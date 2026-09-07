화장실서 나오다 휘청, 119 부른 후 벌어진 일

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큰사진보기 ▲간호·간병통합서비스 안내 모습. ⓒ 박경애 관련사진보기

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"여기가 고려병원이 맞아요? ○○○이라는 환자가 있어요? 병명이 뭐예요?"

"아주머니는 몇 살이요?"

"저는 48살입니다."

"나는 68살인데요. 나하고 20살 차이네."

큰사진보기 ▲9월 4일 오후, 수술 후 회복 중인 남편이 병상에서 내가 만든 《애꾸눈 잭의 시간여행》을 읽고 있다. 책을 끝까지 읽은 뒤 주인공이 누구냐고 묻자 “애꾸눈 잭”, 어떤 이야기냐고 묻자 “해적선과 고시원 방을 오가며 일어나는 이야기”라고 대답했다. ⓒ 박경애 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.남편은 아직 회복 중입니다. 가족과 의료진의 도움 속에서 하루하루 잘 견뎌내고 있습니다.

같은 경험을 소재로 한 글이 브런치에도 게재되어 있으나, 본 기사는 오마이뉴스 기사 형식에 맞게 별도로 작성했습니다.

남편이 병원에 입원한 지 8일째다. 지난 8월 29일 토요일 오후, 남편은 화장실에서 나오다가 다리가 휘청하면서 엉덩방아를 찧었다. 그 순간 발목이 살짝 돌아가며 정강이뼈 아래쪽이 부러졌다. '뚝!' 하는 소리에 놀라 달려갔지만 이미 다리뼈가 부러져 발이 덜렁거렸고, 부러진 부분의 뼈가 툭 불거져 있었다. 곧바로 119를 불렀다. 구급대원들이 응급처치한 뒤 남편을 집에서 가까운 정형외과 전문병원으로 이송했다.남편은 뇌출혈로 쓰러진 지 15년째다. 치매약도 몇 년째 복용하고 있다. 병원에 도착하자 남편의 병력을 말씀드리고, 평소 비상시에 대비해 가방에 넣어 다니던 대학병원 처방전을 보여드렸다. 대학병원에서 가까운 병원으로 진료를 옮기기 위해 담당 교수님들이 작성해 준 소견서도 함께 제출했다. 의료진도 대학병원으로 가야 하는 것은 아닌지 걱정했다. 나 역시 걱정이 있었지만 병원에서는 남편을 입원시켜 주었다. 갑작스러운 사고 앞에서 막막했던 내게 감사한 일이었다.입원 후 CT 촬영을 비롯한 검사를 받았다. 다행히 고관절에는 이상이 없다고 했다. 넘어지면서 다른 곳까지 크게 다친 것은 아닐까 걱정했는데 한숨을 놓았다. 큰아들은 아빠가 입원한 뒤 며칠 동안 휴가를 내어 곁을 지켰다. 9월 2일 수요일 오후, 남편이 수술에 들어가기 전에 나도 병원으로 왔다. 아들과 함께 약 3시간 동안 수술이 끝나기를 기다렸다. 남편이 병실로 돌아온 것을 확인한 뒤 아들은 다음 날 출근을 위해 집으로 돌아갔고, 그날부터 내가 남편 곁을 지켰다.남편은 수술을 잘 마쳤다. 오후 8시가 지나 죽을 먹었다. 밤에는 진통제와 항생제가 들어가서인지 앓는 소리를 내지는 않았지만 몸이 불편한지 많이 뒤척였다. 남편이 움직일 때마다 나도 잠에서 깼다. 그렇게 병원에서 하룻밤을 보냈다. 수술할 때는 혈관이 잘 잡히지 않아 목 쪽 정맥에 관을 삽입했다고 들었다. 수술 후에도 항생제를 계속 투여해야 해서 의사의 지시에 따라 관을 유지하고 있다.수술 다음 날인 지난 3일 아침, 남편은 죽 한 그릇을 깨끗이 비웠다. 평소에는 낮잠을 자는 시간이 많은데 그날은 이상하리만큼 잠을 자지 않았다. TV 뉴스를 한참 보고 검사를 다녀온 뒤에도 다시 TV를 보았다. 간호사가 병실에 들어오자 남편이 먼저 물었다.조금 뒤에는 간병을 돕는 선생님에게 나이를 물었다.나이 차이까지 바로 계산했다. 평소보다 또렷하게 주변을 살피고 궁금한 것을 직접 묻는 모습이 반가웠다. 그러면서도 너무 또렷하게 들떠 있는 것 같아 한편으로는 걱정이 되었다.검사를 마친 뒤 간호사가 수술 부위를 드레싱 했다. 사진을 찍어도 되는지 먼저 허락을 받고 치료 과정을 남겼다. 붕대를 하나씩 풀자 전날 수술한 다리가 모습을 드러냈다. 사고가 났을 때는 정신없이 119를 불렀고, 수술하는 동안에는 남편이 나오기만을 기다렸다. 봉합된 다리를 직접 보고 있으니 큰 고비 하나를 넘겼다는 생각이 들었다.점심부터는 죽이 아니라 밥이 나왔다. 남편은 밥과 반찬을 너무도 맛있게 먹었다. 아침 죽에 이어 점심 식사도 잘하는 모습을 보니 마음이 한결 놓였다. 이번에 남편이 입원하면서 간호·간병통합서비스를 이용하게 되었다. 남편은 고위험군 환자라 보호자가 상주해야 한다는 설명을 들었다. 처음 며칠은 큰아들이 아빠 곁을 지켰고, 아들이 직장으로 돌아간 뒤에는 내가 그 자리를 이어받았다.보호자가 곁에 있어야 하는 것은 변함이 없다. 그래도 투약과 드레싱, 검사와 치료를 의료진이 가까이에서 맡아준다는 사실은 큰 힘이 된다. 무엇보다 고위험군인 남편이 갑작스럽게 다쳤을 때 집에서 멀지 않은 병원에서 입원해 수술과 치료를 받을 수 있었다는 것이 고맙다.지난 3일 남편이 평소보다 너무 또렷하고 들떠 보여 걱정했지만, 지난 4일 아침에는 다시 평소 모습에 가까워졌다. 오전 7시에 일어나 아침밥을 먹고 TV를 조금 본 뒤 다시 잠이 들었다. 아침 회진 때 의사에게 전날 상태가 걱정됐다고 말씀드렸더니 오히려 그날 상태가 더 좋아 보인다고 했다. 너무 앞서 안심하기보다 하루하루의 변화를 지켜보려고 한다.잠에서 깬 남편에게 내가 만든 <애꾸눈 잭의 시간여행> 국배판 그림책을 건넸다. 남편은 한 장씩 천천히 넘기며 읽더니 결국 마지막 장까지 다 읽었다. 책을 덮은 남편에게 "주인공이 누구예요?"라고 물으니 "애꾸눈 잭"이라고 대답했다. 다시 "어떤 이야기예요?"라고 묻자 "해적선과 고시원 방을 오가며 일어나는 이야기"라고 말했다. 나는 웃음이 났다. 책을 끝까지 읽은 것도 반가운데 주인공을 기억하고 이야기의 줄거리까지 말해 주었다. 수술받은 지 며칠 되지 않은 남편이 병상에서 책 한 권을 읽고 그 내용을 이야기하고 있었다.지난 토요일의 갑작스러운 사고에서 119 이송과 입원, 검사, 수술까지 일주일이 흘렀다. 큰아들과 나는 서로 교대하며 남편 곁을 지키고 있다. 지난 4일 밤에는 아들이 다시 아빠 곁을 지키고 나는 집으로 돌아갔다. 아직 치료와 회복의 시간은 남아 있다. 그래도 고위험군 환자인 남편이 갑작스럽게 다쳤을 때 가까운 곳에서 입원을 받아주는 병원이 있었고 필요한 수술과 치료를 받을 수 있었다. 그리고 병상에서 내가 만든 책을 끝까지 읽고 그 이야기를 내게 들려주는 남편이 있었다. 지금은 그 모든 것이 참 고맙다.