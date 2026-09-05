트럼프 "시진핑 부부, 9월 24일 미국 방문…국빈만찬 열 것"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 ⓒ UPI=연합뉴스 관련사진보기

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(워싱턴=연합뉴스) 박성민 홍정규 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 4일(현지시간) 시진핑 중국 국가주석이 부인 펑리위안 여사와 함께 오는 24일 미국을 방문한다고 재확인했다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 행정명령 서명식에서 "시 주석이 9월 24일 온다. 우리는 그걸 고대하고 있다. 그는 훌륭한 신사"라고 말했다.이어 "우리는 아주 잘 지낸다. 우리는 매우 좋은 무역 관계를 갖고 있다. 그들은 경쟁국이기도 하지만, 시 주석과 좋은 관계를 갖고 있다"며 "시 주석은 그의 아름다운 부인과 함께 온다"고 덧붙였다.트럼프 대통령은 또한 "우리는 국빈 만찬을 가질 것이고, 중국과 함께 훌륭한 일들을 해낼 것"이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 "중국은 오랫동안 우리를 이용해왔다. 나는 그들을 비난하지 않는다"며 "알다시피 이 책상 뒤에 똑똑하지 못한 사람들이 앉아 있었지만, 우리는 중국과 매우 잘 지내왔다"고 했다.전임 대통령들의 재임 기간 미국이 중국에 당하기만 했다고 비판하면서도 자신이 취임한 이후엔 중국과 좋은 관계를 맺고 있다는 주장을 되풀이한 것이다.트럼프 대통령과 시 주석의 미중 정상회담은 지난 5월 중순 트럼프 대통령의 베이징 국빈방문 때에 이어 4개월여 만에 이뤄지는 것이다.한편, 미중 정상회담의 사전 회의 성격으로 양국이 이달 중순 인공지능(AI) 안전 위험과 관련한 고위급 회담을 가질 예정이라고 로이터 통신이 소식통을 인용해 보도했다.이 회담은 미국 측에서 스콧 베선트 재무장관이 주도할 예정이며, 중국에서는 그간 미국과의 경제·무역협상을 이끌어온 허리펑 국무원 부총리 또는 서열 6위인 딩쉐샹 중국공산당 중앙정치국 상무위원 겸 국무원 부총리가 나설 수도 있다고 로이터는 전했다.보도에 따르면 이 회담에서 미국은 AI 기반 사이버 공격 감시에 대한 협력을 논의하길 원하며, 미국과 중국의 AI 연구소들이 AI 사이버공격을 방지하기 위해 자율적으로 규제를 이행하고 정보를 공유하도록 요청하는 제안을 내놓은 것으로 알려졌다.미국은 아울러 사이버공격 수행 능력을 갖춘 미국 AI 기업 앤트로픽의 고성능 첨단 모델인 '미토스'급의 중국 모델이 등장할 가능성에 대해서도 우려하고 있으며, 중국이 미국의 독점 AI 모델을 무단 복제했다는 의혹을 제기하길 원한다고 통신은 전했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>