DMZ, 히말라야, 킬링필드, 사라예보... 그가 상처의 공간으로 들어간 이유

큰사진보기 ▲행위예술가 김석환아카이브 개인전 〈2000~2026 생환과 구도의 궤적〉가 평택 베아트리체 갤러리에서 열리고 있다. 그가 2000년 죽음의 문턱에서 생환한 이후 26년 동안 이어온 예술의 여정을 한 자리에 펼치는 아카이브 전시다. ⓒ 권미강 관련사진보기

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"행위예술은 그 순간이 지나면 사라집니다. 아무리 좋은 작품을 해도 사진이나 영상으로 남지 않으면 없었던 일이 되고 말죠. 지금 정리하지 않으면 그동안의 자료들마저 다시 묻힐 수 있다는 생각이 들었어요."

큰사진보기 ▲김석환의 아카이브 개인전 〈2000~2026 생환과 구도의 궤적〉회화와 설치작품, 다큐멘터리 영상, 대형 사진 패널, 국내외 퍼포먼스 기록물 등이 전시되는데 단순히 과거 작품을 다시 보여주는 회고전이라기보다, 순간적으로 생성됐다가 사라지는 행위예술을 사진과 영상, 글과 오브제로 되살린 기록전이다. ⓒ 권미강 관련사진보기

"작은 누명이었지만 그때 느낀 억울함을 잊을 수 없었어요. 그 경험이 있었기에 아무 말도 못 하고 죽어간 사람들, 자신의 억울함조차 밝히지 못한 사람들의 고통을 조금은 느낄 수 있었던 것 같습니다."

"죽음의 고비를 넘기고 나니 내가 다시 얻은 삶을 어떻게 써야 하는가를 생각하게 됐습니다. 이후의 작업은 살아 있다는 사실과 생명의 의미를 찾아가는 과정이었습니다."

큰사진보기 ▲몸으로 써온 26년의 예술사 ‘2000~2026 생환과 구도의 궤적’ 전시여러 장르로 흩어져 있던 활동을 한자리에서 연결해보면 그의 예술을 관통하는 방향은 오히려 선명해진다. 그것은 억울하게 희생된 사람들을 위로하고, 인간과 문명이 남긴 폭력을 몸으로 증언하며, 생명과 평화의 가능성을 묻는 일이다. ⓒ 권미강 관련사진보기

"인간에게는 남들이 볼 때의 모습과 아무도 없을 때의 모습이 함께 있지요. 나도 욕망과 허영에서 자유롭지 않습니다. 다만 작품을 하는 순간만큼은 거짓 없이 진정성을 지키려고 합니다."

큰사진보기 ▲아카이브 전시 중 DMZ 퍼포먼스 사진980년대부터 행위예술을 시작한 그는 회화와 설치, 음악과 영상 등 여러 장르를 넘나들었다. 갤러리 안에 머물기보다는 DMZ와 히말라야, 캄보디아 킬링필드, 사라예보, 아마존 등 전쟁과 학살, 문명과 생태의 상처가 남은 현장으로 직접 들어갔다. ⓒ 김석환 관련사진보기

"전 세계의 모든 비극을 내가 다 담을 수는 없습니다. 하지만 내가 갈 수 있는 곳에서는 그곳에 남은 상처를 외면하지 않으려고 했습니다."

큰사진보기 ▲행위예술가 김석환인터뷰를 끝내고 나오는 나에게 손을 흔들며 천진스럽게 웃는 일흔의 예술가에게서 46년 간 몸으로 상처와 치유 서사시를 써온 이후 힘을 빼고 단순해진 아름다운 한 사람을 본다. ⓒ 권미강 관련사진보기

큰사진보기 ▲도록 <예술로 평화를 묻다>행위예술은 작가의 몸과 관객, 시간과 장소가 만나는 순간 완성된다. 그러나 공연이 끝난 뒤에는 사진이나 영상, 참여자의 기억 외에는 실체가 남지 않는다. 김석환에게 이번 전시는 지나간 작품을 불러내는 일인 동시에, 사라질 수밖에 없는 자신의 예술을 역사적 기록으로 남기는 작업이다. ⓒ 김석환 관련사진보기

전시장 벽을 가득 채운 대형 사진 속 한 남자가 거대한 자연과 폐허, 전쟁과 죽음의 흔적 앞에 서 있다. 때로는 두 팔을 하늘로 펼치고, 때로는 온몸을 땅에 낮춘다. 캄보디아의 학살 현장과 사라예보, 히말라야와 아마존, 한반도의 분단 현장을 지나온 그의 몸은 단순한 표현 수단이 아니라 시대의 상처를 기록하는 하나의 언어처럼 보인다.경기도 평택 베아트리체 갤러리에서 열리고 있는 행위예술가 김석환의 아카이브 개인전 〈2000~2026 생환과 구도의 궤적〉은 그가 2000년 죽음의 문턱에서 생환한 이후 26년 동안 이어온 예술의 여정을 한 자리에 펼치는 아카이브 전시다.이번 전시에는 회화와 설치작품, 다큐멘터리 영상, 대형 사진 패널, 국내외 퍼포먼스 기록물 등이 소개된다. 단순히 과거 작품을 다시 보여주는 회고전이라기보다, 순간적으로 생성됐다가 사라지는 행위예술을 사진과 영상, 글과 오브제로 되살린 기록전이다. 전시는 평택시문화재단의 후원으로 오는 9월 3일부터 15일까지 이어진다.전시장을 둘러본 뒤 만난 그는 이번 전시의 가장 중요한 의미로 기록을 꼽았다.행위예술은 작가의 몸과 관객, 시간과 장소가 만나는 순간 완성된다. 그러나 공연이 끝난 뒤에는 사진이나 영상, 참여자의 기억 외에는 실체가 남지 않는다. 그에게 이번 전시는 지나간 작품을 불러내는 일인 동시에, 사라질 수밖에 없는 자신의 예술을 역사적 기록으로 남기는 작업이다.1980년대부터 행위예술을 시작한 그는 회화와 설치, 음악과 영상 등 여러 장르를 넘나들었다. 갤러리 안에 머물기보다는 DMZ와 히말라야, 캄보디아 킬링필드, 사라예보, 아마존 등 전쟁과 학살, 문명과 생태의 상처가 남은 현장으로 직접 들어갔다.그는 "사람들이 나를 광대라고도 하고, 음악가나 그림을 그리는 사람으로 보기도 했다"며 "칠순을 맞은 지금, 김석환이라는 예술가가 누구인지, 무엇을 위해 작업해 왔는지를 분명하게 남기고 싶었다"고 전시를 하게 된 이유를 말했다.여러 장르로 흩어져 있던 활동을 한자리에서 연결해보면 그의 예술을 관통하는 방향은 오히려 선명해진다. 그것은 억울하게 희생된 사람들을 위로하고, 인간과 문명이 남긴 폭력을 몸으로 증언하며, 생명과 평화의 가능성을 묻는 일이다.그의 작업에서 반복적으로 등장하는 것은 죽음과 진혼, 위로와 해원이다. 그 출발점 가운데 하나로 어린 시절 겪은 작은 사건을 들려줬다.학교 조회 시간, 교실에 남아 있던 그는 누군가 우유를 훔쳐 먹은 사건의 범인으로 지목됐다. 실제로 우유를 먹지 않았지만, 결백을 증명하기 위해 혀를 내밀어 보이는 모욕까지 겪어야 했다. 어른에게는 사소한 사건으로 보일 수 있지만, 어린 그에게는 오랫동안 지워지지 않는 억울함으로 남았다.어린 시절의 억울함은 시간이 지나며 고문과 국가 폭력, 전쟁과 학살, 재난 속에서 희생된 사람들을 향한 공감으로 확장됐다. 그는 말하지 못하고 죽어간 사람들이 위로 받을 창구조차 없다면, 예술가가 그 현장으로 가야 한다고 생각했다.그가 국내외 비극의 현장을 찾아 진혼과 평화의 퍼포먼스를 이어온 이유다. 그의 몸짓은 사건을 설명하거나 재현하는 데 머물지 않는다. 희생된 존재 앞에 자신의 몸을 낮추고, 그곳에 남은 고통을 기억하며, 살아 있는 이들에게 다시 질문을 건넨다.전시가 45년 전체 예술 인생 가운데 2000년 이후 26년에 집중한 이유도 분명하다.그는 2000년 무봉산 일대에서 폭우와 산사태를 겪으며 죽음의 문턱에 섰다. 자신이 머물러야 했던 장소를 우연히 비운 사이 사고가 발생해 가까스로 목숨을 건졌다. 이후에도 건강 악화와 수술을 겪으며 죽음을 가까이 마주했다.그에게 '생환'은 단순히 위험한 순간을 넘긴 개인적 사건이 아니다. 죽음에서 돌아온 사람에게 남은 삶은 무엇이며, 그 삶을 어떤 예술로 살아야 하는가를 묻는 출발점이었다.2000년 이후 그의 몸은 비극의 현장을 찾아가는 이동하는 제단이자 질문하는 도구가 됐다. 전쟁과 분단, 개발과 생태 위기, 권력과 문명의 폭력을 몸으로 통과하며 그는 예술이 현실에서 무엇을 할 수 있는지를 끊임없이 물었다.이번 전시에서 소개되는 2018년 아마존 퍼포먼스 〈아마존의 눈물: 우상의 침묵을 묻다〉는 그 질문을 상징적으로 보여준다. 아마존 원시림의 거목에 올라 문명과 권력, 지도자의 책임을 물었고 총상을 입은 두개골 앞에서 펼친 〈시간의 끝에 선 나신(裸身)〉에서는 문명의 유한성과 죽음의 의미를 성찰했다.전시장에 걸린 사진은 일반적인 기록사진과 조금 다르다. 한 장의 이미지 안에 당시의 장소와 역사, 자연의 기운이 그의 몸과 함께 압축돼 있다.눈 덮인 히말라야와 깊은 아마존 강, 전쟁의 상흔이 남은 도시와 희생자의 유해가 놓인 장소에서 작가의 몸은 때로는 아주 작게, 때로는 강렬하게 드러난다. 관람객은 정지된 사진과 영상, 오브제를 따라가며 그가 지나온 시간과 장소를 간접적으로 통과한다. 과거의 퍼포먼스를 그대로 재현하지 않으면서도 당시의 현장성과 긴장감을 되살리는 것이 이번 아카이브전의 특징이다.전시와 함께 발간된 도록에는 2000년 이후의 작업이 다섯 개의 장과 에필로그로 나뉘어 담겼다. 작품 이미지와 공연 기록, 국내외 활동 자료를 통해 흩어져 있던 예술의 궤적을 하나의 서사로 연결했다.그는 자신의 예술을 도덕적 영웅주의로 설명하지 않았다. 자신 역시 욕망과 허영, 인간적인 모순을 지닌 존재라고 고백했다.그의 말은 이번 전시를 이해하는 중요한 단서다. 그의 작업은 완전한 인간이 세상을 구원하겠다는 선언이라기보다, 불완전한 한 인간이 타인의 고통을 외면하지 않으려 애써온 과정에 가깝다.전쟁과 학살, 분단과 국가폭력, 개발과 생태 파괴를 다뤄온 그의 초기 작업에는 분노와 고발의 성격이 강했다. 그러나 오랜 시간 세계의 비극을 마주한 그의 예술은 점차 상생과 포용의 방향으로 나아갔다.그에게 평화는 추상적인 구호가 아니다. 인간과 인간, 인간과 자연, 문명과 생명이 서로를 파괴하지 않고 함께 존재할 수 있는 상태다. 죽은 이를 위로하는 진혼의 몸짓 역시 결국 살아 있는 사람들의 삶을 바꾸기 위한 행위다.전시 제목에 포함된 '구도'는 종교적 깨달음만을 뜻하지 않는다. 죽음에서 돌아온 한 예술가가 인간과 자연, 문명과 생명이 함께 살아갈 길을 찾아 헤맨 긴 여정이기도 하다. 또한 그의 몸이 지나온 곳마다 한국 현대사의 상처와 세계 곳곳의 비극, 자연과 문명이 충돌한 흔적이 겹쳐진다.그는 늘 질문해왔다. '기록되지 못한 고통과 기억되지 않은 죽음 앞에서 예술은 무엇을 할 수 있는가. 그리고 죽음에서 다시 돌아온 사람은 남은 삶을 어떻게 살아야 하는가.'그 질문에 대해 지난 26년 동안 그가 내놓은 대답은 거창한 선언과는 거리가 멀다. 현장으로 가는 것, 몸을 낮추는 것, 침묵 당한 존재를 기억하는 것, 그리고 사라질 몸짓을 끝내 기록으로 남기는 것이고 그 기록들이 도록 <예술로 평화의 길을 묻다>에 고스란히 담겨있다.전시 기간에는 그가 직접 참여하는 오프닝 퍼포먼스와 평화음악회도 열린다. 9월 5일 오후 3시에는 오픈 퍼포먼스를 열었고, 9월 13일 오후에는 상생과 평화의 메시지를 음악으로 전하는 평화음악회가 진행되는데 이 날은 그의 70세 생일이어서 그 의미가 크다.인터뷰를 끝내고 나오는 길, 손을 흔들며 천진스레 웃는 일흔의 예술가에게서 새털 같이 가볍고 가벼워 훨씬 자유로워진 한 사람을 본다.