와 비스킷 상자 등을 되는대로 쌓아 급히 방어선을 만들었다.오후 4시 30분 무렵 줄루군이 밀어닥쳤다. 영국군은 급조한 방어벽 뒤에서 마티니-헨리 소총을 쐈다. 소가죽 방패와 창으로 무장한 줄루 전사들은 집중 사격을 받으면서도 거듭 방어선으로 달려들었다. 한 차례 공격을 막아내면 다시 공격이 이어졌다.어둠이 깔린 뒤에도 전투는 끝나지 않았다. 병원에서는 더 처절한 싸움이 벌어졌다. 줄루 전사들이 건물 안까지 들어오자 병사들은 부상병들을 데리고 방에서 방으로 물러났다. 출구가 막히자 벽에 구멍을 뚫어 환자들을 옆방으로 옮겼고, 다시 다음 벽을 부쉈다. 그러는 동안 건물에는 불이 붙었다.밤이 깊어가면서 방어선은 점점 좁아졌다. 하지만 무너지지는 않았다. 영국군은 줄루군의 공격을 하나씩 막아냈다. 그렇게 밤새 악착같이 버텼다.마침내 동이 터올 무렵, 줄루군이 물러나기 시작했다. 수십 배에 이르는 병력 차이에도 로크스 드리프트의 방어선은 끝내 무너지지 않았다.영국군 17명이 전사했다. 전투 현장에서는 줄루군 시신 400여 구가 발견됐다. 방어전 참가자들에게는 모두 11개의 빅토리아 십자훈장이 수여됐다.불과 몇 시간 전까지만 해도 영국군 상황은 암울했다. 같은 날 이산들와나에서 영국군은 줄루군에게 참패했다. 그런데 그곳에서 멀지 않은 로크스 드리프트에서는 병력의 열세에도 불구하고 영국군이 끝까지 방어선을 지켜냈다.영국으로서는 놓칠 수 없는 승전보였다. 이산들와나의 참패로 충격에 빠진 영국 사회에서 로크스 드리프트의 승리는 더욱 극적으로 받아들여졌다. 수적으로 압도적인 적을 상대로 끝까지 버텨낸 병사들의 이야기는 빠르게 퍼져 나갔고, 로크스 드리프트는 대영제국의 대표적인 영웅담 가운데 하나가 됐다.하지만 이때까지만 해도 이 전투와 'Men of Harlech' 사이에는 아무런 관계가 없었다. 압도적인 적에게 포위됐지만 끝까지 버티고 승리했다는 이야기는 분명 존재했다. 다만 그날 로크스 드리프트에서 'Men of Harlech'이 울려 퍼지지는 않았다. 로크스 드리프트 전투와 'Men of Harlech'을 하나로 연결한 것은 85년 뒤 만들어진 영화 <줄루>였다.1964년 개봉한 <줄루>는 로크스 드리프트 전투를 스크린에 옮겼다. 사이 엔드필드가 감독했고 웨일스 출신 배우 스탠리 베이커가 제작과 주연을 맡았다. 전투를 이끈 브롬헤드 중위 역은 당시만 해도 무명이었던 마이클 케인이 연기했다. 영화가 흥행하면서 케인도 스타가 됐다.영화는 실제 전투를 바탕으로 했지만 여러 부분을 극적으로 바꿨다. 특히 웨일스 색채가 실제 역사보다 훨씬 짙어졌다.1879년 당시 부대의 정식 명칭은 '제24(제2워릭셔)보병연대'였다. 이 연대가 군제 개편에 따라 '사우스 웨일스 보더러스(South Wales Borderers)'로 이름을 바꾼 것은 로크스 드리프트 전투가 끝난 뒤인 1881년의 일이다. 실제 전투에 참가한 24연대 병사들도 웨일스 출신보다 잉글랜드 출신이 더 많았다.하지만 영화에선 병사들의 웨일스 정체성을 크게 부각했다. 제작자이자 주연이었던 스탠리 베이커 자신이 웨일스 출신이었다는 점도 이런 연출과 무관치 않았다.그리고 영화 후반부에 글의 첫머리에서 본 바로 그 장면이 등장한다. 수천 명의 줄루 전사들이 노래를 부르자 영국군 병사들이 'Men of Harlech'으로 맞선다. 실제 로크스 드리프트에서는 없었던 장면이다. 영국군이 그날 이 노래를 불렀다는 기록도 없다.하지만 영화가 흥행하면서 이 장면은 사람들에게 강렬한 인상을 남겼다. 실제로는 관계가 없었던 'Men of Harlech'과 로크스 드리프트가 사람들의 기억 속에서 하나로 묶이기 시작했다. 영화는 사람들이 역사를 기억하는 방식을 바꿔 놓았다.그리고 노래는 영화 밖에서도 뜻밖의 이야기를 이어갔다. 그 중심에 영국 콘월 출신의 전직 군인 릭 레스콜라(Rick Rescorla)가 있었다.수십 년 뒤, 레스콜라는 수천 명이 위험에 처한 현장에서 이 노래를 다시 부르게 된다. 영화 속 전투도, 실제 전쟁터도 아니었다.https://omn.kr/2johb