일출은 놓쳤어도... 비 오는 낙산사에서 만난 천년의 숨결

지난 8월 30일부터 31일까지 강원도 여행을 다녀왔습니다.

큰사진보기 ▲이른 아침, 절벽 끝에 서서 거친 바닷바람과 빗줄기를 품어 안은 의상대의 자태는 고고한 한 폭의 그림이었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"비 오는데 나가려고?"

"우산 쓰고 해변이라도 좀 걸어보려고."

​

"혼자 맘껏 낭만을 즐기셔."

큰사진보기 ▲여름이 지나간 드넓은 낙산해수욕장 백사장 위에 'NAKSAN BEACH' 조형물이 비를 맞으며 고요히 서 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲갈매기 무리와 모래 위에 찍힌 작은 발자국들을 따라 걸으며 한결 느긋하게 여유를 누릴 수 있었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲마주한 의상대는 고송과 어우러져 육각 정자의 기품을 고스란히 드러내고 있었다. 맑은 날의 풍경과는 또 다른 신비로운 경이로움이 가슴을 채웠다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲수평선마저 짙게 감춘 동해의 아침. 맑았다면 장엄한 붉은 해가 바다와 하늘을 물들였을 순간이다. 그러나 해를 품지 않은 풍경조차 먹짓을 한 한시처럼 그림 같았다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲절벽 끝 홍련암. 위태로움 속에서도 의연히 바다를 향해 앉은 그 풍경은 사람들의 발걸음을 사로잡기에 충분했다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲진흙 속에서도 맑음을 잃지 않는 보타전 연못. 고고하게 피어오른 연꽃을 바라보며 마음을 다시금 차분히 가다듬었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲아득한 동해를 향해 서 계신 웅장한 해수관음상. 바다를 그윽하게 품어 안는 자비로운 눈길이 돌아서는 걸음 뒤로도 오래도록 잔상으로 감돌았다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲내려오는 길목에서 묵묵히 자리를 지키고 있는 보물 제1723호 공중사리탑을 만났다. 화마가 남긴 참혹한 상처를 딛고 다시 피어난 그 모습은, 낙산사가 품은 견고한 회복의 의지를 상징적으로 보여주고 있었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲가는 빗줄기를 헤치고 마주한 낙산사. 촉촉이 빗물을 머금어 한층 맑고 싱그럽게 열리는 절집의 깊은 운치 속으로 조용히 발을 들였다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

강원도 양양의 낙산에 왔다. 낙산 하면 해수욕장과 낙산사가 먼저 떠오른다. 현직에 있을 때 수학여행 인솔차 들렀던 곳이다. 그때는 아이들의 안전이 최우선이었기에 주변 풍경이 눈에 들어오지 않았다. 여행의 운치를 누릴 겨를도 없었다.이른 아침, 의상대에서 일출을 보고 싶어 길을 나서려는데 차창을 두드리는 빗소리가 들렸다. 빗소리에 잠이 깬 아내가 말했다.내가 우산을 챙겨 들자 아내는 피식 웃으며 말했다.그러고는 이불을 고쳐 끌어당겼다.여름이 지나가는 낙산해수욕장은 고요했다. 넓은 백사장과 울창한 송림, 철썩이는 파도 사이로 남은 파라솔들이 한적한 정취를 더했다. 발걸음에 놀라 날갯짓하는 갈매기와 도요새들, 모래 위에 새겨진 작은 발자국을 따라 백사장 산책로를 걸었다. 시원한 바닷바람을 맞으며 걷다 보니 마음이 한결 느긋해졌다.맨발로 걷던 젊은 부부에게 낙산사 가는 길을 물으니 "저쪽 길로 조금만 천천히 걸으면 낙산사가 나온다"고 했다. 빗줄기도 어느새 가늘어졌다. 내친김에 낙산사를 향해 발길을 옮겼다.가늘어진 빗속의 숲길은 오히려 더 맑고 싱그럽게 열리고 있었다. 빗물을 머금은 흙내음과 짙은 솔향이 가슴 깊은 곳까지 스며들었다.낙산사에 색깔을 하나 입힌다면 단연 푸른색일 것이다. 손을 뻗으면 닿을 듯 가까운 동해와 울창한 숲이 어우러져, 바닷가에 있으면서도 깊은 산중에 들어온 듯한 정적이 감돈다. 바다와 산, 그리고 관음신앙이 한자리에서 만나는 곳. 그것이 낙산사만의 특별한 매력인지도 모르겠다.낙산사는 신라 문무왕 11년(671년) 의상대사가 창건했다고 전해진다. 오랜 세월 동안 이곳에는 얼마나 많은 사람의 발걸음과 염원이 이어졌을까.드디어 바닷가 절벽 위 의상대에 도착했다. 거친 바닷바람을 온몸으로 받아내면서도 의상대는 의연하게 서 있었다. 절벽 아래를 때리는 파도 소리와 육각 정자 지붕을 두드리는 빗소리가 천년의 시간 위로 아늑한 교향악처럼 울려 퍼졌다. 오래된 소나무와 어우러진 정자의 모습은 무척 기품이 있었다.의상대는 의상대사가 이곳에서 참선했다는 전승을 간직한 곳이다. 지금의 육각 정자는 1925년에 세워졌다. 이곳은 송강 정철의 <관동별곡>에도 등장하는 관동팔경의 하나로, 예부터 동해의 일출 명소로 이름난 곳이다.수평선 너머로 해가 올라올 시간이다. 날씨가 맑았다면 붉은 해가 바다와 하늘을 물들이고 있었을 것이다. 그러나 오늘은 수평선도, 태양도 보이지 않는다. 대신 빗소리가 의상대에 조용히 머물고 있었다. 빗물에 젖어 더욱 짙어진 소나무와 정자의 정취는 맑은 날과는 또 다른 경이로움을 선사했다.절벽 끝, 바다를 향해 안기듯 앉은 홍련암의 풍경은 한 폭의 그림 같았다. 의상대사가 바닷가 석굴에서 기도하던 중 관음보살을 친견했다는 설화가 전해지는 곳이다. 붉은 연꽃 속에서 관음보살이 나타났다는 이야기에서 홍련암이라는 이름도 유래했다고 한다.새벽 예불을 마치고 나오는 이들의 나지막한 대화가 들려왔다. 보타전 앞에 연지가 있다는 것이다. 나는 그 말을 듣고 그들을 따라 보타전 앞 연지로 향했다. 빗방울이 떨어지는 연못 위, 듬성듬성 피어난 홍련을 바라보며 마음을 차분히 가라앉혔다.이어 한국을 대표하는 관음성지의 상징인 해수관음상으로 걸음을 옮겼다. 거대한 화강암 해수관음상은 동해 바다를 아득히 바라보고 있었다. 바다를 향한 관음보살의 자비로운 시선이 오래도록 잔상을 남겼다.내려오는 길에 만난 해수관음공중사리탑도 인상적이었다. 탑비에 남은 기록과 함께 수백 년 전의 사리와 유물이 발견되었다는 이야기를 떠올리니, 머물러 있던 시간이 눈앞에서 생생하게 살아 움직이는 듯했다.낙산사는 거대한 시련을 견뎌낸 공간이다. 2005년 4월, 강풍을 타고 번진 대형 산불로 원통보전을 비롯한 주요 전각이 불타고 보물 제479호였던 낙산사 동종이 녹아내리는 아픔을 겪었다. 의상대와 홍련암 등은 화마를 면했지만 사찰이 입은 상처는 깊고 참혹했다.그러나 낙산사는 다시 일어섰다. 전국의 스님들과 국민, 자원봉사자의 손길이 모였고, 단원 김홍도의 '낙산사도'와 발굴조사 자료 등을 바탕으로 옛 가람의 모습을 되살리는 복원 작업이 이어졌다. 잿더미 위에 단순히 건물을 다시 세운 것이 아니라, 기록과 유물을 따라 옛 낙산사의 모습을 되찾아간 것이다.그래서 내가 걷는 이 길은 상처를 품어 더 깊어지고, 잃어버린 것을 기억하기에 더욱 숭고하게 느껴진다.일주문으로 내려오는 길, 아침부터 내리던 비는 여전히 잦아들지 않았다. 의상대의 일출은 보지 못했다. 하지만 전혀 아쉽지 않았다. 비 오는 해변을 거닐고, 빗물 머금은 소나무를 만나고, 연꽃의 이야기를 듣고, 낙산사가 입었던 상처와 다시 일어선 모습을 마음에 담았으니 그것으로 충분했다.지나온 날, 보이지 않았던 풍경들이 세월이 흐른 후에야 비로소 눈에 들어온다. 그때는 바쁘게 지나쳤던 길을 이제는 천천히 걸었다.나는 비 오는 낙산사의 아침을 마음껏 누렸다. 어쩌면 여행의 호사란 특별한 날씨나 거창한 장소를 만나는 것이 아니라, 함께 살아가는 사람의 정겨운 말 한마디에 선뜻 길을 나서는 소박함에서 시작되는지도 모르겠다.오늘 내가 만난 것은 뜨거운 해가 아니었다. 지난 시간을 고요히 품어낸 낙산사의 깊고 맑은 아침이었다.