퇴근길 6시에 걸려온 전화, 심장이 다시 뛰기 시작했다

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큰사진보기 ▲2026년 새만금 김제 독서감상문 공모전 ‘최우수상’ 당선 ⓒ 유현주 관련사진보기

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퇴근 시간을 막 지난 저녁 6시.'다행히 오늘 하루도 이렇게 무사히 넘겼구나' 하는 안도감이 찾아온 것도 잠시, 이내 '내일은 또 어떻게 견디지' 하는 무거운 걱정이 습관처럼 밀려들던 참이었다. 바로 그 찰나, 전화벨이 울렸다. 내가 사는 지역의 도서관에서 걸려 온 전화였다. 내가 두달 전 쯤 응모했던 독서감상문이 '최우수상'에 당선되었다는 소식이었다.긴 휴직을 마치고 다시 돌아온 직장 생활은 생각보다 버거웠다. 겉으로는 괜찮은 척, 애써 미소를 보이고 있었지만, 사실은 아침마다 두근거리는 심장을 부여잡고 출근길에 나서고 있었다. 괜찮지 않다는 말을 할 용기가 없어, 그저 사람들에게는 괜찮다고 말할 뿐이었다.익숙하지 않은 낯선 업무들은 역시나 나를 막막하게 만들었고, 다시 맺어야 하는 사람들과의 관계는 보이지 않는 중압감으로 내 마음을 한없이 무겁게 했다. 무엇보다 나를 지치게 한 건 나 스스로 만들어낸 굴레였다. 누군가 따뜻한 호의로 건네는 칭찬조차 내게는 '그 기대에 부응해 일을 완벽하게 잘 해내야만 한다'는 무거운 압박감으로 둔갑해버렸다.사실 속마음은 불안하고 전혀 괜찮지 않은데, 행여나 민폐가 될까봐 아무렇지 않은 척 사람들을 대하는 일은 피로감을 몰고 왔다. '과연 내가 이 직장 생활을 잘 해낼 수 있을까?' 꼬리를 무는 두려움 속에서, 내 마음은 매일 조금씩 가라앉고 있었다.독서감상문 공모전에 지원하기 위한 목적으로 당시 내 마음을 사로잡았던 책은 <나의 완벽한 장례식>이었다. 삶과 죽음, 그 모호하고 아득한 경계를 배회하는 영혼들의 이야기를 담은 책이다. 삶의 마지막 순간에 떠올리는 기억과 간절한 염원들을 활자로 따라가다 보면, 자연스럽게 '나의 삶'이라는 거울 앞에 서게 된다. 삶의 끝을 마주한 영혼들의 시선을 빌려 나의 지나온 인생을 찬찬히 돌아보고, 비로소 오늘을 살아갈 작은 이유들을 건져 올리며 써 내려간 감상문이었다.당선 소식을 듣는 순간, 나는 그 자리에 우두커니 멈춰 섰다. 그리고 잊고 있던 감각 하나가 선명하게 깨어나는 것을 느꼈다. 당장의 불안감에 에 짓눌려 잠시 까맣게 잊고 지냈던 '글쓰기'의 의미였다. 글을 쓰며 스스로의 내면을 솔직하게 들여다보고 다독였던 시간, 활자를 통해 숨을 쉬었던 그 위로의 순간들이 다시 생각났다. 기분 좋은 두근거림과 함께 잠시 주춤했던 심장이 다시 힘차게 뛰기 시작했다.어두운 터널을 지날 때 한 글자씩 토해내듯 적었던 그 감상문이, 역설적이게도 가장 찬란한 결과로 내게 되돌아왔다. 스스로를 위로하려던 작은 몸부림이 누군가의 마음을 울리고 인정받았다는 사실은 단순히 상을 받았다는 기쁨 그 이상이었다.불안과 피로감으로 가득했던 퇴근길이 단숨에 벅찬 환희의 순간으로 뒤바뀌었다. 내일 다시 출근문을 열고 들어서면 여전히 낯선 업무가 나를 기다리고 있을 것이고, 누군가의 호의에 또다시 잘해야 한다는 압박을 느끼며 애써 웃음 지을지도 모른다.다시 시작된 직장 생활이 하루아침에 쉬워지지는 않겠지만, 이제는 안다. 내 안에는 어둠 속에서도 진짜 내 마음을 들여다보고, 글을 통해 다시 일어설 힘을 찾아내는 단단함이 있다는 것을 말이다.퇴근길 6시에 찾아온 이 완벽한 선물, '최우수상'이라는 이름의 든든한 응원을 가슴에 품고 나는 내일 다시 힘차게 일상의 문을 열어보려 한다. 다시 뛰기 시작한 심장과 함께.