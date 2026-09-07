"사진 한장이라도..." 이산가족 상봉, 접근 방식을 바꾸자

큰사진보기 ▲작별을 앞두고 손을 흔드는 남북이산가족들2박 3일간의 짧은 상봉을 마치고 작별하는 순간, 통일되어 다시 만나자며 손을 흔드는 이산가족들(금강산) ⓒ 김성근 관련사진보기

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"북에 있는 가족이 살아 있는지 알고 싶다."

"사진 한 장이라도 받아보고 싶다."

"목소리라도 한번 듣고 싶다."

"살아 있었구나."

덧붙이는 글 | 글쓴이는 남북지역교류중앙협의회 부회장, 전 남북적십자회담 대표입니다.

추석이 다가온다. 가족이 한자리에 모이는 명절이다. 하지만 추석이 반갑지만은 않은 사람들이 있다. 북에 두고 온 가족을 수십 년째 만나지 못하고, 생사조차 확인하지 못한 이산가족들이다.9월 23일은 이산가족의 날이다. 올해 추석을 앞두고 이산가족 문제를 다시 생각해야 하는 이유는 분명하다. 기다릴 수 있는 시간이 얼마 남지 않았기 때문이다.통일부의 8월 31일 기준 자료에 따르면 이산가족찾기 신청자는 13만4843명이다. 이 가운데 생존자는 3만2948명, 사망자는 10만1895명이다. 특히 8월 한 달 사이 생존자가 199명 줄었다. 생존자의 66.6%가 80세 이상이고, 90세 이상도 1만1007명이다.이 숫자는 단순한 통계가 아니다. 가족을 만날 수 있는 시간이 그만큼 줄어들고 있다는 뜻이다.남북 이산가족 상봉은 2018년 8월을 마지막으로 중단됐다. 2000년 이후 여러 차례 대면상봉과 화상상봉이 이루어졌지만 이후 새로운 만남은 성사되지 않았다. 남북관계가 경색되면서 이산가족 문제도 함께 멈춰버렸다.그동안 이산가족 문제를 해결하는 방식은 주로 '상봉'에 집중됐다. 남북이 합의하고 대상자를 선정한 뒤 명단을 교환하고 일정한 장소에서 가족을 만나는 방식이다.하지만 이런 방식은 남북관계의 영향을 크게 받을 수밖에 없다. 관계가 좋아지면 상봉이 추진되고, 관계가 나빠지면 중단된다. 그 사이 기다리던 이산가족은 세상을 떠난다.이제는 조금 다른 접근이 필요하다.처음부터 대규모 대면상봉만을 목표로 하기보다 가장 시급한 일부터 하나씩 시작하는 것이다. 우선 생사확인을 재개하고, 가능하다면 서신이나 영상편지 등을 통해 가족의 소식을 전하는 것이다. 여건이 마련되면 화상상봉과 대면상봉으로 확대하면 된다.나는 지난 시기 대한적십자사에서 근무하며 남북 적십자회담과 이산가족 상봉 업무를 담당했다. 회담 준비부터 북측과의 실무협의, 상봉 현장까지 여러 과정을 지켜봤다.현장에서 만난 이산가족들이 가장 궁금해한 것은 거창한 정치적 문제가 아니었다.어렵게 가족을 만난 뒤 가장 먼저 나온 말도 있었다.이산가족 문제의 본질은 결국 여기에 있다.그렇다면 남북대화가 재개될 경우 이산가족 문제를 가장 먼저 논의할 필요가 있다. 모든 현안을 한꺼번에 풀기 어렵다면 가장 절박하고 인도적인 문제부터 시작하는 것이 현실적이기 때문이다.핵과 미사일, 군사 문제는 남북이 쉽게 접점을 찾기 어렵다. 경제협력 역시 국제사회의 제재와 남북관계라는 현실적인 제약이 따른다. 하지만 가족의 생사를 확인하고 안부를 전하는 문제는 정치적 갈등 속에서도 대화의 명분을 찾을 수 있는 분야다.과거 남북 적십자회담이 그런 역할을 했다. 남북관계가 어려운 상황에서도 이산가족 문제를 논의할 수 있는 대화의 통로였다.최근에는 북미대화 재개 가능성도 거론되고 있다. 실제 대화가 언제 시작될지는 알 수 없다. 그러나 한반도 정세에 변화의 계기가 마련된다면 남북도 그때를 준비해야 한다.중요한 것은 거창한 계획이 아니다. 남북대화가 열렸을 때 무엇부터 제안할 것인지 미리 준비하는 일이다.우선 생사확인부터 시작할 수 있다. 이미 확보된 이산가족 정보를 활용해 남북이 가족의 생사를 확인하고, 가능하다면 소식을 주고받는 것부터 논의할 수 있다. 이후 상황에 따라 화상상봉과 대면상봉으로 넓혀가면 된다.이산가족 문제를 통일 이후의 과제로 미뤄서는 안 된다. 지금 살아 있는 사람들이 가족의 생사를 확인하고 한 번이라도 만나고 싶어 하는 현재의 문제다.추석에 이산가족을 기억하는 것도 중요하다. 그러나 기억만으로는 부족하다. 남북관계가 다시 움직일 가능성이 있다면, 그 첫 대화의 의제 가운데 이산가족을 포함해야 한다.이산가족에게 필요한 것은 거창한 약속이 아니다. 가족이 살아 있는지 확인하고, 안부를 전하고, 가능하다면 얼굴을 마주할 수 있는 기회다. 그 첫걸음은 지금부터 준비할 수 있다.