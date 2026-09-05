"발 담그고 쉬어가세요"... 덕산온천 족욕장, 주민·관광객의 쉼터

큰사진보기 ▲충남 예산군 덕산온천 족욕장을 찾은 요양원 어르신들이 따뜻한 온천수에 발을 담그고 여유로운 시간을 보내고 있다. 무엇보다 지역주민과 관광객이 함께 이용하는 이곳은 무료로 운영되는 생활 속 쉼터다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲덕산온천 족욕장은 무료로 이용할 수 있으며, 이용 전 발을 깨끗이 씻은 뒤 족욕탕에 들어가야 한다. 이어 매월 첫째 주 월요일은 정기휴장일로, 다음 휴장일은 9월 7일이다. ⓒ 김정아 관련사진보기

"친언니와 함께 덕산온천 족욕장을 자주 찾아요. 무릎 수술을 하고 한동안 통증 때문에 힘들었는데, 매일 와서 따뜻한 물에 발을 담그고 있으니 몸이 한결 편안해진 것 같아요. 꾸준히 다니다 보니 건강해지는 기분도 들고, 언니와 이런저런 이야기도 나눌 수 있어 좋아요. 이제는 하루라도 안 오면 서운할 정도예요."

지난 4일 기자가 찾은 충남 예산군 덕산면 덕산온천 족욕장. 따뜻한 온천수가 흐르는 둥근 족욕탕을 중심으로 곡선 형태의 목재 의자가 놓여 있어 자연스럽게 둘러앉아 쉴 수 있는 공간이 눈에 들어왔다.족욕장으로 향하는 길에는 메타세쿼이아길과 황토 맨발 산책로가 이어져 있어 걷고, 씻고, 족욕하며 잠시 쉬어갈 수 있다. 족욕장 내부에는 여러 사람이 둘러앉을 수 있도록 원형과 곡선 형태의 목재 좌석이 마련돼 있다. 온천수가 흐르는 공간을 따라 이용객들이 자연스럽게 마주 앉을 수 있는 구조다. 이날도 주민과 관광객들이 자리를 잡고 따뜻한 온천수에 발을 담그며 이야기를 나누거나 잠시 휴식을 취하고 있었다.무엇보다 이곳을 찾은 사람들의 모습도 다양했다. 지역 요양원에서 어르신들과 함께 족욕장을 찾은 일행이 있는가 하면, 용봉산 산행을 마치고 내려온 등산객들도 땀을 식히고 지친 발을 달래기 위해 족욕장을 찾았다. 서로 다른 목적으로 찾아왔지만 온천수에 발을 담그는 순간만큼은 누구나 느긋하게 앉아 휴식을 즐기는 모습이었다. 사실, 덕산은 충남을 대표하는 온천 지역 가운데 하나다. 덕산온천은 오랜 역사와 함께 이어져 온 지역의 대표적인 온천 자원으로, 오늘날에는 온천욕을 넘어 관광과 휴양을 연결하는 지역 자원으로 활용되고 있다.특히 족욕은 전신을 물에 담그는 온천욕과 달리 비교적 간편하게 이용할 수 있다는 점이 특징이다. 신발과 양말만 벗으면 잠시 머물다 갈 수 있어 관광객뿐 아니라 산책길에 나선 지역 주민들도 부담 없이 이용할 수 있다. 족욕장 입구에는 이용객을 위한 안내문도 마련돼 있다. 신발은 별도의 신발장에 보관하고, 양말을 벗은 뒤 발을 씻고 이용하도록 안내하고 있다. '신발 벗고 들어오세요', '발 씻고 족욕하세요' 등의 문구도 눈에 띈다. 여러 사람이 함께 이용하는 공공시설인 만큼 기본적인 이용 예절을 지켜달라는 취지다.충남예산 덕산온천 족용장 운영 관계자는 "한여름에는 온천수의 온도와 바깥 기온을 함께 고려해야 하는 만큼 이용객들의 안전을 가장 우선하고 있다"며 "폭염경보가 내려질 경우 족욕장 운영을 잠시 중단하고, 이용객들이 무리하게 족욕을 하지 않도록 안내하고 있다"고 설명했다. 그러면서 "족욕은 (10분~20분) 짧은 시간이라도 온천수에 발을 담그는 것만으로 충분히 휴식을 느낄 수 있다"며 "무엇보다 이용객들이 자신의 몸 상태를 살피면서 안전하게 이용했으면 좋겠다"고 당부했다. 이어 "주민뿐 아니라 용봉산 산행을 마친 등산객이나 덕산을 찾은 관광객들도 많이 이용하는 만큼, 잠시 발을 담그고 쉬어가며 덕산온천의 매력을 느껴보길 바란다"고 덧붙였다.족욕장에 들어서기 전, 메타세쿼이아길을 따라 조성된 황토 맨발 산책로도 눈길을 끈다. 전나무 사이에 조성된 약 53m 길이의 황톳길은 맨발로 걸으며 자연을 느낄 수 있는 공간이다. 길에는 미스트 시설이 설치돼 황토가 지나치게 굳는 것을 막고 있으며, 황토에 발을 담그며 쉬어갈 수도 있다. 아울러 맨발 걷기부터 세족, 족욕까지 한자리에서 즐길 수 있어 산책과 휴식을 함께하기에 좋은 휴식 공간이다.무엇보다 덕산온천 족욕장이 눈길을 끄는 또 다른 이유는 온천을 보다 일상적으로 경험할 수 있다는 점이다. 숙박시설이나 대형 온천장을 이용하지 않아도 여행 중 잠시 들러 온천수를 경험할 수 있기 때문이다. 특히 둥근 족욕탕에 둘러앉아 이야기를 나누는 모습에서는 이곳이 단순히 발을 담그는 시설을 넘어 관광객과 지역주민이 자연스럽게 마주하는 공간이라는 점도 엿볼 수 있었다. 대형 시설은 아니지만 누구나 잠시 앉아 쉬고, 이야기를 나누며 몸의 피로를 덜어낼 수 있는 곳. 덕산온천 족욕장은 오래된 온천 자원을 거창한 관광시설이 아닌 일상의 소소한 쉼으로 이어가고 있었다.충남예산 덕산온천 족욕장&황톳길은 충남 예산군 덕산면 온천단지2로 11에 있으며, 족욕장과 황톳길을 무료로 이용할 수 있다. 족욕장은 오전 10시 30분 부터 오후 5시 50분까지 운영하며, 주차장과 공용화장실도 마련돼 있다. 매월 첫째 주 월요일과 설·추석 당일은 휴무이며, 자세한 사항은 041-339-8930으로 문의하면 된다.