예산은 나왔는데... AI 교육의 두 얼굴

큰사진보기 ▲4일 충남 아산 신창초등학교에서 열린 ‘찾아가는 AI·SW 체험교실’ 현장. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲교육부는 지난 3월 전국 1,141개교를 ‘인공지능(AI) 중점학교’로 선정하고 2026년 특별교부금 385억 원을 지원한다고 밝혔다. ⓒ 교육부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲학생들이 태블릿과 로봇을 활용한 자율주행 프로그램에 참여하고 있다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲학생들이 스마트팜의 작동 원리를 체험하고 있다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲학생들이 로봇축구 프로그램을 체험하고 있다. ⓒ 송민규 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 중등 과학교사로 학교 현장에서 AI·디지털 도구를 활용한 수업과 교육정책에 관심을 갖고 관련 연구와 교육활동에 참여하고 있습니다. 새로운 기술의 학교 도입 자체보다 그것이 학생의 배움과 교사의 수업에 어떤 의미를 갖는지, 정책이 실제 학교에 도착했을 때 어떤 모습으로 작동하는지에 관심을 두고 있습니다. 이번 글은 2026년 9월 4일 신창초등학교에서 운영된 ‘찾아가는 AI·SW 체험교실’을 직접 살펴본 경험을 바탕으로 작성했습니다.

지난 4일 충남 아산 신창초등학교를 찾았다. 학교 강당에서는 아침부터 '찾아가는 AI·SW 체험교실'이 열리고 있었다. 강당에 들어서자 생각보다 규모가 컸다. AI 드로잉과 AI 오목부터 로봇축구, 자율주행 레이싱, 인공지능 가위바위보, 스마트팜까지 10개의 프로그램이 곳곳에서 동시에 운영되고 있었다. 학생 140명이 조를 나눠 이동하며 하루 동안 프로그램을 체험하는 방식이었다.여러 명의 외부 강사와 운영진도 분주하게 움직였다. 프로그램마다 장비가 설치돼 있었고 학생들은 태블릿을 조작하거나 직접 로봇을 움직였다. 한 학교에서 하루 동안 운영하는 AI 체험행사라고 보기에는 제법 큰 규모였다. 현장을 둘러보다 학교 담당 교사에게 "이 정도 행사를 준비하려면 예산도 꽤 들었겠는데요. 준비하시느라 힘드셨겠어요"라고 물었다. 예상과 달리 "저희는 신청만 했어요"라는 답이 돌아왔다.프로그램을 기획하고 업체를 찾고 강사를 섭외하고, 여러 종류의 AI·SW 장비를 학교가 직접 마련한 것이 아니었다. 학교는 신청서를 냈고 프로그램과 장비, 운영 인력이 학교로 왔다.이 장면이 흥미로웠던 건 최근 학교에 들어오는 AI 교육정책의 일반적인 모습과 결이 달랐기 때문이다. 최근 정부는 학교의 AI 교육을 빠르게 확대하고 있다. 교육부는 지난 3월 전국 17개 시도교육청이 선정한 1141개교를 '인공지능(AI) 중점학교'로 운영한다고 밝혔다.선정된 학교는 2026년 3월부터 3년간 AI 관련 교과 수업을 확대하고 국어·수학·과학·사회 등과 연계한 융합 교육과정을 운영한다. 초등학교는 정보 관련 교육 시간을 기존 34시간에서 68시간 이상으로, 중학교는 68시간에서 102시간 이상으로 늘린다. AI 윤리교육과 학생 동아리·체험활동, 교원 전문성 강화는 물론 지역사회와 연계한 거점학교 역할과 우수사례 확산도 맡는다.이를 위해 교육부가 올해 지원하는 특별교부금은 총 385억 원이다. 학교급과 운영 유형에 따라 실제 지원액은 다르지만 전체 예산을 1141개교로 단순 계산하면 학교당 약 3400만 원 규모다. 교육부는 AI 중점학교를 2027년 1500개교, 2028년에는 2000개교까지 확대할 계획이다.학교에 수천만 원의 예산이 지원되는 것은 반가운 일이다. 학생들에게 새로운 교육 경험을 제공할 수 있고 학교가 자체적으로 필요한 AI 교육과정을 설계할 수도 있다. 문제는 돈이 학교에 도착한 다음이다.예산을 받으면 담당 교사는 계획을 세워야 한다. 프로그램과 업체를 알아보고 강사를 섭외한다. 물품 구입과 계약 절차를 밟고 학생과 학급의 일정을 조정한다. 공간을 마련하고 기기를 설치하며 안전 문제도 살펴야 한다. 사업이 끝난 뒤에는 예산을 정산하고 운영 결과도 정리한다. 예산 지원은 분명 반가운 일이지만, 이를 실제 교육으로 구현하는 과정은 담당 교사에게 적지 않은 업무 부담이 될 수 있다.교육부가 AI 중점학교에 요구하는 교육과정 운영, 교원 연수, 학생 체험활동과 지역 확산 역시 실제 학교에서는 누군가의 업무가 된다. 정책 자료에는 '3400만 원의 지원'이 기록되지만, 그 돈을 교육으로 바꾸는 교사의 시간은 예산서에 나타나지 않는다.이날 강당에서 학생들이 로봇을 움직이고 AI를 체험하는 모습은 쉽게 눈에 들어왔다. 그 뒤에는 잘 보이지 않는 운영도 있었다. 여러 프로그램을 한 공간에 배치하고 학생들이 일정에 맞춰 이동하도록 해야 한다. 장비를 설치하고 강사를 배치해야 하며 학교와 사전에 일정과 공간을 조율해야 한다. 행사가 끝나면 수많은 장비를 다시 정리하고 다음 장소로 이동해야 한다.학교가 자체적으로 같은 행사를 준비한다면 상당 부분 담당 교사의 업무가 되었을 일이다. 찾아가는 프로그램에서는 그 역할을 전문성을 가진 지원기관이 맡는다.신창초에서 본 방식은 한 학교의 일회성 행사로 끝나지 않는다. 충남교육청교육과정평가정보원이 운영하는 2026 AI 미래 꿈마당 (찾아가는 AI·SW 체험교실)은 올해 총 42건이 접수돼 13건이 선정됐다. 신창초에 이어 9월부터 11월까지 학교로 직접 찾아가거나 지역 거점에서 운영되는 방식으로 이어진다. 학생뿐 아니라 지역 주민이 참여할 수 있는 프로그램도 포함돼 있다. 신청서 기재 기준 참가 예정 인원은 약 1만 명이다.장소도 방식도 다르지만 공통점은 하나다. 프로그램 기획과 장비, 운영 인력을 개별 학교가 직접 마련하지 않는다는 점이다. 한 학교가 장비를 갖추고 담당 교사가 프로그램을 새로 만드는 대신, 교육청과 직속기관이 가진 인력과 장비, 프로그램을 여러 학교가 함께 활용할 수 있도록 지원하는 방식이다.물론 찾아가는 체험 프로그램이 학교 중심의 AI 교육을 모두 대신할 수는 없다. AI 교육이 일회성 체험에 머물지 않고 교육과정 안에 자리 잡으려면 학교 자체의 교육과정과 교사의 전문성이 필요하다. AI 중점학교와 같은 정책이 필요한 이유이기도 하다.다만 모든 AI 교육을 학교 단위 사업으로 해결해야 하는지는 생각해 볼 필요가 있다. 학교가 교육과정을 직접 설계해야 할 영역이 있는 반면, 고가의 장비와 다수의 인력, 복잡한 운영이 필요한 체험교육은 전문기관이 지원하는 편이 더 효율적일 수 있다.도교육청과 교육지원청, 직속기관이 가진 전문성을 활용할 이유가 여기에 있다. 거점센터의 역할도 학생들이 찾아오는 공간을 만드는 데 그칠 필요가 없다. 학교가 혼자 준비하기 어려운 교육이라면 장비와 프로그램, 전문인력을 갖춘 기관이 학교로 움직일 수 있다. 이번 사례처럼 지원기관이 학교의 부담을 덜어주면서 교육 기회를 넓히는 방식은 앞으로 더 확대해 볼 만하다.AI 교육의 기회를 넓힌다는 것은 모든 학교에 같은 예산을 지원하는 것 이상의 일이다. 어느 학교에 다니던 학생이 일정 수준 이상의 교육을 경험하도록 공공의 교육 자원을 나누는 것도 교육격차를 줄이는 방법이다.신창초 강당에서 본 것은 새로운 로봇이나 화려한 AI 기술만은 아니었다. 교육청이 학교를 지원하는 또 하나의 방식이었다.AI 교육정책이 확대되는 지금, 학교에 얼마를 지원할 것인가 만큼 중요한 질문이 있다. 학교와 교사가 혼자 감당하기 어려운 일을 누가 함께할 것인가. 학교에 무엇을 더 줄 것인가와 함께, 무엇을 덜 맡길 것인가도 이제 정책이 함께 고민해야 한다.