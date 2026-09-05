'행정수도 세종 완성' 넘어야 할 산... 갤럽 여론조사 분석

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큰사진보기 ▲행정수도 이전 여론 변화 갤럽조사 결과 이미지 AI 제작 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲주요 기관별 세종시 이전에 대한 인식 결과 ⓒ 한국갤럽조사연구소 관련사진보기

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행정수도 이전과 공공기관 비수도권 이전 논의가 다시 본격화되고 있다. 지난 8월 11일 국무회의에서 이재명 대통령이 임기 내 '행정수도 세종 완성'을 공언함에 따라 정치권의 행정수도 특별법 제정 논의도 한층 속도를 낼 전망이다.행정수도 이전 구상은 2002년 당시 노무현 대통령 후보의 핵심 공약이었다. 노 대통령은 2003년 취임 후 신행정수도법을 제정해 추진했으나, 2004년 헌법재판소의 위헌 결정으로 백지화됐다. 이후 정치권은 수도 전체가 아닌 행정부처만 옮기는 행정중심복합도시 건설로 선회했고, 2012년 7월 1일 세종특별자치시가 공식 출범했다.이러한 가운데 한국갤럽이 지난 9월 1일부터 3일까지 사흘간 전국 만 18세 이상 유권자 1001명을 대상으로 여론조사를 실시해 4일 발표했다. 이번 조사는 행정수도, 청와대, 국회의 세종시 이전과 서울·수도권 소재 공공기관의 비수도권 이전에 관해 전국 유권자의 의견을 물었으며, 일부 항목은 2003년, 2013년, 2020년 조사 결과와 비교 분석했다.설문조사 결과, '행정수도 세종시로 이전하는 것이 좋다'는 응답이 48%, '서울시로 유지하는 것이 좋다'는 응답이 44%로 나타났다. 8%는 의견을 유보했다.이 같은 수치는 지난 2003년 12월 조사(찬성 44% : 반대 43%), 2004년 6월 조사(찬성 46% : 반대 48%), 2020년 7월 조사(찬성 42% : 반대 49%) 집계 결과와 마찬가지로, 전국적인 찬반 여론이 여전히 팽팽하게 맞서고 있음을 보여준다. 다만 과거와 비교했을 때 서울과 인천, 경기 등 수도권 지역의 행정수도 이전 찬성 비율이 30%대에서 40%대로 소폭 상승한 점이 눈에 띈다.참고로 2020년 조사 당시 세종시 이전 찬성 이유로는 '서울 집중 및 과밀 억제'(40%), '균형 발전'(17%), '인구 분산'(16%) 순으로 집계됐으며, 서울 유지 이유로는 '서울이 중심이자 수도이기 때문'(32%), '이전 필요성 없음·기존 유지가 좋음'(21%), '예산 낭비'(18%) 순으로 나타났다.행정수도 이전에 대한 시각은 연령과 정치 성향, 지역에 따라 명확한 온도 차를 보였다. 연령별로는 40대의 70%와 50대의 59%가 이전 찬성에 표를 던진 반면, 20대에서는 서울 유지론이 62%로 가장 높게 집계됐다. 정치 성향별로는 진보층의 74%가 이전에 찬성했으나 보수층의 59%는 서울 수성을 지지했다. 지역별로는 호남권이 70%, 충청권이 62%로 세종시 이전론이 두드러졌으며, 특히 호남권의 찬성 비율이 충청권보다 8%포인트 더 높게 집계되어 눈길을 끌었다.주요 기관별 세종시 이전에 대해서는 각 기관의 성격에 따라 여론이 엇갈렸다. 청와대의 세종시 이전에 대해서는 찬성 38%, 반대 53%로 반대 여론이 우세를 보였다. 반면 국회의 세종시 이전 찬성 여론은 2013년 35%에서 2020년 47%, 그리고 2026년 52%로 지속적인 증가세를 보이며 반대 의견인 38%를 오차범위 밖에서 앞섰다.이번 조사에서 주목할 만한 부분은 20대 청년층이 행정수도와 청와대, 국회 이전 전반에 대해 가장 높은 거부감을 나타냈다는 점이다. 이는 수도 이전 논의가 단순한 공간 이동을 넘어 세대의 경험 및 정체성 문제와도 깊이 연결되어 있음을 시사한다. 즉 서울을 '대한민국의 중심'으로 체감하며 살아온 세대일수록 이전에 대한 저항이 강하지만, 국토 균형발전을 중시하는 세대와 지역에서는 찬성 비율이 높게 나타나고 있다.결국 세종시를 '행정수도'로 완성하는 과정은 단순한 물리적 기관 이전을 넘어, 국민적 합의 도출과 상징성 재구성이라는 더 큰 과제를 동반하고 있다. 따라서 행정수도 특별법 제정과 행정수도 완성을 단순히 세종시나 충청권의 지역 민원처럼 요구하기보다는, 지방분권과 국토의 균형발전이라는 국가적 의제로 부각해야 한다.한편, 이번 조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호에서 무작위 추출한 표본을 대상으로 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 10.9%다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.