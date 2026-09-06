"성평등 중심 도시로" 세종시 2026 양성평등주간 기념행사 성료

큰사진보기 ▲‘2026 세종시 양성평등주간 기념식’에서 참석자들이 행사 슬로건을 들고 단체 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 참석자들은 파란색과 빨간색 손 피켓을 들고 "행정수도 특별법 연내 제정"을 촉구하는 퍼포먼스를 펼쳤다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲체험 부스에서 시민들이 성평등 메시지 판에 스티커를 부착하고 룰렛 이벤트에 참여하는 등 다채로운 프로그램을 즐기고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종여성새로일하기센터 부스 등을 찾은 시민들과 어린이들이 투호 던지기 등 다양한 민속놀이 이벤트에 함께하며 즐거운 시간을 보내고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 세종시 양성평등 유공자 표창 기념사진 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲김정환 세종시여성단체협의회장이 대회사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲조상호 세종시장이 기념사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲유인호 세종시의회 부의장이 기념사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲강미애 세종시교육감이 기념사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲김종민 국회의원이 축사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲강준현 국회의원이 축사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종 사계절 하모니 어린이합창단이 축하공연을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲참가자들이 행사 슬로건인 "모두의 성평등, 더 넓고 더 깊게"를 외치는 '성평등 실천 퍼포먼스'를 펼치고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

법정 기념주간인 양성평등주간(9월 1~7일)을 맞아 성평등 가치 확산과 일상 속 실천 의지를 다지는 세종 시민들의 한마음 장이 성대하게 펼쳐졌다.세종특별자치시 여성단체협의회(회장 김정환)가 주최·주관하고 지역 내 15개 협력 기관 및 단체가 함께한 '2026년 세종시 양성평등주간 기념식'이 5일 세종호수공원 중앙광장에서 시민들의 열띤 참여 속에 의미 있게 열렸다. '모두의 성평등, 더 넓고 더 깊게'를 슬로건으로 내걸고 치러진 이번 행사는 관 주도의 형식에서 벗어나 시민과 민간 단체가 자발적으로 호흡하는 민관 협력형 문화 축제로 마련됐다.행사장 일대는 오후 1시부터 세종시여성단체협의회를 비롯해 13개 여성·시민단체 및 기관이 마련한 17개 체험 부스로 일찌감치 활기를 띠었다. 성평등 퀴즈, 경력단절 예방 캠페인, 젠더폭력 예방 룰렛 체험, 비즈팔찌 만들기, 건강 및 노무 상담 등 다채로운 프로그램이 운영돼 시민들이 일상 속에서 성평등의 가치를 자연스럽게 느끼도록 했다.현장 부스를 찾은 시민들의 반응도 뜨거웠다. 딸과 함께 행사장을 찾은 김종남씨(46·반곡동)는 "평소 머릿속으로만 생각하고 지나쳤던 성평등과 기후정의 등의 주제를 다양한 체험을 통해 다시 한번 깊이 고민해 보는 뜻깊은 기회가 됐다"고 소감을 전했다.체험 부스에 '성평등은 일상이다'라는 메시지를 남긴 전경아씨(56·조치원읍) 역시 "평소에는 무심코 지나치기 쉬운 문제들을 현장에서 직접 체험하며 새롭게 체감했다"며 "아이들에게도 성평등에 대한 정확한 정보와 고정관념 없는 평등한 가치관을 적극적으로 전해줘야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.야외 부스에서 달아오른 열기는 이어 진행된 본식 기념식장으로 그대로 이어졌다. 김미숙 아나운서의 사회로 진행된 기념식에는 세종시 각계각층의 지역 인사와 여성·시민사회 유관 단체, 기관 관계자 및 시민 등 200여 명이 참석해 성평등 실현을 위한 성과를 돌아보고 앞으로의 실천 의지를 다지는 뜻깊은 자리가 됐다.특히 조상호 세종시장과 박성수 경제부시장, 유인호 세종시의회 부의장, 강미애 세종시교육감, 김종민 국회의원(세종갑), 강준현 국회의원(세종을), 김창연 시의원(반곡동) 등 지역 정관계 인사들과 오영철 세종시체육회장, 강임금 충남여성단체협의회장, 황승원 행정수도특별법 제정 범국민대책위 공동상임대표, 임비호 세종시국가균형발전지원센터장 등 유관 기관·단체장, 김인숙 세종YWCA 회장, 이연재 세종여성기업인협의회장을 비롯한 지역 여성단체·기관 임직원들이 대거 한자리에 모여 양성평등주간의 의미를 더했다.개회식에 이어진 양성평등 유공자 표창 수여식에서는 지역사회 성평등 문화 확산과 여성 권익 신장에 헌신해 온 ▲ 김은정(세종여성새로일하기센터) ▲ 노희연(세종여성플라자) ▲ 오연정(실번스토리) ▲ 이복환(세종시여성단체협의회) ▲ 이정화(세종YWCA성인권상담센터) 씨 등 5명이 세종특별자치시장 표창을 수여받는 영예를 안았다.대회사에 나선 김정환 세종시여성단체협의회장은 "양성평등은 누군가에게 자리를 내어주는 게 아니라 모두에게 더 많은 자리를 만드는 것"이라며 "성별보다 능력을, 차별보다 존중을, 경쟁보다 함께하는 세종을 만들자"고 독려했다. 김 회장은 이어 "대한민국의 행정수도이자 새로운 미래를 만들어 가는 도시인 세종의 양성평등 문화 역시 대한민국의 모범이 되어야 한다"며 "말뿐인 구호에 그치지 않고 현장에서 듣고 움직이며 세종의 여성들이 당당하게 꿈꾸고 도전할 수 있도록 현장에서 변화를 만들어 내겠다"고 다짐했다.이어 현장에서는 정부의 성평등가족부 세종 이전 발표를 향한 지역 인사들의 한목소리 환영 메시지가 이어져 단연 눈길을 끌었다. 세종시가 명실상부한 대한민국 행정수도이자 성평등 정책의 중심 도시로 도약하는 전환점이 될 것이라는 기대감이 행사장을 가득 채웠다.조상호 세종시장은 기념사를 통해 "정부의 성평등가족부 세종 이전 발표는 세종시가 대한민국 행정수도를 넘어 성평등을 실현하는 중심 도시가 된다는 매우 기쁜 소식"이라며 환영의 뜻을 밝혔다. 조 시장은 "국가에서 굳이 양성평등주간을 따로 지정해 기념하는 것은 역설적으로 우리 사회에 아직 배려와 존중이 부족하다는 반증"이라며 "세종시가 대한민국의 모범이 되는 양성평등 도시로 자리매김하도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.세종시의회 의장을 대신해 자리한 유인호 부의장은 "타 지역 의회와의 일정으로 다른 의원들이 함께하지 못했지만 마음은 늘 이 자리에 있다"며 의회의 뜻을 전했다. 이어 "성평등은 곧 삶의 균형이라고 생각한다"며 "시의회 역시 지역사회에 성평등이 자연스럽게 뿌리내릴 수 있도록 균형감 있는 의정활동을 펼치겠다"고 강조했다.강미애 세종시 교육감은 "세종에 여성 교육감이 나왔으니 성평등이 더 잘되지 않겠느냐는 이야기를 들었지만, 한편으로는 '남성들이 평등에 묻혀 소외되는 것은 아닌가'하는 우려도 있었다"며 운을 뗐다. 강 교육감은 "양성평등은 어느 한쪽 성별만 생각하는 것이 아니라 남녀가 함께 생각하는 '균형 발전'의 의미"라며 "여성과 남성이 함께 발전해 나가길 바란다"고 밝혔다.이어 축사에 나선 김종민 국회의원(세종 갑)은 "성평등가족부 세종 이전을 계기로 세종시의 성평등 지수가 대한민국 전체의 기준이 될 것"이라며 "세종이 대한민국에서 가장 모범적인 성평등 도시로 자리매김하는 데 앞장서겠다"고 밝혔다. 이어 "여성의 시간당 임금이 남성의 70% 수준에 머무는 등 OECD 최하위권에 그치고 있는 성별 임금 격차 해소를 위해 국회 차원의 노력을 다하겠다"며 "지역의 우수한 여성 인재들이 마음껏 역량을 펼칠 수 있도록 세종을 '여성 일자리 모범 도시'로 만드는 데 최선을 다하겠다"고 약속했다.강준현 국회의원(세종 을)은 "평소 좋아하는 키워드인 '가치, 평등, 공정, 균형' 중에서도 성평등은 매우 중요한 아젠다이자 가치"라며 "내년 성평등가족부와 법무부, 검찰청, 경찰청의 세종 이전에 발맞춰 행정수도 완성을 위해 힘을 모으겠다"고 밝혔다. 이어 앞서 현장 부스에서 체험한 가정 내 성평등 테스트 결과를 공유하며 "가사 분담은 25점에 불과해 미안하지만, 중요 결정은 100% 아내와 상의해 결정하는데 33년간 아내 말이 틀린 적이 없었다"는 재치 있는 소회를 전했다. 강 의원은 "가정에서부터 솔선수범하며 성평등 가치 실천에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.본행사에서는 AI 기술로 제작된 양성평등 주간 기념 영상이 상영되어 일상 속 '함께'의 가치를 되짚었으며, 세종 사계절 하모니 어린이합창단이 무대에 올라 '미운 오리 날개'와 '무지갯빛 하모니'를 청아한 목소리로 열창해 참석자들에게 깊은 울림을 선사했다.행사의 피날레는 시민과 내빈이 다 함께 참여한 두 가지 퍼포먼스가 장식했다. 참가자들은 초록색 카드를 들어 올려 "모두의 성평등, 더 넓고 더 깊게"를 외치는 '성평등 실천 퍼포먼스'를 펼쳤다.이어 파란색과 빨간색 손 피켓을 들고 진행된 '행정수도 완성 응원 퍼포먼스'에서는 "행정수도 특별법 연내 제정"을 촉구하는 함성이 중앙광장에 크게 울려 퍼졌다. 이는 단순한 기념식을 넘어, 성평등가족부를 비롯한 주요 중앙부처 이전과 행정수도 법적 지위 완성을 연내에 반드시 이뤄내겠다는 세종시민과 지역 정·재계의 강력한 염원과 의지를 하나로 모아낸 상징적인 순간이었다. 이날 행사는 청량한 가을 하늘 아래 전체 기념촬영을 끝으로 성공적으로 마무리됐다.한편, 세종특별자치시 여성단체협의회가 주최·주관한 이번 양성평등주간 행사에는 (사)세종YWCA, (사)세종여성, 나다움사회적협동조합, 대한웰다잉협회 세종지회, 세종YWCA성인권상담센터, 세종가정폭력·성폭력통합상담소, 세종시자원봉사센터, 세종시직장맘지원센터, 세종여성살림터 복숭아공동체, 세종여성새로일하기센터, 세종여성플라자, 세종여성회, 세종지속가능발전협의회, 여성긴급전화1366, 천부경 명상센터 등 지역 내 15개 유관 기관 및 단체가 뜻을 모아 함께했다.