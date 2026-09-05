조상호 세종시장, 집현동 끝으로 25개 읍·면·동 시민과의 대화 마무리

큰사진보기 ▲조상호 세종시장이 4일 집현동을 끝으로 지난 7월 조치원읍에서 시작한 ‘시정 5기 25개 읍·면·동 시민과의 대화’ 장정을 마무리했다. ⓒ 기옥전 뉴스피치 시민기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲4일 열린 '2026년 집현동 시민과의 대화' 현장 사진 ⓒ 집현동 제공 관련사진보기

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조상호 세종특별자치시장이 9월 4일 집현동을 끝으로 지난 7월 조치원읍에서 시작한 '시정 5기 25개 읍·면·동 시민과의 대화' 대장정을 마무리했다.이날 집현동 주민과의 만남에서 조 시장은 김동호 세종시의원, 문상준 집현동장과 함께 참석해 행정수도 완성을 비롯해 교통, 교육·보육, 상가 공실 문제 등 지역 현안을 두고 주민들과 머리를 맞댔다.조 시장은 인사말을 통해 시민 중심의 시정을 실현하고, 시민에게 실질적으로 도움이 되는 행정을 펼치겠다는 의지를 밝혔다. 또한 행정수도 완성을 위한 정부와의 협력 상황을 설명하며, 세종시민이 바라는 방향에 맞춰 행정수도 완성을 추진하겠다고 강조했다.이날 현장에서는 세종테크밸리 내 학원 입점 제한과 근린생활시설 비율, 상가 공실 문제 등 자족기능과 직결된 현안들이 집중적으로 다뤄졌다.조 시장은 테크밸리 규제 완화와 관련해 "일괄적으로 규제를 완화하기보다는, 필요한 정도를 충족하는 범위에서 실질적인 해결책을 찾는 것이 좋겠다"고 밝혔다. 이어 "근린생활시설 비율을 10%만 늘려도 주민들이 필요한 정도가 충족된다면, 나머지 부분은 함께 살펴보면서 추진하는 것이 좋다"며 주민 수요와 지역 여건을 고려한 단계적 규제 완화 방침을 설명했다.공동캠퍼스와 종합국립대학 유치 구상도 구체화했다. 조 시장은 충남대·공주대·고려대 등의 공동캠퍼스 입주 추진 현황을 공유하는 한편, 종합국립대 유치에 대해서는 "새로운 국립대학을 신설하는 것은 현실적으로 거의 불가능하지만, 이전을 희망하는 국립대학들이 있는 만큼 교육부의 협조를 받아 적극적으로 유치하겠다"고 강조했다.특히 공동캠퍼스 잔여부지에는 카이스트를 비롯한 우수 대학과 연구기관 유치를 위해 노력하고, 기업과 연계한 연구·개발 기능도 확충하겠다는 구상을 내놓았다. 이와 함께 한예종 이전과 지식산업센터, 바이오·디지털콘텐츠 등 신성장산업 유치도 지속적으로 추진할 계획이라고 덧붙였다.생활 밀착형 현안에 대한 답변도 이어졌다. 이날 집현동 통장협의회장은 ▲생활밀착형 순환버스 도입 ▲산업단지 내 학원 입점 제한 개선 ▲상가 공실 문제 등 세 가지 주요 현안을 건의했다.조 시장은 "순환버스 체계의 근본적인 개편을 검토 중"이라며, "개편에 시간이 걸리는 만큼 지역 협의체와 주민들이 직접 개선안을 마련해 제안하면 별도 사업으로 검토하겠다"고 답했다.상가 공실 문제에 대해서는 기존 접근 방식만으로는 한계가 있다고 지적하며, 지역 여건에 맞는 실질적인 규제 완화와 상권 활성화 대책을 마련해야 한다고 강조했다.아울러 청년특화단지와 테크노밸리 내 청년 주거시설의 공실 문제와 관련해서도 규제의 역설이 발생하지 않도록 입주 기준 완화 등 현실적인 해결책을 검토하고 있으며, 세부 내용을 조만간 발표할 예정이라고 밝혔다.어린이집 부족 문제 등 보육 및 문화 인프라 확충에 대한 주민 요구도 이어졌다. 함다영씨(새나루9단지 선거관리위원)가 어린이집 대기난을 호소하며 보육시설 확충을 요청하자, 조 시장은 "집현동 내 영유아와 어린이집 수요를 파악해 확충 방안을 검토하겠다"고 답했다. 대명벨리온 어린이집 신설과 0세 반 운영 확대 방안도 함께 검토 대상에 포함됐다.주민 관심이 높은 도서관과 수영장 개소 일정에 대한 설명도 이뤄졌다. 도서관은 내년 초 개관을 목표로 추진하되 임시 개관(가오픈) 등을 통해서라도 시기를 앞당기는 방안을 다각도로 검토하기로 했다. 수영장은 행정 절차와 예산 집행을 거쳐 내년 7~8월 개소를 목표로 준비 중이라고 설명했다.또한 아이들의 목소리를 직접 듣는 자리를 마련해 달라는 주민 제안을 받아들여, 유·초·중·고 학생 등 청소년이 함께 참여해 의견을 나누는 소통의 장을 마련하기로 했다.주민들은 그동안 제시된 집현동 현안에 대해 단순한 원론적 검토나 노력에 그치지 않고, 구체적인 추진 시기와 실행 계획을 명확히 제시해 달라고 건의했다. 특히 도시개발계획 변경 과정에서 당초 예정됐던 생활 인프라가 축소되거나 무산될 수 있다는 우려를 전달하며, 이에 대한 대체 시설과 자족기능 확충 대책을 조속히 밝혀달라고 요청했다.조 시장은 농수산물도매시장과 수협 특화시설 등 기존 계획의 추진 현황과 수요를 재점검하고, 집현동에 필요한 생활 인프라와 자족기능을 속도감 있게 재검토하겠다고 약속했다. 아울러 주민들이 참여하는 협의체를 통해 현장의 목소리를 적극 수렴하고 주요 현안을 지속적으로 챙기겠다고 강조했다.함께 참석한 김동호 세종시의원은 "집현동은 세종시에서 발전 가능성이 큰 지역 중 하나"라며 "주민들의 목소리를 더욱 세심하게 살피겠다"고 말했다.조 시장은 마무리 발언을 통해 "책임지는 모습으로 활기찬 집현동을 만들기 위해 잘 준비하겠다"며 "시민과의 대화를 통해 제기된 현안들이 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.한편, 이번 집현동 방문을 끝으로 마무리된 '시정 5기 25개 읍·면·동 시민과의 대화'는 행정수도 완성을 비롯해 교통, 보육, 상권 활성화 등 주민 삶과 직결된 현안을 폭넓게 다루며 대단원의 막을 내렸다.