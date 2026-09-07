조선은행, 아시아 대륙 정벌에 앞장서다

일제 강점기가 우리 민족에게 남긴 고통과 상처는 측량하기 힘들 정도로 거대합니다. 일제는 한반도를 군사적으로 점령하기 이전부터 환 투기, 시세 조작, 화폐 위조 등 다양한 방법으로 조선 경제를 무너뜨리기 위한 계략을 펼쳤으며, 대한제국의 금융 주권을 빼앗아 일본에 복속시키려 했습니다. 이글은 일제의 한반도 침략사를 화폐의 관점에서 재해석한 것으로, 이후 몇 차례에 걸쳐 연재할 계획입니다.

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큰사진보기 ▲조선은행 본점 사옥 전경1907년 일본 제일은행 한국지점 건물로 착공하여 1912년 조선은행 본점 건물로 완공되었다 ⓒ 한국은행 관련사진보기

큰사진보기 ▲1914년에 발행된 100원짜리 조선은행권 앞면지폐 속 인물은 일본의 칠복신 중 하나인 대흑천상(大黑天像)을 형상화한 것이다 ⓒ 우리역사넷 관련사진보기

덧붙이는 글 | 문진수 기자는 사회적금융연구원장입니다

1905년 2차 한일협약(을사늑약) 체결로 대한제국은 외교권을 박탈당하고 사실상 일본의 속국으로 전락한다. 고종은 을사늑약의 부당함을 알리기 위해 네덜란드 헤이그에서 열리는 만국평화회의에 3명의 특사를 파견한다. 하지만 일제의 방해로 참석이 좌절된다. 초대 통감 이토 히로부미(伊藤博文)는 이 일을 적대 행위로 간주, 책임을 물어 고종을 강제 폐위시킨다(1907년).일제는 1909년에 중앙은행 기능을 수행할 '한국은행'을 설립한다(강제 병합 후 '조선은행'으로 명칭이 바뀜). 본토 중앙은행(日本銀行)의 지점을 만들어 통제해도 되는데, 한국에 따로 중앙은행을 만든 연유는 무엇일까. 두 가지가 있다. 하나는 중앙은행의 발권력을 활용해 식민지 통치 비용을 조달하기 위함이고, 다른 하나는 식민지의 경제적 위험이 본토로 넘어오지 못하도록 담을 쌓기 위해서다.식민지 지배는 돈이 많이 드는 사업이다. 가장 빠르고 쉬운 해법은 신용창조 기능을 가진 중앙은행이 돈을 찍어내는 것이었다. 일본 중앙은행이 발행한 돈(엔화)을 직접 유통하는 방법도 있지만, 식민지 경제에 위기가 닥치면 그 불꽃이 본토로 옮겨붙을 위험이 존재했다. 화폐 운영체제의 분리가 본토를 안전하게 지키는 방법이라고 판단한 것이다.본디 중앙은행은 상업은행 역할을 수행하지 않지만, 조선은행은 화폐 발행과 국고를 관리하는 중앙은행 역할, 민간에 돈을 빌려주는 상업은행 기능을 겸영(兼營)하는 구조로 설계됐다. 조선은행은 식민 통치에 필요한 돈을 찍어내고, 그 돈을 대출해 이자 장사를 했다. 공공의 이익을 위해 운영되어야 할 기관이 사적 이익을 챙기는 기형적인 방식으로 운영된 것이다.조선은행이 화폐를 발행하려면 동등한 가치의 금화나 금, 은을 준비금으로 가지고 있어야 했다. 일제는 준비금 목록에 일본은행권을 추가한다. 엔화를 태환의 증거금으로 쓸 수 있도록 한 것이다. 실제로 조선은행 금고에 보관하고 있던 담보물은 대부분 일본 돈이었다. 조선은행이 발행한 돈은 금과 연결된 태환화폐가 아니라 엔화에 종속된 보조화폐였던 셈이다.이에 따라 조선은행 설립 이후 한반도의 금은 일본으로 대량 유출된다. 금은 일본이 챙기고, 조선은행 창고에는 엔화만 쌓아두면 되기 때문이다. 돈을 조선에 두지 않고 일본은행에 예금하는 방법도 있었다. 이런 구조 덕분에 일제는 본토의 금이나 은을 유출하지 않고도 식민지 경영 및 아시아 대륙 침략에 필요한 자금을 손쉽게 조달할 수 있었다.대출은 어떻게 이루어졌을까. 일본인 거류민과 일본 기업은 무담보 대출을 해주고 우대금리도 적용했지만. 조선인들은 담보가 없으면 돈을 빌려주지 않았다. 대출이 이루어져도 상대적으로 높은 금리를 적용했고, 상환기간도 짧았다. 그 결과, 돈이 급한 조선인들은 높은 이자를 감수하고 사채나 고리대금업자, 전당포를 이용하는 수밖에 없었다.청일 전쟁에서 승리(1895년)한 일본은 만주 랴오둥반도(遼東半島)를 점령하고 대륙 정벌을 도모한다. 만주가 매력적인 시장인 것을 간파한 조선은행은 1913년부터 봉천, 대련, 장춘 등에 잇달아 출장소를 개설해 만주 전역에 영업망을 확대한다. '조선과 만주를 통합해 지배한다'는 일제의 선만일체화(鮮滿一體化) 전략에 따라 조선은행권이 만주의 법정화폐로 지정(1917년)된다.조선은행은 중앙은행으로서 화폐 발행권을 독점하고, 국책은행으로서 일제의 군자금을 관리하고, 상업은행으로서 만주에 진출한 일본 기업들에 자금을 대출하며 만주에서 막대한 이익을 거둔다. 조선에서 거두어들인 예금이 조선을 위해 쓰이지 않고 철강 생산, 철도 건설, 무기 제조 등 일제의 대륙 침략을 위한 군수 산업에 투자된 것이다.1929년 대공황이 발생한다. 금본위제가 무너지면서 미국, 영국, 프랑스 등 강대국들은 자국의 식민지를 묶어 보호 장벽을 세우는, 이른바 블록 경제(block economy) 전략으로 위기를 타개하려 한다. 일본도 이 방식을 본떠 일본, 조선, 만주를 하나의 경제권으로 묶는 '엔 블록'을 구상하고 만주사변(1931년)을 일으켜 본격적인 대륙 정벌에 나선다.만주사변 이후 조선은행은 일제의 대륙 침략을 재정적으로 뒷받침하는 첨병 역할을 수행한다. 일제는 군자금 조달을 위해 '개권'을 대량으로 발행한다. 개권(改券)이란 기존 조선은행권에서 '금이나 일본 정화로 바꿔준다'는 영문 문구를 삭제된 돈을 말한다. 태환이 보장되지 않는 불능화폐를 찍어낸 것이다. 1932년에 1원권과 10원권을, 중일전쟁이 이후인 1938년에는 100원권을 발행해 일본군 점령지에서 사용한다.중일전쟁이 장기화하면서 만주를 중심으로 통화 남발에 의한 인플레이션이 격화된다. 일제는 이 여파가 본토에 미치지 못하도록 조선은행이 화폐 발행의 담보로 보유하고 있던 일본은행 예금을 일본 국채를 매입하는 데 쓰도록 지시한다. 예금이 밖으로 빠져나가지 않고 일본은행으로 환류되면 인플레이션을 억제할 수 있기 때문이다.조선은행은 담보물 없이도 화폐를 발행할 수 있는 자유를 얻었지만 동시에 막대한 국채를 떠안게 된다. 이때부터 경영난 타개를 위해 무제한으로 돈을 찍어내기 시작한다. 조선 경제가 초인플레이션 상태에 빠지면서 물가가 폭등하고 민생이 파탄지경에 이른다. 자료에 의하면, 1936년과 1945년 사이 조선은행권 발행량은 40배 이상 늘어난 것으로 확인된다.대륙 침략에 따른 전쟁 인플레이션을 고스란히 조선에 떠넘긴 것이다. '일본과 조선은 한 몸(內鮮一體)'이라는 표현이 얼마나 허구적인 구호인지를 말해준다. 화폐 남발은 광복 직전까지 이어진다. 조선총독부는 자국민의 철수 자금을 챙겨주기 위해 조선은행권을 무차별적으로 찍어냈고, 그로 인해 해방되던 해의 서울 도매 물가는 전년 동기 대비 무려 2300%가 폭등한 것으로 나타났다.