세종시의원 5인, 국회 상경 피켓 투쟁... "행정수도특별법 제정, 미룰 수 없어"

큰사진보기 ▲4일 여의도 국회 정문 앞에서 1인 릴레이 피켓 시위를 펼치고 있는 (왼쪽부터) 김동빈 의원, 안신일 의장, 정연희 의원, 김효숙 경제문화위원장, 김창연 의원 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종특별자치시의회(의장 안신일)가 국회를 찾아 행정수도 완성의 핵심열쇠인 '행정수도특별법'의 연내 제정을 강력히 촉구했다.세종시의회는 4일 여의도 국회 정문 앞에서 안신일 의장을 비롯해 김효숙 경제문화위원장, 김동빈 의원, 김창연 의원, 정연희 의원 등 5명이 참여한 가운데 1인 릴레이 피켓 시위를 펼쳤다고 밝혔다.이번 시위는 전국 규모의 시민사회 연대 기구인 '행정수도 특별법 제정을 위한 범국민대책위원회(아래 범국민대책위)'가 정기국회 개막일인 지난 1일부터 이어오고 있는 1인 릴레이 시위에 시의회가 힘을 보태기 위해 마련됐다.범국민대책위는 국가균형발전과 행정수도 세종 완성을 목표로 지역 풀뿌리 주민 자치 조직부터 전문 직능단체, 경제·문화예술계, 진보와 보수를 아우르는 시민사회단체 등 각계각층이 결집해 공식 출범한 연대 기구다. 국회 세종의사당과 대통령 세종집무실 설치 확정에 이어 이를 뒷받침할 법적·제도적 기틀을 연내에 마련하겠다는 민·관·정의 강력한 의지를 모아 활동을 펼쳐오고 있다.시의회는 지난 8월 31일 범국민대책위가 주도한 국회 앞 범국민결의대회에 참여한 데 이어, 9월 정기국회 내 법안 처리를 위한 국회 안팎의 여론 조성을 위해 직접 국회 앞으로 향했다.이날 현장에 나선 의원들은 '행정수도특별법 연내 제정' 메시지가 담긴 피켓을 들고 국회 출입 인사들과 시민들을 향해 법안의 조속한 통과를 호소했다.안신일 의장은 정부가 최근 발표한 '행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁' 방침을 언급하며 수도권 잔류 중앙행정기관의 추가 이전을 통한 세종 중심 국정 운영 체계 강화 의지를 밝힌 점을 환영했다.안 의장은 "행정수도특별법은 국가균형발전과 세종시의 완성을 위한 핵심 법안"이라며 "더 이상 미룰 수 없는 국가적 과제인 만큼, 국회는 여야를 떠나 연내 제정에 나서야 한다"고 목소리를 높였다.세종시의회는 앞으로도 행정수도특별법 제정이 결실을 볼 때까지 릴레이 피켓 시위와 대국민 홍보활동 등 다양한 대응책을 다각도로 전개할 방침이다.