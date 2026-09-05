장애와 비장애 넘어 그림으로... "더 자신감이 생겼어요"

큰사진보기 ▲제1회 유원대학교 전국 중·고등학생 미술공모전에서 수상한 당진꿈나래학교 학생들. ⓒ 김정아 관련사진보기

"제가 좋아하는 그림으로 상을 받아서 정말 기뻐요. 나도 잘할 수 있다는 걸 알게 돼서 더 자신감이 생겼어요. 앞으로도 재미있게 그림을 그리고, 더 멋진 작품에도 도전해 보고 싶어요."

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당진꿈나래학교(교장 인경숙) 학생 6명이 '제1회 유원대학교 전국 중·고등학생(일반·특수) 미술공모전'에서 최우수상과 우수상 등을 수상하며 예술적 재능을 인정받았다.이번 공모전에서 당진꿈나래학교 학생들은 최우수상 1명, 우수상 1명, 특선 2명, 입선 2명 등 총 6명​이 수상하는 성과를 거뒀다.이번 공모전은 일반학생과 특수학생이 함께 참여해 미술을 매개로 자신의 생각과 감정을 표현하고, 각자의 창의성과 개성을 자유롭게 펼칠 수 있도록 마련됐다. 학생들은 저마다의 시선과 표현 방식으로 작품을 완성하며 자신의 재능과 가능성을 선보였다. 특히 최우수상을 받은 황수빈 학생은 자신의 작품으로 좋은 평가를 받으며 기쁨을 나눴다.황수빈 학생은 "제가 좋아하는 그림을 열심히 그렸는데 상까지 받아서 정말 기분이 좋아요. 제가 그림을 잘 그릴 수 있다는 것도 알게 돼서 자신감이 생겼어요"라며 "앞으로도 재미있게 그림을 그리면서 더 멋진 작품을 만들고 싶어요. 다음 공모전에도 꼭 다시 도전할 거예요"라며 수상의 기쁨과 새로운 도전에 대한 설렘을 전했다.당진꿈나래학교 인경숙 교장은 "학생들이 그림을 통해 자신이 가진 생각과 재능을 마음껏 표현하고, 그 결과를 인정받았다는 점에서 정말 기쁘게 생각한다"며 "무엇보다 이번 수상을 계기로 학생들이 '나도 할 수 있다'는 자신감을 갖고 새로운 것에 계속 도전했으면 좋겠다"고 말했다.이어 "예술은 잘하고 못하는 것을 나누기보다 각자의 생각과 개성을 있는 그대로 보여줄 수 있다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 우리 학생들이 미술을 비롯한 다양한 예술 활동을 통해 자신의 꿈을 발견하고, 세상과 소통하며 한 걸음씩 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 덧붙였다.당진꿈나래학교 학생들은 이번 공모전에서 최우수상 1명, 우수상 1명, 특선 2명, 입선 2명 등 총 6명의 수상이라는 결과를 냈다. 이는 학생들이 평소 꾸준히 쌓아온 예술적 재능과 표현력을 보여준 의미 있는 결실이자, 자신의 작품으로 가능성을 인정받으며 '나도 할 수 있다'는 자신감을 키운 계기가 됐다. 이번 수상을 발판으로 학생들은 앞으로도 예술을 통해 자신의 생각과 개성을 자유롭게 표현하며 새로운 도전을 이어간다.