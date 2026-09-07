'언제 한번 보자'보다 쉬운 말, '피클볼 칠래?'

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큰사진보기 ▲필리핀 세부의 저녁, 피클볼 코트세부의 한 빌리지 앞 코트에서 저녁 시간 피클볼 경기가 이어지고 있다. 최근 세부에서는 스포츠 시설과 생활 공간 곳곳에서 피클볼을 쉽게 접할 수 있다. ⓒ 임선임 관련사진보기

큰사진보기 ▲코트 위에 놓인 피클볼 패들과 공탁구채보다 큰 패들과 구멍이 뚫린 가벼운 플라스틱 공을 사용한다. 테니스보다 작은 코트에서 단식과 복식으로 즐길 수 있다. ⓒ Mason Tuttle /Pexels 관련사진보기

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밤이 되면 창밖에서 '딱, 딱' 공을 주고받는 소리가 들린다. 어느 날부터인가 저녁마다 비슷한 시간에 들려오는 이 소리의 정체는 피클볼이었다. 이상하게도 요즘 이 운동이 자꾸 눈에 들어온다. 얼마 전에는 아이들이 다니는 학교의 졸업생들과 학부모, 교직원들이 피클볼 코트에 한데 모였다. 평소라면 서로 다른 자리에 있었을 사람들이 패들을 들고 같은 코트에서 호흡을 맞추고 있었다. 코트 안에서는 두 명씩 짝을 이뤄 공을 주고받고, 밖에서는 자기 차례를 기다리며 경기를 지켜봤다. 한 경기가 끝나면 또 다른 사람들이 들어와 자연스럽게 자리를 채웠다. 문득 궁금해졌다. 무엇이 이 사람들을 한 코트로 불러 모은 걸까?처음에는 테니스를 작게 만들어 놓은 운동인가 싶었다. 작은 코트에서, 긴 라켓 대신 탁구채를 크게 만든 듯한 패들을 들고, 구멍이 송송 뚫린 가벼운 플라스틱 공을 주고받는다. 단식도 하지만 네 명이 함께하는 복식 경기를 흔히 볼 수 있다. 테니스와 닮았고 배드민턴이나 탁구도 떠오른다. 하지만 코트는 작고 공의 속도는 비교적 느리다. 서로 다른 운동의 익숙한 요소들이 섞여 있어서인지, 처음 보는 사람에게도 낯설지 않게 느껴지는 운동이다.실제 코트에서는 나이도 성별도 다른 사람들이 자연스럽게 한 팀을 이루고 있었다. 체력이나 실력의 차이가 사라지는 것은 아니지만, 꼭 비슷한 나이나 실력의 사람끼리 모여야 하는 운동처럼 보이지는 않았다. 네트 바로 앞에는 흔히 '키친'이라고 부르는 논볼리존도 있다. 이 구역에서는 공이 땅에 닿기 전에 바로 쳐 넘기는 발리가 제한된다. 그래서 무조건 힘으로 밀어붙이기보다 공의 위치와 타이밍을 보는 플레이가 중요해진다. 피클볼은 먼저 충분히 배운 뒤 함께하는 운동이라기보다, 함께하면서 익혀가는 운동에 가까워 보였다.세부에서도 전용 코트뿐 아니라 기존 스포츠 시설이나 쇼핑몰에서도 피클볼을 쉽게 접할 수 있게 됐다. 실제로 올해 6월 현지 매체 <더 프리먼>은 세부의 한 피클볼 시설이 문을 연 뒤 몇 달 만에 2300건이 넘는 예약을 기록했다고 전했다. 흥미롭게도 필리핀에서 처음 피클볼 클리닉이 열린 곳도 2016년 세부였다. 운동 시설에서 피클볼을 치는 사람들을 마주치고, 학교 공동체 행사에서도 피클볼이 등장한다. 저녁이면 집 밖에서도 공을 주고받는 소리가 들린다.그런데 코트를 계속 보다 보니, 작은 코트와 쉬운 시작만큼 눈에 들어오는 것이 있었다. 바로 사람들이었다. 코트는 운동을 잘하는 사람들만 진지하게 경기에 몰두하는 곳처럼 보이지 않았다. 사람들이 계속 들어왔다 나갔고, 다음 경기를 기다리는 동안 이야기를 나누고, 실수가 나오면 웃음이 터지기도 했다. 피클볼의 낮은 문턱은 코트에 들어서는 데서 끝나지 않는 것 같았다. 누군가에게 '같이 하자'고 말하는 일도 어렵지 않아 보였다. 나이나 성별, 실력이 꼭 같을 필요도 없고 처음부터 친한 사이일 필요도 없다. '같이 한번 해볼래?'라는 말 한마디면 같은 코트에 설 수 있다. 운동을 시작하는 문턱이 낮아지니, 사람 사이의 문턱도 함께 낮아진다.생각해 보면 어른이 된 뒤 누군가를 만나는 일은 의외로 어렵다. '언제 한번 보자.' 참 자주 하는 말인데, 그 '언제'는 좀처럼 오지 않는다. 만남에는 작은 이유가 하나쯤 따라붙는 것 같다. 밥을 먹거나, 술을 한잔하거나, 영화를 보거나. 아무 이유 없이 만나자고 할 때보다 함께할 것이 있으면 약속은 조금 쉬워진다.'피클볼 칠래?' '언제 한번 보자'보다 훨씬 구체적이고 가벼운 말이다. 운동을 하러 만났을 뿐인데 같이 공을 치고, 자기 차례를 기다리고, 경기가 끝난 뒤 이야기를 나누다 보면 자연스럽게 함께 보낸 시간이 생긴다. 어쩌면 이것도 '왜 피클볼인가'에 대한 또 하나의 답인지 모른다. '같이 해볼래?'라는 말을 꺼내기 좋은 운동이라는 것. 먼저 가까워져야 함께하는 것이 아니라, 함께하다 보니 가까워질 수도 있는 운동처럼 보였다.복식 경기에서 공 하나가 넘어오면 누군가는 받아야 한다. 파트너가 어디로 움직이는지 살펴야 하고, 상대의 움직임도 봐야 한다. 내가 놓친 공을 옆 사람이 받아내기도 하고, 누군가의 실수로 랠리가 끝나기도 한다. 그래도 잠시 후 다시 공을 집어 든다. 네 사람이 비교적 가까운 공간에 서 있다 보니 경기 중에도 서로의 움직임과 반응을 계속 살피게 된다. 공 하나를 사이에 두고 네 사람은 서로를 보고 움직임을 맞춘다. 그렇게 서로를 보고 움직임을 맞추는 모습이 오히려 새삼스러웠다.요즘 우리는 그 어느 때보다 쉽게 다른 사람과 연결된다. 휴대전화에는 여러 개의 대화방이 있고, SNS에서는 직접 만나지 않아도 누군가의 하루를 알 수 있다. 모르는 것이 생기면 검색하고, AI에게 질문하거나 대화를 나누는 일도 자연스러워졌다. 이제는 작은 화면 하나만 있어도 혼자 할 수 있는 일이 많아졌다. 연결되는 방법은 많아졌는데, 실제로 누군가를 만날 이유도 그만큼 많아졌을까? 온라인에서는 답장을 나중에 해도 되고, 대화는 잠시 멈춰둘 수도 있다. 하지만 코트에서는 공이 날아오면 반응해야 하고, 눈앞의 사람과 움직임을 맞춰야 한다. 파트너가 움직이면 나도 움직여야 하고, 실수가 나오면 함께 웃거나 아쉬워하며 다시 다음 공을 준비한다. 바로 그 점이 피클볼의 또 다른 매력으로 보였다.물론 사람들이 관계를 만들기 위해 피클볼 코트에 오는 것은 아닐 것이다. 하지만 공을 치고, 다음 경기를 기다리고, 파트너가 바뀌는 사이 자연스럽게 말이 오간다. 관계는 그렇게 운동 뒤를 따라온다. 피클볼이 자꾸 눈에 들어오는 이유는 어쩌면 단순하다. 누군가와 함께하고 싶을 때 어렵지 않게 시작할 수 있다는 것. 사람들에게는 여전히 누군가와 함께할 작은 이유가 필요하니까. 오늘도 창밖에서 피클볼 공이 오가는 소리가 들린다. 딱, 딱. 어둠 속에서 일정한 간격으로 소리가 이어진다. 공이 네트를 넘어가고 사람들이 다시 자리를 잡는 모습이 어렴풋이 떠오른다. 내일 누군가에게 먼저 연락해 봐야겠다. '피클볼 칠래?'