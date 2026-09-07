개망초와 큰금계국, 같은 이방인의 다른 운명

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큰사진보기 ▲불암산 언덕에 무리지어 피어난 개망초와 큰금계국. 같은 바다를 건너온 이방인이지만 이들의 생태적 운명은 다르게 흐르고 있다. ⓒ 고석배 관련사진보기

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큰사진보기 ▲척박한 땅에 먼저 자리를 잡는 대표적인 개척자 식물이다. ⓒ 고석배 관련사진보기

큰사진보기 ▲확산이 계속될수록 토착 식물과의 경쟁과 생태계 단순화에 대한 우려도 커진다. ⓒ 고석배 관련사진보기

숲을 찾는 사람들과 가끔 불암산 언덕을 오른다. 그곳에는 두 이방인이 무리지어 있다. 하나는 계란 프라이를 닮은 소박한 흰 꽃 개망초, 다른 하나는 황금닭을 닮았다고 해서 이름 붙여진 노란 큰금계국이다.둘 다 우리 땅에서 태어난 식물이 아니다. 먼 북아메리카에서 바다를 건너온 이방인들이다. 그런데 같은 이방인인데도 이들의 운명은 사뭇 다르다. 개망초는 이제 우리 들판의 익숙한 귀화식물이 되었지만, 큰금계국은 세력을 넓히며 토착 식물의 생육 공간을 위협할 수 있는 침입성 외래식물로 눈치받고 있다.무엇이 같은 이방인의 운명을 이토록 다르게 만들었을까?구한말, 우리 땅에 최초로 철도가 놓였다. 그때 미국에서 온 침목에 작은 국화과 꽃씨가 묻어 들어왔다. 그래서 처음엔 '철도꽃'이라 불렸다. 철도꽃은 1905년 경부선 열차가 개통되던 해 전국적으로 번졌다.그해는 이완용이 나라를 팔아먹은 '을사늑약'이 체결된 해였다. 백성들은 나라가 망한 해에 피어났다고 해서 그 꽃에 망할 '망(亡)' 자를 붙여 망초꽃이라 불렀다. 일제강점기, 같은 아메리카에서 망초와 비슷한 흰 꽃이 들어왔다. 망초에 비해 꽃은 컸지만 키만 뻘쭘하게 크고 여전히 소박했다. 망초와 닮았다 해서 '개망초'라 불렸다.참 얄궂은 이름이다. 나라의 운명이 기울던 시절, 바다 건너온 작은 풀 한 포기에게까지 시대의 슬픔이 이름으로 새겨진 셈이다. 하지만 식물에게는 이름보다 살아가는 방식이 중요하다. 개망초는 척박한 땅에서도 잘 자라며, 사람이 떠난 자리나 공사로 뒤집힌 땅에 먼저 들어와 꽃을 피운다. 생태학에서는 이런 식물을 '개척자 식물(Pioneer species)'이라고 부른다.처음에는 아무것도 없던 땅에 풀이 자라고, 시간이 흐르면서 다른 풀과 나무들이 들어온다. 자연의 천이 과정이 진행되면서 환경이 달라지면 개망초는 점차 다른 식물들에게 밀려난다. 개망초가 스스로 자리를 양보하는 것은 아니다. 자연의 경쟁과 천이 속에서 다른 식물들이 우세해지는 것이다.그러나 사람의 눈으로 바라보면 어쩐지 묘한 감동이 남는다. 황폐한 땅에 가장 먼저 찾아왔다가, 시간이 지나면 다른 생명들이 살아갈 공간을 남겨주는 풀처럼 보이기 때문이다. 그래서 나는 개망초를 '상처 난 땅의 첫 번째 손님'이라 부르고 싶다.큰금계국의 사연은 조금 다르다. 역시 북아메리카 원산이지만, 사람의 필요와 선택에 의해 이 땅에 들어왔다. 국토 개발이 한창이던 1970~1980년대, 도로를 내며 생긴 절개지를 안정시키고 삭막한 도로변을 아름답게 꾸밀 꽃이 필요했다.큰금계국은 당시 시대상에 잘 맞는 식물이었다. 척박한 환경에서도 비교적 잘 자라고 건조와 추위에도 강하며, 노란 꽃을 한꺼번에 피워 장관을 연출했기 때문이다. 사람들은 기꺼이 이 꽃을 심었다. 한때 큰금계국은 국토를 튼튼하고 아름답게 가꾸는 분명한 공신이었다.그러나 세월이 흐르며 상황은 달라졌다. 큰금계국은 여러해살이풀이다. 많은 씨앗을 만들어 퍼뜨릴 뿐 아니라 뿌리줄기를 통해서도 번식한다. 한 번 자리를 잡으면 이듬해 다시 올라와 주변으로 세력을 넓혀갈 수 있다. 처음에는 사람이 심어준 자리에서 다정하게 피어나던 꽃이, 어느 순간 사람의 손을 벗어나 제 영역을 넓혀가기 시작한 것이다. 그리고 우리 토종 꽃이 자리할 공간까지 점령해 나갔다.노란 꽃 한두 송이는 아름답다. 하지만 그 노란색이 언덕 전체를 덮기 시작한다면 이야기는 달라진다. 다채로워야 할 터전이 어느 순간 하나의 색으로 단순해질 수 있기 때문이다. 아름다움이 반드시 생태계의 풍요를 의미하는 것은 아니다.큰금계국에 대한 위해성 평가가 이루어지고 있음에도, 실제 현장에서는 이미 넓게 퍼진 군락을 어떻게 관리하고 토종 식물로 어떻게 전환할 것인지에 대한 적극적인 대응이 충분하지 않다는 목소리가 있다. 일본처럼 전면 식재를 금지하고 제거 작업을 서둘러야 한다.'아직은 괜찮다'는 판단이 반복되는 사이, 자연은 우리의 행정 속도보다 훨씬 빠르게 변한다. 외래식물은 한 번 넓게 퍼지고 나면 제거에 훨씬 더 많은 비용과 노력이 필요하다. 생태계 관리에서 가장 값싼 대책은 어쩌면 가장 늦기 전에 시작하는 것인지도 모른다.그렇다면 대안은 없을까? 삭막한 절개지를 채우고 도로변을 아름답게 가꿀 꽃으로 우리는 왜 늘 외래종에 먼저 눈을 돌려야 했을까. 나는 그 답을 우리 산과 들에서 찾을 수 있다고 생각한다. 대표적인 꽃이 벌개미취와 쑥부쟁이, 구절초다.특히 깊은 산에서 피던 우리나라 자생식물인 벌개미취는 보랏빛의 아름다운 꽃을 피우는 여러해살이풀이다. 관상 가치가 높고 재배와 증식도 가능해 이제는 공원이나 정원, 도시 녹지에서도 활용할 수 있는 토종 식물이다.그렇다면 이제는 생각을 바꿔볼 필요가 있다. 외래종을 들여와 심고 나중에 문제가 생기면 제거하는 방식에서 벗어나, 우리 땅의 환경에 잘 적응한 토종 식물을 먼저 발굴하고 육성하는 것이다.지자체와 산림 관련 기관이 조금만 더 관심을 기울이고 장기적인 계획을 세운다면, 외래종 관리와 토종 식물의 복원을 함께 추진하는 새로운 생태관리 모델도 충분히 가능하다. 외래종의 화려함에 의존했던 관행에서 벗어나 우리 땅의 식물을 발굴하고 육성하는 것. 그것은 단순히 꽃을 바꾸는 일이 아니다. 우리 자연을 우리 힘으로 가꾸는 생태적 자립의 시작이다.개망초도 외래식물이고 큰금계국도 외래식물이다. 그런데 왜 하나는 우리 들판의 익숙한 귀화식물이 되었고, 다른 하나는 생태계의 우려 대상으로 주목받게 되었을까?나는 그 차이를 '공존'과 '절제'라는 말로 생각해본다. 문제는 식물 그 자체가 아니다. 어느 한 종이 지나치게 넓은 공간을 차지하면서 다른 생명들이 살아갈 자리를 줄이는 데 있다.숲의 진정한 아름다움은 하나의 화려한 꽃이 모든 것을 덮어버리는 데 있지 않다. 흰 꽃도 있고, 노란 꽃도 있고, 보랏빛 꽃도 있어야 한다. 서로 경쟁하면서도 서로의 자리를 완전히 빼앗지 않을 때 비로소 숲은 건강하고 풍요로워진다.이 대목에서 나는 자연스럽게 우리가 살아가는 사람의 세상을 떠올린다. 우리 사회에도 수많은 '이방인'이 살아간다. 낯선 나라에서 이 땅으로 건너와 새로운 가족을 이루고 뿌리를 내리는 결혼이주 여성들, 그리고 힘들고 거친 현장에서 땀 흘리며 우리 사회의 밑바탕을 떠받치는 이주노동자들이다. 처음에는 낯설다는 이유로 경계받기도 한다.그러나 시간이 지나 돌아보면 그들의 노동과 삶이 우리의 일상을 얼마나 단단하게 받쳐주고 있었는지 알게 된다. 이방인이라는 이유만으로 그 사람의 가치를 판단할 수 없는 것처럼, 외래식물이라는 이유만으로 무조건 배척할 수도 없다. 결국 중요한 것은 어떤 관계를 맺으며 살아가느냐이다.그리고 한 가지 더 생각해본다. 외부의 도움은 때로 우리에게 꼭 필요하다. 하지만 도움과 의존은 다르다. 처음에는 누군가가 세워준 울타리가 필요할 수 있다. 그러나 시간이 흐르면 스스로 울타리를 세우고 자신의 터전을 지킬 힘도 길러야 한다.나는 그것을 자립과 자주의 힘이라고 생각한다. 도움을 거부하는 것이 아니라, 도움을 받으면서도 스스로 설 수 있는 힘을 키우는 것. 그것이 건강한 공존의 또 다른 조건일 것이다. 전시작전권 회수를 통한 자주국방이 그렇다.불암산 언덕에 이제 제법 가을 바람이 분다. 지난여름의 더위는 혹독했다. 우리 역사처럼. 개망초의 흰 꽃은 잦아들고 큰금계국은 이제 씨앗을 품으며 검게 들을 태우고 있다. 예측컨대 내년에는 큰금계국의 노란색 영역이 더 넓어질지도 모른다. 그런데 자세히 들여다보니 보랏빛 꽃봉오리가 고개를 내밀고 있다.벌개미취다. 아직은 작다. 아니, 적다. 큰 들에 비해 잘 보이지도 않는다. 그러나 자기 계절을 잊지 않고 꽃을 피울 준비를 하고 있다. 나는 그 모습을 한참 바라본다. 자연은 끊임없이 변하며 균형을 다시 찾아간다.우리 사회도 그러했으면 좋겠다. 누군가의 힘이 너무 커져 다른 이들의 자리를 모두 차지하지 않도록, 서로의 다름을 인정하면서도 함께 살아갈 수 있기를 바란다. 외부의 도움을 받되 영원히 의존하지 않고, 스스로의 힘으로 자신의 터전을 가꾸고 지킬 수 있기를 바란다.노란 꽃이 아름답다고 해서 언덕 전체가 노란색이어야 하는 것은 아니다. 흰 꽃도 있어야 하고, 보랏빛 꽃도 있어야 한다. 숲은 어느 한 색의 것이 아니기 때문이다. 그리고 우리의 사회와 우리의 땅 역시 어느 한 힘의 것이어서는 안 된다.서로 다른 생명이 서로의 자리를 인정할 때, 비로소 숲은 숲다워진다. 그리고 사람의 세상도 조금 더 사람다워진다.