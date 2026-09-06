"등잔 보러 갔다가 인형까지" 예산에서 이어진 박물관 여행

큰사진보기 ▲용인에서 온 가족 참가자가 자녀와 함께 도자기 등잔을 만들며 체험 프로그램에 참여하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲체험에 참여한 가족들이 직접 만든 도자기 등잔과 윤봉길 의사 인형 키링, 동물 모양 양초를 한데 모아놓고 기념사진을 찍었다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲취학 전 아이와 추억을 쌓기 위해 덕산세계인형박물관을 찾은 가족이 나란히 앉아 작품을 만들며 체험에 참여했다 ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲25명의 참가자들은 가족 단위로 덕산세계인형박물관을 찾아 전시를 둘러보고 다양한 체험 프로그램에 참여했다. 가족들이 함께 도자기 등잔과 윤봉길 의사 인형 키링, 동물 모양 양초 등을 만들며 즐거운 시간을 보냈다. ⓒ 김정아 관련사진보기

지난 5일, 충남 예산군 덕산세계인형박물관에서 박물관 여행에 나선 참가자들을 만났다. 세계 여러 나라의 인형을 만나기 위해 참가자들은 1층부터 3층까지 전시장을 차례로 둘러봤다. 이날 참가자들은 한국등잔박물관에서 출발해 윤봉길의사기념관을 거쳐 덕산세계인형박물관까지 이동했다. 등잔을 살펴보며 옛사람들의 생활을 들여다보고, 윤봉길 의사의 삶과 뜻을 만난 뒤 이번에는 세계 여러 나라의 인형 앞에 섰다. 등잔에서 역사로, 역사에서 인형으로 이어진 박물관 여행이었다.전국 박물관·미술관 50개관이 참여해 약 100개의 관광 프로그램을 운영하는 이 사업은 지역의 문화유산과 관광자원을 연계하고, 지역 특성을 반영한 순회 전시와 체험 프로그램을 통해 문화관광 콘텐츠를 확장하는 데 목적이 있다.특히 한 박물관에 머물러 전시를 관람하는 데 그치지 않고 지역의 역사와 인물, 문화공간을 하나의 동선으로 연결해 관람객이 직접 찾아가고 경험할 수 있도록 구성했다. 지역주민과 관광객의 문화 향유 기회를 넓히고, 지역 곳곳의 문화공간을 하나의 여정으로 경험할 수 있도록 했다는 점에서 의미가 있다.덕산세계인형박물관에 도착한 25명의 참가자들은 전시장을 둘러본 뒤 체험 프로그램에 참여했다. 이날 준비된 프로그램은 윤봉길 의사 인형 키링 만들기와 도자기 등잔 만들기, 동물 모양 양초 만들기였다. 앞서 전시장에서 만났던 역사와 문화를 직접 체험해볼 수 있도록 마련된 시간이다. 용인에서 온 가족 참가자도 자녀와 함께 만들기에 참여했다. 아이와 부모가 나란히 앉아 작품을 만들어가며 서로의 작업을 살펴보고 체험에 집중하는 모습이 눈에 띄었다.이어 취학 전 아동도 가족과 함께 만들기 체험에 참여해 이야기를 나누며 도자기 등잔을 만들었다. 설명을 듣는 데서 그치지 않고 직접 체험에 참여해 박물관에서 만난 이야기를 한층 가까이에서 경험할 수 있는 시간이었다. 덕산세계인형박물관 전시장에서는 시대와 나라에 따라 서로 다른 모습을 한 인형들을 만났다. 1890년대부터 현대에 이르는 앤틱·빈티지·창작 인형 등 다양한 소장품을 살펴보며 인형의 변화뿐 아니라 각 시대와 지역의 생활문화도 함께 살펴볼 수 있었다.무엇보다 용인에서 막내와 함께 온 한 학부모는 당근에 올라온 프로그램 안내 글의 QR코드를 보고 신청했다고 했다. 내년이면 막내가 초등학교에 입학해 지금처럼 아이와 시간을 보내기가 쉽지 않을 것 같아, 그 전에 좋은 추억을 하나 더 만들어주고 싶었다고 소감을 이어갔다. 막내와 나란히 앉아 참여한 학부모는 "내년에 아이가 초등학교에 들어가면 지금처럼 가족이 함께 시간을 보내기가 쉽지 않을 것 같았어요. 그래서 학교에 가기 전에 좋은 추억을 하나 더 만들어주고 싶었다"면서 "박물관도 같이 둘러보고 직접 만들어보기도 하면서 가족이 특별한 시간을 보낼 수 있어서 좋았다. 오늘 함께한 시간이 오래 기억에 남을 것 같다"고 말했다.조다냐 덕산세계인형박물관 관장은 "세 살 아이가 아장아장 걸으며 박물관을 둘러보는 모습부터 가족이 함께 체험하는 모습까지 보니 반가웠다"며 "아이들이 어릴 때부터 박물관을 자연스럽게 경험하고 좋은 추억을 만들어갔으면 좋겠다"고 말했다.김상규 한국등잔박물관 관장은 "이번 '뮤지엄 이음'을 통해 서로 다른 박물관과 역사문화 공간이 만나고, 관람객들이 이동하며 각각의 문화적 가치를 하나의 이야기로 경험할 수 있다는 점에서 의미가 크다"고 말했다. 그러면서 "박물관과 박물관이 서로의 콘텐츠를 나누고 지역과 연결될 때 문화유산을 바라보는 시선도 더욱 넓어질 수 있다"며 "앞으로도 박물관이 지역과 세대를 잇는 열린 문화공간으로 자리할 수 있도록 다양한 교류를 이어가고 싶다"고 덧붙였다.'뮤지엄 이음-충남 예산, 뜻을 품다'는 오는 12일 다시 예산을 찾는다. 참가자들은 윤봉길의사기념관과 덕산세계인형박물관 등을 연계해 관람하고, 다양한 전시와 체험 프로그램을 통해 예산이 품고 있는 역사와 지역 문화자원을 직접 만나볼 예정이다.