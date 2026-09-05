공원에서 바비큐 냄새가 솔솔, 호주 여행에서 빼먹지 마세요

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큰사진보기 ▲호주 전역의 공원 곳곳에 누구나 무료로 이용할 수 있는 전기 바비큐 그릴. ⓒ 이민호 관련사진보기

큰사진보기 ▲브리즈번 싸우스뱅크 에피큐리어스 가든에서는 채소를 누구나 필요한 만큼 따서 먹을 수 있다. ⓒ 브리즈번 씨티 카운실 관련사진보기

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"한국에서 오셨어요? 좋은 추억 많이 만들고 즐겁게 즐기다 가세요."

호주 여행을 준비하며 가장 먼저 하는 일 중 하나는 맛집 검색이다. 블로그나 SNS에 올라온 소문난 레스토랑을 저장하고, 예쁜 카페를 동선에 넣어둔다. 하지만 막상 현지에 도착해 외식 물가가 적힌 메뉴판을 마주하면 마음이 사뭇 무거워진다. 숫자를 계산하다 보면 선뜻 문을 열고 들어가기가 망설여지는 게 현실이다. ​그런데 조금만 눈을 돌리면 전혀 다른 풍경이 펼쳐진다. 식당 대신 근처 마트에서 고기와 간단한 찬거리, 음료를 사 들고 공원으로 향하는 여행객들이 늘고 있다. ​호주 전역의 공원 곳곳에는 누구나 무료로 이용할 수 있는 전기 바비큐 그릴이 차려져 있다. 단순히 식비를 줄이기 위한 방편만은 아니다. 푸른 잔디에 앉아 바람을 느끼고, 현지인들이 가족이나 친구와 어울리는 일상에 가만히 스며드는 경험이야말로 여행이 주는 진짜 묘미다. ​특히 브리즈번의 대표 공원인 사우스뱅크 파크랜드(South Bank Parklands)에 가보면 호주라는 나라의 다정한 배려를 실감하게 된다. 이곳 바비큐 시설 옆에는 '에피큐리어스 가든(Epicurious Garden)'이라는 작은 공용 정원이 조성되어 있다. 정성껏 자란 상추나 케일, 각종 허브 같은 채소를 누구나 필요한 만큼 직접 따서 고기와 함께 즐길 수 있도록 열어둔 공간이다. 흙냄새 머금은 채소를 손으로 직접 수확해 갓 구운 고기와 곁들이는 순간, 이곳이 단순한 휴식처를 넘어 사람을 따뜻하게 보듬는 장소임을 느끼게 된다.하지만 '무료'라는 말만 믿고 무작정 고기만 사서 공원으로 향했다가는 당황하기 십상이다. 호주 공원의 바비큐를 제대로, 그리고 안전하게 즐기려면 미리 알아두어야 할 실전 팁이 있다. ​우선 위생을 위한 소소한 준비물이 필요하다. 여러 사람이 함께 쓰는 공용 시설인 만큼 사용 전후로 청결을 지키는 것은 기본이다. 그릴 위에 깔고 사용할 알루미늄 호일과 기름을 닦아낼 키친타월, 세정 스프레이 정도를 미리 챙겨가면 한결 깔끔하고 마음 편하게 요리할 수 있다. ​작동 방식도 미리 숙지해두면 좋다. 호주 공원의 바비큐 그릴은 대부분 버튼을 몇 초간 길게 눌러 점화하는 방식이다. 한번 켜지면 안전을 위해 일정 시간이 지나면 자동으로 불이 꺼지도록 설계되어 있어, 고기를 구우며 중간중간 불이 꺼지지 않았는지 확인하고 버튼을 다시 눌러주어야 한다. ​마지막으로 날씨와 현지 통제 상황을 확인하는 지혜가 필요하다. 호주는 건조한 계절에 화재 위험이 높아지면 '전면 화기 사용 금지(Total Fire Ban)' 조치가 내려진다. 이 기간에는 공원 내 전기 바비큐 시설 사용 역시 엄격히 제한되므로, 방문 당일 해당 지역의 화재 경보 상황을 미리 살피는 것이 좋다. ​호주에서 20년 가까이 살아가며 최근 부쩍 달라진 공원 풍경을 실감하곤 한다. 예전과 달리 주말이면 바비큐 그릴 근처에서 정겨운 한국어가 심심찮게 들려온다. 도란도란 이야기 나누며 고기를 굽는 한국인 가족들의 모습을 볼 때면, 낯선 이국 땅 한복판에서 묘한 반가움과 함께 가슴 한구석이 따뜻해진다. ​​지나가다 건네는 그 짧은 인사에 손에 들고 있던 음료수 한 병이라도 가만히 쥐여 주게 되는 건, 타국에서도 끊어지지 않는 '한국인의 정' 때문일지도 모른다. ​화려한 식당의 조명 대신 탁 트인 하늘 아래서 직접 구워 먹는 고기 한 점, 그리고 갓 딴 싱싱한 상추 한 잎. 이번 호주 여행에서는 남들이 다 가는 정형화된 맛집 대신, 근처 공원에서 현지인처럼 여유로운 한 끼를 즐겨보는 건 어떨까. 묵묵히 익어가는 고기 냄새와 높고 푸른 하늘, 그리고 스치듯 나누는 훈훈한 온기 속에서 나눈 그 한 끼는 오래도록 가슴에 남는 여행의 한 장면이 되어줄 것이다.