김환기가 평생 곁에 두고 쓰다듬은 항아리의 비밀

큰사진보기 ▲지난달 31일 서울 강남구 호림박물관에서 열린 특별전 '시時간間' 언론 공개회에서 참석자들이 전시를 둘러보고 있다. 시간의 다양한 의미를 살펴보는 이번 전시는 12월 12일까지 열린다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"시즉시 여무언(是卽是 餘無言)."

"이것이 바로 이것인데, 나머지 무슨 말이 더 필요하겠습니까."

큰사진보기 ▲초벌을 기다리는 가마앞의 달항아리도자기를 만들어 초벌을 하게되면 가마속에서 수분 증발과 소성 과정에서 발생하는 수축 현상 때문이며, 전체적으로 처음 크기 대비 10 ~ 15% 정도 줄어든다. 결국 나를 깎아내는 시간인 것이다. 그렇게 그 둥근 달항아리가 탄생하게 된다. 그러나 또 다시 재벌을 기다린다. 유약을 바른후 또 가마속에서 익어간다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

요즘 미술 시장에서 '달항아리'는 수십억 원을 호가하는 귀하신 몸이다. 사람들은 그 하얗고 둥근 자태를 보며 거장들의 찬사를 떠올린다. 수화 김환기가 "내 예술의 모든 것은 달항아리에서 나왔다"며 평생을 곁에 두고 쓰다듬었던 애정, 혜곡 최순우가 극찬한 "어딘가 이지러진 듯하면서도 넉넉한 무심(無心)의 아름다움", 그리고 유홍준 관장이 짚어낸 "조선 백자의 극치이자 불완전함이 빚어낸 완벽한 조형미"까지. 모두가 고개를 끄덕일 수밖에 없는 명쾌하고 아름다운 해석들이다.하지만 26년간 문경의 산천을 누비며 옛사람들의 숨결을 좇아온 전직 시골 학예사의 눈에는, 이 둥근 백자가 조금 다른 질감으로 다가온다. 화려한 수식어와 수십억 원이라는 가격표를 걷어내고 나면, 거기에는 뼈를 깎는 고통으로 '나'를 버리고 '우리'가 된 처절한 흙의 생존기가 숨어 있기 때문이다.이야기는 신라 말엽으로 거슬러 올라간다. 9세기 후반, 헌강왕은 당대 최고의 고승이자 문경 희양산 봉암사를 창건한 지증대사(智證大師) 도헌을 궁으로 모셨다. 그리고 불교의 참된 진리와 마음의 본질이 무엇인지를 물었다. 그때 지증대사는 거창한 경전을 인용하는 대신, 단 한마디를 툭 던졌다.호수에 비친 달이나 하늘에 뜬 달이나 그 본질은 둘이 아니며, 눈앞에 있는 진리를 두고 굳이 말과 글로 꾸며낼 필요가 없다는 벼락같은 깨달음이었다. 현란한 말(言)의 껍데기를 벗겨내고 사물의 뼈대만 남긴 이 담박하고도 무서운 통찰은, 수백 년의 세월을 건너뛰어 17세기 조선의 헐벗은 도자기에 고스란히 내려앉는다.17세기 후반에서 18세기 전반, 조선은 임진왜란과 병자호란이라는 두 번의 참혹한 전쟁을 겪으며 국토가 잿더미로 변한 뒤였다. 도자기에 푸른 안료로 그림을 그려 넣을 최소한의 경제적 여유조차 없었다. 사치를 버리고 근본으로 돌아가야만 했던 곤궁한 시대. 도공들은 화려한 장식과 기교를 모두 버리고, 오직 흙의 순수한 질감만으로 승부를 봐야 했다.아무런 무늬도, 색깔도 입히지 않은 둥근 백토의 덩어리. 달항아리는 달을 흉내 낸 그릇이 아니다. 그저 시대의 아픔 속에서 껍데기를 다 벗어던진 조선의 맨얼굴 그 자체였다. 지증대사의 일갈처럼, 달항아리 앞에서는 어떠한 화려한 수식어도 사족이 된다. 그냥 둥글고 하얀 '이것'일 뿐이다. 시즉시(是卽是)의 미학이다.달항아리의 진짜 위대함은 감상의 영역이 아니라, 진흙을 빚어 굽는 '과정' 그 자체에 숨어 있다. 달항아리라 부를 수 있는 대호(大壺)는 높이가 40센티미터가 넘어야 한다. 이 거대한 몸집은 물레 위에서 한 번에 빚어 올릴 수가 없다. 흙의 무게를 견디지 못하고 주저앉아 버리기 때문이다.그래서 도공들은 커다란 사발 두 개를 위아래로 따로 빚는다. 그리고 흙물이 마르기 전에 두 개의 반원을 둥글게 이어 붙인다. 우리는 흔히 이 '접합의 흔적' 때문에 달항아리가 완벽한 대칭을 이루지 못하고 기우뚱해졌다고 말한다. 하지만 여기에는 단순한 기술적 한계를 뛰어넘는 철학적 섭리가 있다.위아래를 붙인 커다란 항아리가 가마에 들어가면 1300도에 달하는 맹렬한 장작불을 견뎌야 한다. 이때 놀라운 일이 벌어진다. 가마에 들어가기 전 47~48센티미터에 달했던 거대한 항아리는, 불길 속에서 수분을 잃고 뼈를 깎는 수축 과정을 거치며 40센티미터 남짓으로 훌쩍 줄어든다. 물에서는 불어나지만, 불 속에서는 맹렬하게 자신을 깎아내며 쪼그라드는 것이다.만약 위쪽과 아래쪽의 흙이 자신의 원래 크기를 고집한다면 어떻게 될까? 여지없이 이음새가 터지고 찢어져 가마 속의 파편으로 버려지고 만다. 두 개의 서로 다른 개체가 하나의 완벽한 우주로 태어나기 위해서는, 불길 속에서 치열하게 자기 자신을 비워내고 크기를 줄여야만 한다. 철저히 '나를 버려야만' 온전한 '하나'가 되는 것이다.나는 이 상하 접합의 흔적과 스스로 몸집을 줄인 달항아리의 수축 과정에서, 흩어진 민족의 뼈아픈 상처를 꿰맬 '통일과 화합의 철학'을 본다. 세계 도자사를 통틀어 두 개의 쪼개진 파편을 맞붙여 하나의 생명력으로 빚어낸 예술품이 또 어디 있겠는가. 그것도 모자라 제 몸을 깎아내는 고통을 감내하며 타자를 끌어안아 기어코 둥근 원을 이루어냈다. 이는 세계 유일의 분단국가를 살아가는 우리가 달항아리를 곁에 두고 새롭게 읽어내야 할 시대의 화두다.전직 학예사의 눈에 비친 달항아리는 결코 수십억 원짜리 호화로운 장식품이 아니다. 그것은 원래의 나를 버리고 상대를 품어내는 희생이며, 둘이 만나 하나가 되는 화합의 웅변이다.조금 삐뚤어지고, 굽는 과정에서 기우뚱 주저앉고, 이음새의 흉터마저 넉넉하게 제 몸으로 긍정한 희고 둥근 몸집. 달항아리는 흠집투성이인 우리의 불완전한 삶을 위로하며, 나를 비움으로써 너와 하나가 될 수 있다고 조용히 말하고 있다. 가만히 들여다보라. 참으로 이 무심한 백자대호 앞에서 더 이상 무슨 말이 필요하겠는가. 시즉시 여무언(是卽是 餘無言)이다.