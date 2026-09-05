[주장] 동학농민혁명 예우, 원칙부터 세워야 한다

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동학농민혁명 참여자를 어떻게 예우할 것인가를 둘러싼 논란이 커지고 있다. 전북특별자치도는 올해 동학농민혁명 참여자 유족 723명에게 1인당 연 120만 원의 수당을 지급한다고 밝혔다. 총사업비는 8억 6800만 원이다. 전국 광역자치단체 가운데 처음이다.동학농민혁명의 역사적 가치를 생각하면 참여자와 유족에 대한 예우는 당연히 필요하다. 그러나 지금 우리에게 필요한 것은 예우의 확대에 앞서 예우의 원칙을 세우는 일이다.유족 수당 지급을 두고, 한국전쟁이나 월남전 참전유공자 등 다른 역사적 공헌자들과 형평성을 묻는 목소리가 나오는 것도 이 때문이다. 심지어 그 당시 다 끝난 임진왜란 공신 후손도 예우해야 하는 게 아니냐라는 말이 나돌고 있다. 물론 이러한 논란을 이유로 동학농민혁명의 역사적 가치를 가볍게 보거나 낮춰서는 안 된다. 다만 국가와 지방정부의 예우가 지속되려면 국민이 납득할 수 있는 원칙과 기준이 있어야 한다.최근 일방적으로 추진되고 있는 동학농민혁명 참여자의 독립유공자 서훈도 마찬가지다. 현행 서훈 체계에서 1895년 을미의병보다 앞선 1894년 동학농민혁명이 제대로 평가받지 못하고 있다는 문제 제기는 충분히 검토할 가치가 있다. 그러나 그 해법을 2차 봉기 참여자만 독립유공자로 예우하는 것으로 한정하는 데에는 신중할 필요가 있다.동학농민혁명의 1차와 2차 봉기는 서로 단절된 별개의 사건이 아니다. 1차 봉기의 반봉건 개혁 요구와 2차 봉기의 반외세·국권 수호는 하나의 흐름 속에 있었다. 이를 후대의 서훈 체계에 맞추어 나누고, 2차 봉기만 독립운동의 역사로 편입한다면, 오히려 동학농민혁명의 전체 모습을 좁힐 수 있다. 동학농민혁명은 반봉건과 반외세, 사회개혁과 국권 수호가 결합한 복합적인 역사적 사건이자 운동이다. 따라서 이를 특정한 하나의 기준, 특히 독립운동이라는 잣대만으로 평가해서는 안 된다.유족에 대한 예우 역시 마찬가지다. 수당 지급 자체를 문제 삼을 것이 아니라 어디까지, 누구에게, 어떤 기준으로 예우할 것인가라는 원칙을 먼저 정해야 한다. 기왕 마련한 예우에 관한 설계는 존중하되, 이후 발생할 수밖에 없는 새로운 대상의 범위와 승계 기준은 명확해야 한다. 그리고 현금 지원 못지않게 장학·연구·기록·답사·교육과 추모 사업을 통해 동학농민혁명의 정신을 다음 세대에 이어주는 방법도 함께 고민해야 한다.무엇보다 사회적 공론화가 필요하다. 동학농민혁명은 특정 지역이나 후손만의 역사가 아니다. 대한민국의 민주주의와 민중의 역사, 항일의 역사와 연결되는 우리의 공동 자산이다. 그렇다면 예우의 방식 역시 특정 지역이나 정치권의 경쟁적인 주장만으로 결정할 일이 아니다. 정부와 지방자치단체, 유족, 학계와 시민사회가 함께 국민이 납득할 수 있는 기준을 만들어야 한다.그런 점에서 전북의 역할은 아주 중요하다. 동학농민혁명의 발상지이자 핵심 지역인 전북이 먼저 준비하고 요구해야 할 것은 단순히 더 많은 예우가 아니다. 동학농민혁명을 대한민국이 어떻게 기억하고 예우해야 하는지, 그 기준을 제시하는 일이다.동학농민혁명의 위상을 높이는 것은 바람직하고 필요하다. 그러나 좋은 목적이 모든 수단을 정당화하지는 않는다. 2차 봉기만 떼어내 서훈하는 방식도, 유족 수당 지급 체계를 정밀하게 설계하지 않고 속도전을 치르듯이 전면적으로 시행하거나 확대하는 방식은 또 다른 갈등을 낳을 수 있다.지금 필요한 것은 속도가 아니라 원칙이다. 구호가 아니라 제도의 정밀함이다. 동학농민혁명 참여자와 유족을 제대로 예우하고 싶다면, 예우의 방법과 범위를 막연하게 할 것이 아니라 먼저 예우의 원칙부터 바로 세워야 한다. 그 일을 전북이 먼저 시작해야 한다. 이후 특별법을 개정하거나 독자적으로 '동학농민혁명 참여자 예우에 관한 법률'을 제정하여 예우하는 것이 순리이다.