"백제 석탑의 돌, 강경서 왔나"... 옥녀봉서 찾은 1400년 전 흔적

큰사진보기 ▲논산시 강경읍 옥녀봉 정상에서 바라본 금강. 오른쪽으로 올라가면 부여 방향이고 왼쪽으로 내려가면 익산 방향이다. 금강 맞은편은 부여군 세도면 들판이다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충남 부여군 정림사지에 있는 국보 정림사지 오층석탑. 지난 2007년 발표된 이찬희·김영택·이명성 '부여 정림사지 오층석탑 구성암석의 원산지 추정' 논문에서 석탑을 이루는 암석과 강경 옥녀봉·익산 화산 일대 암석의 광물·화학적 특징이 유사한 것으로 나타나 석재 산지와 금강 수운을 통한 운반 가능성이 제기됐다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲정림사지 오층석탑 주변의 광역 지질도. 이 지역은 화강편마암으로 이루어져 있으며, 부분적으로 흑운모화강암, 화강섬록암, 안구상편마암, 편암, 셰일이 관입해 있다. granite gneiss = 화강편마암 (이 일대의 바탕이 되는 암석) / biotite granite = 흑운모화강암 (부여읍 일대에 넓게 분포하는 것) / granodiorite = 화강섬록암 (탑을 만든 그 돌, 옥녀봉·화산의 암석) / augen gneiss = 안구상편마암. / schist = 편암, shale = 셰일(이암 계열의 퇴적암) (이찬희·김영택·이명성 '부여 정림사지 오층석탑 구성암석의 원산지 추정' 논문 캡쳐) ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲석탑 구성암석과 추정 산지인 옥녀봉·화산 암석의 지구화학적 거동. (A) 표준 화강암 조성으로 표준화한 주성분 원소 패턴. (B) 표준 화강암 조성으로 표준화한 일부 미량원소 및 희토류원소 패턴. (C) 운석(콘드라이트) 값으로 표준화한 희토류원소 패턴. (D) 중앙해령 현무암으로 표준화한 호정·불호정 원소 패턴. "기준을 네 가지로 바꿔가며 원소 성분을 그래프로 그렸는데, 정림사지 탑의 돌과 옥녀봉 돌이 그린 선이 네 번 모두 포개졌다." 연구팀은 이를 두고 두 암석이 동일한 마그마에서 만들어졌음을 가리키는 결정적 증거라고 주장했다. (이찬희·김영택·이명성 '부여 정림사지 오층석탑 구성암석의 원산지 추정' 논문 캡쳐) ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲석탑 구성암석의 암석학적 특징과 편광현미경 사진. (A) 페그마타이트 세맥을 함유한 반상 화강섬록암이 부재 전체에서 고르게 나타난다. (B) 수 센티미터 크기의 염기성 포획암을 함유한 반상 화강섬록암. (C) 사장석 반정을 확대한 사진. (D) 알바이트 쌍정을 보이는 사장석, 녹니석화된 흑운모, 석영, 스핀의 광물 조합. (E) 누대구조를 갖는 반상 사장석. (F) 장석의 벽개면을 따라 심하게 변질되어 생성된 점토광물. Qt: 석영, Or: 정장석, Pl: 사장석, Bt: 흑운모. 하얀 광물 줄기(페그마타이트 세맥), 시커먼 덩어리(염기성 포획암), 큼직한 장석 알갱이(사장석 반정). 이 세 가지가 한 돌에 함께 나타나는 것이 옥녀봉 돌과 맞춰볼 근거가 됐다. (이찬희·김영택·이명성 '부여 정림사지 오층석탑 구성암석의 원산지 추정' 논문 캡쳐) ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산시 강경읍 옥녀봉에 오르면 채석 흔적을 쉽게 발견할수 있다. 다만 이 흔적이 백제시대에 정림사지 오층석탑 석재를 채취하면서 생긴 것인지는 확인되지 않았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲옥녀봉에서 내려본 강경읍 일대. 붉은색 지붕이 하늘로 솟은 강경성당 등 비롯해 읍내 곳곳에 근대 건축물들이 곳곳에 남아있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲금강을 이용한 석재 운반. (A) 정림사지 오층석탑과 옥녀봉, 화산 사이의 석재 이동거리를 나타낸 위치도. (B) 옥녀봉 인근의 금강. (C) 화산 인근의 금강. 사각형은 옥녀봉. 정림사지 오층석탑과 옥녀봉의 직선거리 15.38km, 금강을 따라간 수로 이동거리 18.57km, 부여 부근 금강에서 탑까지 2.3km, 옥녀봉에서 화산까지 3km. 강경포구 쪽 금강에서 옥녀봉까지의 800m. 연구팀은 거리 산출을 "국토지리정보원의 거리정보 프로그램에 적용해 본 결과"라고 밝혔다. (이찬희·김영택·이명성 '부여 정림사지 오층석탑 구성암석의 원산지 추정' 논문 캡쳐) ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산시 강경읍 옥녀봉 전경. 해발 50m 남짓한 야트막한 산으로, 2007년 연구에서 부여 정림사지 오층석탑을 구성한 석재의 유력한 산지 가운데 하나로 지목됐다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시 강경읍 옥녀봉에 서면 발아래 펼쳐진 물길이 먼저 눈에 들어온다.초등학생도 10분 이면 오르는 해발 50m 남짓한 야트막한 산 아래로 금강이 흐른다. 강 건너에는 부여군 세도면의 너른 들이 펼쳐지고, 물길은 들판을 끼고 굽이쳐 부여로 이어진다.강경의 역사를 이야기할 때 빠지지 않는 것이 금강이다. 조선 후기 평양·대구와 함께 3대 시장으로 꼽혔던 강경을 키운 것도 이 강이었다. 서해에서 올라온 배가 포구에 닿았고, 수산물과 소금, 곡식과 온갖 물산이 강경에서 모이고 흩어졌다.그런데 강경과 금강의 인연을 조선시대보다 1000년쯤 더 거슬러 올라가면 뜻밖의 이야기를 만나게 된다.백제다. 옥녀봉의 돌이 그 단서다.옥녀봉에는 옥황상제의 딸인 옥녀가 내려와 놀았다는 전설이 전한다. 산 이름에도 그 이야기가 남았다. 정상에서 금강을 바라보다 암반 쪽으로 발길을 옮겼다.이 돌 가운데 일부가 1400여 년 전 백제의 수도 사비로 옮겨졌을 가능성이 있다는 연구 결과가 있다. 그 목적지로 지목된 곳은 부여 정림사지 오층석탑이다.강경의 작은 산과 백제 왕도 한복판의 석탑. 얼핏 아무 관계도 없어 보이는 두 곳 사이에는 금강이 흐른다. 옥녀봉에서 내려다본 그 강을 따라 백제의 돌을 찾아가 봤다.부여 정림사지에 들어서면 오층석탑이 정면에 보인다. 높이 8.33m. 백제가 사비에 도읍하던 시기에 세운 탑으로 1400년 가까운 세월을 견뎠다.가까이 다가가면 돌로 목조건축을 표현한 백제 석공의 솜씨가 보인다. 탑 몸체의 돌기둥은 나무기둥처럼 서 있고, 얇고 넓은 지붕돌은 처마처럼 펼쳐졌다. 나무로 탑을 짓던 기술을 돌에 옮긴 흔적이다.탑에는 모두 149매의 석재가 쓰였다. 그 많은 돌은 어디에서 가져왔을까.국립공주대학교 문화재보존과학과 이찬희·이명성·김영택 연구팀이 지난 2007년 <지질학회지>에 발표한 '부여 정림사지 오층석탑 구성암석의 원산지 추정' 논문에서 석재의 출처를 추적했다.석탑을 이루는 주된 암석은 '반상 흑운모 화강섬록암'이다. 이름은 어렵지만 화강암과 비슷한 단단한 돌이다. 검은빛의 흑운모와 밝은 광물이 섞여 있고 비교적 큰 광물 알갱이가 눈에 띄는 것이 특징이다.연구진은 먼저 부여를 살폈다. 무거운 돌을 먼 곳에서 가져오기보다는 가까운 곳에서 구했을 가능성이 크다고 본 것이다. 부여 일대 12곳에서 바위가 땅 위로 드러난 곳을 조사했다.그러나 석탑과 같은 특징의 돌을 찾지 못했다. 탑은 부여에 있는데 탑을 만든 돌은 부여에서 나오지 않은 것이다. 연구진은 조사 범위를 넓혔고, 그 과정에서 논산 강경의 지명이 등장한다.옥녀봉이었다.옥녀봉에서 약 3㎞ 떨어진 전북 익산시 망성면 화산리의 화산에서도 비슷한 돌이 확인됐다. 지금 나바위성당이 자리한 높이 40m 남짓의 낮은 산이다.옥녀봉은 충남 논산, 화산은 전북 익산이다. 행정구역은 다르지만 두 산은 지척이다. 모두 금강과 가깝다.연구진은 돌의 색이나 모양만 보고 같은 돌이라고 판단하지 않았다.돌을 이루는 광물의 종류와 크기, 배열부터 살폈다. '대자율'도 측정했다. 어려운 말 같지만 돌이 자석의 영향을 얼마나 받는지를 숫자로 나타낸 것이다. 암석마다 들어 있는 자성 광물의 종류와 양이 달라 돌의 성질을 비교할 때 활용한다.돌 속에 아주 적은 양으로 들어 있는 미량원소와 희토류원소도 비교했다. 이런 성분의 양과 분포를 살피면 서로 떨어진 두 암석이 비슷한 환경에서 만들어졌는지를 판단하는 데 도움이 된다.정림사지 석탑과 옥녀봉·화산의 암석은 여러 분석에서 서로 비슷한 특징을 보였다.눈으로 확인할 수 있는 공통점도 있었다. 바위 사이에 밝은 광물이 가느다란 줄처럼 들어간 '페그마타이트 세맥'과 밝은 암석 속에 검은색 계통의 다른 암석 조각이 박힌 '염기성 포획암' 등이 함께 나타났다.쉽게 말하면 겉모양뿐 아니라 돌 속에 들어 있는 광물과 여러 성분까지 닮았다는 얘기다.연구진은 이를 종합해 정림사지 오층석탑과 옥녀봉·화산의 암석이 같은 종류의 기반암에서 만들어진 것으로 판단했다.여기서 더 흥미로운 흔적이 나왔다.옥녀봉과 화산의 암반 곳곳에서 사람이 돌을 떼어낸 것으로 보이는 옛 채석 흔적이 확인됐다.다만 이 흔적이 백제시대 것이라고 밝혀진 것은 아니다. 정림사지 오층석탑을 만들기 위해 돌을 떼어낸 자리라고 단정할 수도 없다. 채석 시기를 밝힐 고고학적 조사가 더 필요하다.그럼에도 석탑과 닮은 암석에 옛 채석 흔적, 금강과 가까운 지형까지 겹치면서 옥녀봉과 화산은 정림사지 오층석탑 석재의 유력한 공급지로 지목됐다.논산 사람들에게 익숙한 옥녀봉을 달리 봐야 하는 이유다.옥녀봉의 돌 이야기가 더욱 눈길을 끄는 것은 강경이 훗날 금강 수운을 바탕으로 크게 번성했기 때문이다.강경은 조선 후기 평양·대구와 함께 조선 3대 시장으로 꼽혔다. 바닷가도 아닌 강경에 전국의 상인이 몰려든 까닭은 금강에 있었다.서해에서 배가 금강을 따라 들어왔다. 서해안의 수산물과 소금이 포구에 내려졌고, 호남평야에서 생산된 곡식과 내륙의 물산이 강경으로 모였다. 이 물건들은 다시 배와 육로를 통해 전국으로 흩어졌다.강과 바다, 내륙이 만나는 곳. 그 지리적 이점이 강경을 키웠다.강경장이 서는 날이면 포구와 시장은 상인과 물건으로 넘쳤다. '1평양, 2강경, 3대구'라는 말이 전할 정도였다.번성은 근대까지 이어졌다. 일제강점기인 1931년 4월 1일 읍제가 처음 시행될 때 강경면은 강경읍으로 승격됐다. 은행과 상점, 객주와 창고가 들어섰다.지금 강경 골목을 걷다 만나는 근대건축물도 대부분 이 시절의 번영과 연결된다.옛 갑문, 한일은행 강경지점, 강경노동조합 건물 등은 금강을 통해 돈과 사람이 몰려들던 시절을 지켜본 흔적이다.그런데 옥녀봉의 돌을 따라가 보니 강경의 수운 역사는 조선시대에서 끝나지 않는다.1000년쯤 시간을 거슬러 올라가 백제 사비와 만난다.그렇다면 백제 사람들은 옥녀봉의 돌을 어떻게 사비까지 옮겼을까. 옥녀봉에서 정림사지까지 직선거리는 약 15.38㎞다.연구진이 옛 지형을 토대로 추정한 금강 수로는 약 18.57㎞다. 거리만 보면 물길이 더 멀다. 그러나 1400여 년 전의 운송수단을 생각하면 이야기가 달라진다.큰 석재를 사람이나 가축의 힘으로 십수 ㎞ 끌고 가는 것보다 강가까지 옮겨 배에 싣는 편이 훨씬 수월했을 것이다.연구에 따르면 옥녀봉에서 당시 강변까지는 약 800m, 부여 쪽 금강에서 정림사지까지는 약 2.3㎞였다.옥녀봉 정상에 서면 숫자보다 지형이 먼저 설명해준다. 산 아래가 금강이다. 지금은 제방이 들어서고 넓은 농경지가 만들어졌지만 백제 때 강줄기는 오늘날과 달랐다. 오랜 세월 물길도 여러 차례 변했다.산에서 돌을 떼어 강가로 내리고, 배에 실어 사비로 향한 뒤 부여에서 다시 육지로 올려 정림사까지 옮겼을 가능성을 생각해 볼 수 있다.다만 여기에는 선을 그어야 한다.백제의 석재 운반선이 발견된 것은 아니다. 어떤 배를 사용했고 한 번에 얼마나 큰 돌을 실었는지도 알 수 없다. 옥녀봉에서 정림사지까지 실제 석재를 운반했다는 문자 기록 역시 현재 확인되지 않는다.옥녀봉은 조선 후기에는 수많은 배가 이 물길을 따라 강경포구에 들어왔다. 포구에 쌓인 물산은 조선 3대 시장 강경을 만들었다.일제강점기에는 은행과 상점, 객주와 창고가 들어섰다. 그 흔적은 지금도 강경 골목에 남아 있다.그동안 우리가 기억해 온 강경의 역사는 대개 여기에서 시작한다. 하지만 옥녀봉의 돌은 시계를 훨씬 뒤로 돌려놓는다.부여에서는 찾지 못했던 정림사지 오층석탑과 닮은 돌이 강경 옥녀봉에서 확인됐다. 암반에는 옛 채석 흔적이 있고 산 아래에는 백제 왕도 사비로 이어지는 금강이 흐른다.그 돌이 언제 채석됐고 실제 어느 길로 옮겨졌는지는 앞으로 더 밝혀야 한다. 그래도 한 가지는 분명해 보인다.논산시 강경읍을 이해하려면 시장과 포구만 봐서는 부족하다는 것이다. 금강을 따라 시간을 거슬러 올라가면 그 끝에서 백제의 수도 사비를 만난다.옥녀봉과 정림사지 사이에는 15㎞가 넘는 거리가 있다. 산 아래 금강을 바라보고 있으면 그 거리가 그리 멀게 느껴지지 않는다.백제 때 사비로 향했을지 모를 돌의 길 위로 훗날 수많은 상선이 오갔고, 그 배들이 강경을 조선 3대 시장으로 키웠다. 옥녀봉을 내려오다 발밑의 돌을 다시 한번 돌아봤다.평소 아무렇지 않게 지나쳤던 강경의 돌 하나가 1400년 전 백제와 금강의 이야기를 품고 있었다.