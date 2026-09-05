"나이, 성별, 국적 따질 게 없다" 강남에서 열린 온가족 축제

큰사진보기 ▲2026 온가족 어울림 페스타강남구 4대 축제를 한자리에 ⓒ 이용민 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 강남내일신문에도 실립니다.

9월 5일(토) 오전 10시부터 서울 강남구 마루공원에서 '2026 강남 온가족 어울림 페스타'가 열렸다. 오전 10시부터 오후 3시까지 진행되는 이번 행사는 양성평등주간 행사와 가족ㆍ청소년ㆍ다문화 프로그램 등을 한자리에서 만날 수 있도록 구성됐다.본격적인 축제에 앞서 열린 기념행사에서는 김현기 강남구청장과 박수민 국회의원, 송영광 강남구의회 경제도시위원장이 축사를 통해 행사 의미를 전하고 주민들과 인사를 나눴다.김현기 강남구청장은 행사장을 둘러본 소감을 전하며 가족과 다문화가 함께하는 축제의 의미를 강조했다. 김현기 구청장은 "아나바다에 아이와 부모가 같이 나와 있는 모습과 여러 나라의 자랑거리를 선보이는 다문화 공간이 인상적이었다"며 "산발적으로 추진되던 축제를 한꺼번에 모은 만큼 마음껏 즐기고 행복한 하루를 보내시기 바란다"고 말했다. 이어 "축제는 나이, 성별, 국적을 따질 게 없다. 함께 즐기면서 행복을 나누는 것이 축제"라고 강조했다.박수민 국회의원은 여러 행사를 한데 모아 축제 규모를 키운 점에 의미를 부여했다. 박수민 의원은 "뜨거운 여름이 가고 가을이 왔다"며 "행사의 크기가 합쳐져 굉장히 커진 만큼 준비 과정에도 많은 노력이 있었을 것"이라고 말했다. 이어 "합쳐진 크기만큼 오늘 참여해 즐기는 분들의 기쁨도 두 배, 세 배가 될 것으로 생각한다"며 주민들에게 가을 축제를 마음껏 즐겨 달라고 전했다.송영광 강남구의회 경제도시위원장은 "가장 살기 좋은 도시는 가족이 안심하고 행복하게 살 수 있는 안전한 도시"라며 "오늘 페스타가 가족의 소중함을 되새기고 서로 다른 문화와 세대가 따뜻한 정을 나누며 하나로 어우러지는 행복한 시간이 되기를 바란다"고 말했다. 이어 강남구의회가 주민 생활과 밀접한 조례와 예산을 세밀하게 살피며 삶의 질 향상과 지역 발전을 위해 역할을 다하겠다고 밝혔다.기념행사에서는 양성평등 유공자 표창과 양성평등주간 슬로건 이벤트 등이 이어졌다. 이후 힐링콘서트 '함께하는 양성평등'을 비롯해 버블쇼, 조안나 요들밴드와 국악인가요 공연 등 가족 관람객을 위한 무대가 펼쳐졌다.행사장에 들어서면 잔디광장을 따라 길게 늘어선 체험 부스가 방문객을 맞았다. 온가족 다문화 놀이터에서는 다양한 나라의 문화와 놀이를 접할 수 있는 프로그램이 진행됐고, 아프리카 전통 악기 젬베 체험 공간에서는 아이들이 직접 북을 두드리며 리듬을 익혔다. 진행자의 시범에 맞춰 아이들이 힘껏 젬베를 치자 주변에 모인 가족들도 박자를 맞추며 체험을 지켜봤다.어린이들의 눈길을 끄는 프로그램도 곳곳에서 이어졌다. '초록빛 동화 놀이터'에서는 아이들이 작은 의자에 둘러앉아 동화 구연을 지켜봤다. 이야기 장면이 하나씩 펼쳐질 때마다 어린이들의 시선이 무대로 향했고, 부모들도 곁에서 함께 이야기를 들으며 시간을 보냈다.직접 손으로 만들고 몸을 움직이는 체험 공간에는 가족들의 참여가 이어졌다. 부모와 아이가 한 테이블에 둘러앉아 만들기 활동을 함께했고, 청소년들이 참여하는 체험 부스와 놀이 공간에도 방문객이 몰렸다. 공을 던져 표적을 맞히는 게임에서는 참가자들이 차례를 기다리며 줄을 섰고, 결과에 따라 웃음과 환호가 터져 나오기도 했다.온가족 다문화 놀이터에는 우즈베키스탄, 멕시코, 아프리카, 베트남, 러시아, 태국, 필리핀, 중국, 몽골 등 다양한 국가와 문화를 소재로 한 체험 프로그램이 마련됐다. 가족들은 각 부스를 돌며 여러 나라의 놀이와 문화를 접하고 직접 체험하는 시간을 가졌다.즐길 거리ㆍ그림그리기 대회 체험 부스도 행사장의 한 축을 이뤘다. 생활안전, 환경, 건강, 청소년 활동 등 다양한 주제의 부스가 마루공원 곳곳에 자리했다. 아이들이 직접 참여할 수 있는 프로그램이 연이어 운영되면서 넓은 잔디광장과 산책로 일대가 야외 체험 공간으로 변했다.특히 푸른 하늘 아래 수많은 비눗방울이 잔디광장 위로 날아오르자 아이들이 비눗방울을 따라 뛰어다니며 축제 분위기가 한층 달아올랐다. 부모들은 아이들과 함께 체험에 참여하거나 휴대전화로 모습을 담았고, 부스 사이를 오가는 가족들의 발길도 계속 이어졌다.'2026 강남 온가족 어울림 페스타'는 강남구와 강남구가족센터, 강남청소년센터, 강남구여성능력개발센터 등이 참여해 양성평등주간 행사와 가족ㆍ청소년ㆍ다문화 프로그램을 한 공간에서 선보였다. 서로 다른 세대와 문화가 어우러진 가운데 가족들이 함께 보고 듣고 만들고 뛰어노는 풍경이 이어지며 9월 첫 주말 마루공원은 온 가족을 위한 축제 공간으로 채워졌다.