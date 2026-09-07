숲 속의 안식처, 인생의 전부를 바쳐 차려낸 위로

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큰사진보기 ▲산세와 어우러진 말메종의 건물 전경. 건축상 우수상에 빛나는 아름다운 백색 건물과 2만 3천 평 숲의 조화. 자연을 병풍 삼아 서 있는 풍경이 한 편의 수채화 같다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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"40대에 이곳으로 와서 저의 모든 것을 바쳤으니, 말메종은 제 인생의 전부이자 곧 나 자신과 같습니다. 나폴레옹과 조제핀에게 치열한 전쟁터 뒤의 보금자리였듯, 제 삶을 일으켜 세운 터전이자 찾아오는 이들이 무거운 짐을 내려놓고 쉬어가는 안식처가 되길 바라는 마음으로 일궈왔습니다."

"오시는 손님에게 가장 잘 어울리는 찻잔과 그릇을 고민하여 선택합니다. 그 기물과 음식, 차가 손님에게 마음의 평온과 치유가 되길 바라는 마음이 크지요. 지금까지 살아온 방식과는 다른, 저 깊은 곳에 잠재되어 있는 진정한 '나'와 직면하는 시간이기를 소망합니다."

큰사진보기 ▲앤티크한 소품과 조명이 어우러진 실내 공간, 구석구석 채워진 앤티크가 커다란 위안을 준다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"언젠가 너무 우울해서 왔다는 손님에게 아주 귀한 찻잔에 차를 내어드린 적이 있어요. 그 찻잔에 차를 마시며 따뜻한 환대의 마음에 감동받았다고 하더군요. 그렇게 맺어진 인연은 지금까지 이어지고 있습니다. 환갑이 되었을 때 이곳에 오셔서 환갑잔치를 하셨는데, 정성을 다해 준비해 드린 일에 감사하다며 그 후 제 생일에 선물을 보내오시기도 하셨습니다. 큰 보람을 느꼈지요."

큰사진보기 ▲최상의 맛과 비주얼을 갖춘 차와 메뉴, 정성스럽게 차려진 차와 기물. 음료 한 잔에도 최상의 맛과 비주얼을 담아 깊은 울림을 전한다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲주인장이 스스로 힐링하는 2~3평 남짓한 작은 공간, 이곳은 차를 마시고, 뜨개질을 하고, 작품을 구상하고 만드는 그녀만의 쉼터이자 숨구멍이다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"올해 일흔이 되었습니다. 2만 3천 평 부지를 관리하는 것이 이젠 힘에 부치기도 하지요. 딸과 아들이 와서 도와주고 있지만, 이 공간에 어울리는 새 주인을 찾아주고 싶습니다. 그리고 저는 작은 공간에서 그동안 감사했던 고객님들께 감사의 마음을 전하며 살고 싶어요."

도심의 가파른 속도감에 지쳐 고요한 휴식이 그리워질 때가 있다. 충남 금산군 복수면 구례리, 외길을 따라 좁은 마을길을 지나고 아담한 다리를 건너 깊은 숲속으로 들어서면 거짓말처럼 다른 세상이 펼쳐진다. 2만 3천 평이라는 거대한 푸른 산세에 둘러싸여 계절마다 옷을 갈아입는 곳, 바로 '말메종(Mal Maison)'이다.2003년 제5회 인삼고을 건축상 우수상을 수상할 만큼 자연과 어우러진 외관을 자랑하는 이곳은, 나폴레옹과 조제핀 황후가 정원을 가꾸며 휴식을 누렸던 프랑스 성(城)의 이름에서 따왔다. 세상의 소음과 격리된 완전한 평온함을 선사하고, 고풍스러운 기물과 은은한 차 향기, 마음을 치유해 주는 음식이 있는 공간, 이곳에서 숲을 가꾸고 방문객에게 삶의 여백을 내어주는 주인장 박현숙님과 깊은 이야기를 나누었다.40대라는 젊은 나이에 이 깊은 골짜기로 들어와 청춘과 모든 것을 쏟아부었다는 주인장. 그에게 말메종은 단순한 가게나 공간 이상의 의미를 갖는다.말메종의 별관과 실내 공간에는 수많은 앤티크 그릇과 소품들이 가득하다. 바닥에 지천으로 놓여 있을 정도이지만, 공간 구석구석을 채운 그 고풍스러운 기물들이 전하는 위안은 엄청나다. 음료 한 잔을 준비해도 최상의 맛과 비주얼을 갖추고, 숙소에 비치한 수건 한 장에도 일일이 수를 놓아 묵어가는 손님들이 스스로 귀하게 대접받는 느낌을 받도록 한다.산속 깊은 곳까지 찾아오는 수많은 인연들은 주인장의 삶을 한층 더 풍요롭게 만든다. 여기에 말메종의 또 다른 식구이자 8살 된 미식가 견공 '몽실이'도 빼놓을 수 없다. 사람 말을 척척 알아듣는 도도한 노처녀 몽실이는 특유의 영리함과 다정함으로 손님들의 마음을 사로잡는 마스코트다.사람과의 온기는 정원 안에서도 이어진다. 주인장이 정원의 나무를 손질하기 위해 사다리에 올라가면, 손님으로 왔던 이들이 "공주님, 내려오세요. 공주님이 그런 곳에 올라가시면 안 됩니다"라며 선뜻 가위를 빼앗아 들고 사다리 위로 올라가 나무 손질을 다 해주고 가기도 한다. 직접 농사지은 채소를 들고 와 나눠주는 이웃들도 고마운 존재다. 그녀는 감사한 마음을 담아 그 이웃들을 초대해 정성스러운 저녁을 대접할 생각이라며 환하게 웃었다.주인장은 손으로 하는 일이라면 요리부터 소품 제작, 의상 디자인과 리폼에 이르기까지 깊은 '손맛'과 독창적인 미감을 발휘한다. 옳지 못한 일에는 서슴없이 직언을 던질 만큼 당찬 배포를 가졌지만, 아침 한식상을 준비하며 정성껏 만든 반찬을 슬며시 입에 넣어주는 따뜻한 '품격'이야말로 그녀가 지닌 진짜 매력이다.그의 손끝에서 탄생하는 섬세한 수제품과 안목 높은 수집품들은 말메종 구석구석을 채우고 있다. 세계 각국에서 모은 진귀한 앤티크 그릇과 소품은 물론, 자수와 디자인을 더해 리폼한 의상과 수제 인형, 뜨개 소품까지 지천이다. 타고난 감각에 더해 유명한 장인들을 직접 찾아다니며 배움을 청하고 자기 것으로 만든 부단한 노력이 있었기에 가능한 결과다. 처음엔 배움을 청하러 유명인들을 찾아다녔지만, 이제는 도리어 그들이 말메종을 찾아와 그녀의 손맛과 공간이 주는 기운에 힐링 받고 새로운 영감을 얻어 간다. 이렇듯 넓은 품과 탁월한 안목, 정성 어린 환대 덕분에 말메종에는 이름만 대면 알 만한 연예인과 각계 명사들의 발길이 끊이지 않으며 깊은 인연을 이어오고 있다.성처럼 거대한 2만 3천 평의 말메종이지만, 정작 주인장이 스스로 힐링하는 공간은 2~3평 남짓한 작은 공간이다. 바로 마켓으로 이용하던 공간과 뒤안 쪽에 위치한 창고 같은 공간이다. 이곳은 차를 마시고, 뜨개질을 하고, 작품을 구상하고 만드는 그녀만의 쉼터이자 숨구멍이다.말메종에서의 시간은 지금까지 누려보지 못한 눈호강이자 마음 치유의 시간이었다. 정갈한 차 한 잔, 정성스러운 밥상, 그리고 숙소 수건에 곱게 수놓인 온기 속에서 그동안 힘들었던 모든 일에 대한 보상을 다 받은 기분이 들었다. 치유란 바로 이런 것이 아닐까.똑똑한 몽실이의 반가운 인사를 받으며 정원을 산책하고 차를 마시며, 숙소에서 숲을 바라보며 며칠 묵어가고 싶어지는 곳. 위로가 필요한가? 쉼이 필요한가? 그간 고생한 자신에게 선물을 하고 싶은가? 그렇다면 망설임 없이 금산의 비밀스러운 안식처, 말메종으로 발걸음을 옮겨보라.