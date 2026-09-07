무궁화 도장 하나에 남편이 달라졌다

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큰사진보기 ▲2025년과 2026년 현충시설 스탬프북2025년 현충시설 스탬프북 '시대를 초월한 나라사랑 이야기'(왼쪽)과 2026년 ‘기억 체크인’ 스탬프북. ⓒ 독립기념관 관련사진보기

큰사진보기 ▲다양한 기념관과 기차역 고유 스탬프유엔군초전기념관에 방문한 ‘스탬프 투어 고수’가 대중교통으로 전국을 다니며 모은 기념관과 기차역의 고유 스탬프들. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘기억 체크인’ 스탬프북에 소개된 충남권 코스스탬프북에는 충남권 여덟 개의 현충시설과 운영 정보가 정리돼 있다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

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"야, 이거 진짜 재밌는데!"

큰사진보기 ▲현충시설스탬프 투어의 첫 목적지, 독립기념관30도가 넘는 날씨에 독립기념관 종합안내센터(왼쪽)에서 스탬프를 찍고, 겨레의탑(가운데)을 지나 전시관(오른쪽)까지 15분 넘게 걸었다. 제7전시관에서는 김구 선생 탄생 150주년 기념 특별전 <나의 소원, 우리의 소원>을 관람했다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲이동녕 선생의 뜻을 담은 세 개의 스탬프석오이동녕기념관에는 이동녕 선생이 강조했던 ‘대의·광명·산류천석’을 새긴 고유 스탬프가 마련돼 있다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲태극기 물결이 맞이한 김좌진 장군기념관홍성 백야 김좌진 장군기념관으로 향하는 길에는 태극기가 줄지어 펄럭였다(왼쪽). 기념관과 생가지는 정갈하게 관리되고 있었다(오른쪽). ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲예산군 윤봉길의사기념관예산 윤봉길의사기념관 입구에는 윤봉길 의사가 중국으로 망명하며 남긴 ‘장부출가생불환(丈夫出家生不還)’이라는 글귀가 전시돼 있다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲김한종의사기념관 가는 길산 하나를 넘어야 닿을 수 있었던 김한종 의사 기념관. 가는 길의 논에는 벼가 노랗게 익어가고 있었다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲산자락에 자리한 김한종 의사 기념관과 생가김한종 의사 생가(왼쪽 위)와 기념관 전시실(오른쪽 위). 아래에는 ‘광복문(光復門)’ 현판과 전시실에 놓인 김한종 의사의 사진이 보인다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲마지막 목적지, 심훈기념관과 필경사여섯 번째이자 마지막 목적지였던 당진 심훈기념관과 기념관 옆 필경사 ⓒ 김윤희 관련사진보기

"열 개 코스 중에서 여섯 개 코스, 그러니까 오십 개 기념관을 완주할 거야."

"뭐라고? 그게 가능해?"

"11월 17일까지니까 화요일과 일요일을 잘 이용해서 하면 될 거 같아. 그리고 다음 주 일요일에는 충북·강원권을 돌 거야."

큰사진보기 ▲유엔군초전기념관 스탬프와 스탬프를 찍고 있는 신랑내가 해설사로 일하는 유엔군초전기념관에 마련된 ‘기억 체크인’ 스탬프와 스탬프 북에 신나게 도장을 찍고 있는 신랑. ⓒ 김윤희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다. 이 글은 2026년 8월 25일 남편과 함께 충남 지역 현충시설 여섯 곳을 직접 방문한 경험을 바탕으로 썼습니다. 스탬프 북 사진은 독립기념관 누리집에서 가져와 공공누리 이용 조건에 따라 사용했으며, 나머지 사진은 직접 촬영했습니다.

지난해에 이어 올해도 '스탬프 투어 고수'가 내가 해설사로 일하는 유엔군초전기념관을 찾았다. 그녀는 지난해 현충 시설마다 마련된 훈장 모양의 공통 스탬프뿐 아니라 각 기념관의 고유 스탬프까지 찍어 스탬프 북을 화려하게 만들었다.올해는 '기억 체크인' 스탬프 북과 별도로 기념관 고유 스탬프용 책까지 마련했다. 그 책에는 대중교통으로 전국을 다니며 기차역에서 찍은 스탬프도 가득했다. 지난해에는 별생각 없이 보았는데 올해는 그 스탬프에 반해버렸다. 나도 바로 스탬프 북을 신청했다. 그때가 8월 중순이었다.투어 기간은 7월 1일부터 11월 17일까지이다. 나는 거의 두 달 늦게 시작한 셈이다. 비교적 가까운 서울·경기 지역만 느긋하게 돌아볼 생각이었다. 토요일 저녁, 스탬프 북을 꼼꼼히 살펴보던 신랑이 내 휴무일인 화요일에 떠나자고 했다. 자영업자라 평일 하루를 비우기 쉽지 않은 사람이 그런 말을 하니 적잖이 놀랐다. 신랑이 첫 코스로 선택한 곳은 충남권이었다.화요일 오전 9시, 오산 집을 나섰다. 스탬프 북에는 충남권 현충 시설 여덟 곳이 소개돼 있었지만, 우리 부부는 그중 여섯 곳을 목표로 삼았다. 첫 장소는 천안 '독립기념관'이었다. 8월 말인데도 기온은 30도를 훌쩍 넘고 소나기까지 오락가락해 후텁지근했다. 다행히 스탬프는 주차장 바로 옆 종합안내센터에 있었다. 다만 관람객이 많은 곳이어서인지 잉크가 말라, 도장이 흐릿하게 찍힌 것이 아쉬웠다.기획 전시관에 김구 선생 탄생 150주년 기념 특별전 <나의 소원, 우리의 소원>이 열리고 있었다. 그곳까지는 땡볕을 15분 넘게 걸어야 했다. 전시를 보고 다시 15분을 걸어, 땀을 뚝뚝 흘리며 차에 올랐다. 시동을 걸던 신랑이 뜻밖의 말을 했다.도장 하나 찍은 게 그렇게 재밌다고? 덥고 배고파 정신이 혼미해진 건가 싶었다.다음은 독립기념관에서 차로 5분 거리인 '석오 이동녕 기념관'이었다. 이동녕 선생이 자주 강조했던 '대의', '광명', '산류천석'을 고유 스탬프로 만든 것이 인상적이었다. 그중 '흐르는 물이 바위를 뚫는다'라는 뜻의 산류천석(山溜穿石)이 가장 좋았다.천안 병천순대 거리에서 점심을 먹었다. 식사 중에도 신랑은 남은 네 곳의 도착시각을 계산하느라 여념이 없었다. 푹푹 찌는 더위와 장거리 운전에도 아이처럼 들떠 있었다.한 시간을 달려 홍성 '백야 김좌진 장군기념관·생가지'로 향했다. 장군의 기념관에 도착했음을 맞은편 다리에 휘날리는 태극기 물결이 알려주었다. 기념관과 생가지는 ㄱ자 모양으로 자리 잡고 있었다. 기와지붕을 둘러싼 녹음이 우거져 고즈넉하고 정갈했다. 낙엽 하나, 웃자란 잡초 하나 보이지 않을 만큼 관리도 잘돼 있었다.다시 차로 20분 거리에 있는 예산 '윤봉길 의사 기념관'으로 향할 차례였다. 작년에 새로 단장한 기념관에 들어서자 윤 의사의 '장부출가생불환(丈夫出家生不還)', 곧 '장부가 집을 나서면 살아서는 돌아오지 않는다'라는 글귀가 눈에 들어왔다. 전시를 통해 윤봉길 의사가 시인이었다는 것을 처음 알게 되었다. 그가 지은 한시뿐 아니라 일기도 함께 전시되어 있어 독립운동가라는 이름 뒤에 가려진 청년 윤봉길의 모습도 만날 수 있었다.오후 4시가 조금 넘은 시간이었다. 다음은 30분 거리의 예산군 광시면 '김한종 의사 기념관'이었다. 그곳을 둘러본 뒤 마지막 목적지인 당진 '심훈 기념관'까지 가려면 다시 한 시간을 달려야 했다. 그런데 네이버에는 심훈 기념관이 5시에 문을 닫는다고 나와 있었다. 김한종 기념관을 들렀다 가면 도저히 도착할 수 없었다. 여섯 곳을 다 돌지 못한다고 생각하니 허탈했다. 심훈 기념관이 6시에 닫는다던 챗 GPT를 믿은 내가 어리석었다.그래도 혹시 몰라 심훈 기념관에 전화를 걸어 보았다. 세상에, 챗 GPT의 말이 맞았다. 해설사 예약은 5시까지지만 문은 6시에 닫는다고 했다. (전국 기념관 운영정보가 책자 뒤쪽에 정리돼 있었지만, 그때 우리는 알지 못했다) 차 안 공기가 단숨에 바뀌었다. 산비탈을 오르며 보이는 옅은 노랑의 논 풍경도 평화로웠다. 기념관에 오르는 길 양쪽으로 무궁화가 소담스럽게 피어 있었다.처음 알게 된 김한종 의사는 대한광복회 결성에 참여하고 충청지부장으로 활동하며 군자금을 모집했다. 친일 관리 처단 등 항일 무장투쟁을 벌이다 일제에 체포돼 1921년 대구형무소에서 순국했다. 기념관 앞에는 생가가 나란히 있었다. 생가는 단장이 잘 되어 있었지만, 방문 당시 기념관에는 안내하는 이가 없었다. 전시물에는 먼지가 쌓였고, 일부 자료는 흐트러진 채였다. 같은 예산군의 잘 관리된 윤봉길 의사 기념관을 보고 온 직후라 안타까웠다.마지막 목적지인 심훈 기념관으로 달렸다. 가까스로 도착했다는 감격에 사진부터 찍었다. 심훈 선생은 팔방미인이었다. 소설가이자 영화감독, 배우이자 기자였고, 집까지 손수 지었다. '붓으로 밭을 일군다'라는 뜻의 필경사(筆耕舍)에서 <상록수>를 집필했으니 말이다.그날 신랑이 가장 많이 한 말은 "재밌다"였다. 50대 남성이 하루에 이 말을 세 번 이상 외치는 날이 1년에 며칠이나 될까. 심훈 기념관에 못 갈 뻔할 때를 빼면 재미있어 죽겠다는 표정이 그의 얼굴에서 떠나지 않았다. 그날 이후 신랑은 퇴근하면 스탬프 북을 손에서 놓지 않았다. 며칠간의 연구를 마친 그가 비장한 표정으로 말했다.나들이할 겸 집 근처 기념관들이나 슬슬 다녀볼 요량으로 신청했던 스탬프 북이었다. 일이 커졌다. 그렇지만 나도 점점 설레기 시작했다. 신랑의 재미가 옮은 것 같다. 일요일은 일곱 개 기념관을 돌 예정이라고 하니 비상 간식, 위기 상황에 끌어 쓸 마음의 여유를 챙겨야겠다. 이러다 우리도 '스탬프 투어 고수'가 될지도 모르겠다.