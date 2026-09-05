공약은 '부활', 현장은 여전히 기다림... 기양순 "여성농업인 행복바우처 재개해야"

큰사진보기 ▲기양순 서산시의원, 행복바우처 사업 재개를 촉구 ⓒ 서산시의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

2023년 중단된 충남 여성농업인 행복바우처 사업을 재개해야 한다는 요구가 서산시의회에서 다시 나왔다. 박수현 충남도지사가 선거 과정에서 사업 부활과 지급액 인상을 약속한 만큼, 충남도가 시행 시기와 지원 규모를 구체적으로 제시해야 한다는 지적이다.기양순 서산시의원은 4일 열린 제315회 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 "여성농업인에게 지금 필요한 것은 일을 더 하기 위한 장비만이 아니라 숨 쉴 수 있는 최소한의 휴식과 여유"라며 행복바우처 사업 재개를 촉구했다.기 의원은 지난 1월 서산시의회에서 같은 요구가 제기됐지만 충남도의 책임 있는 답변은 나오지 않았다며 "현장의 한숨만 깊어지고 있다"고 말했다.여성농업인 행복바우처는 농작업과 가사·돌봄을 함께 부담하는 여성농업인에게 문화·여가 활동비를 지원하는 사업이다. 충남도는 2017년 사업을 도입했으며 2022년까지 1인당 연간 20만 원을 지급했다. 2022년에는 대상 연령을 확대하고 자부담을 없앴지만, 이듬해 관련 예산을 편성하지 않으면서 사업이 중단됐다.충남도는 당시 농업 예산을 구조개혁과 농어민수당 확대에 집중하겠다는 방침을 내세웠다. 농어민수당 지급 기준을 가구 단위에서 개인 단위로 바꾸고 여성농업인의 영농 편의를 높이기 위한 장비와 전문교육, 해외연수 등에 2026년까지 156억 원을 투입하겠다고 밝혔다.농어민수당 지급 대상은 가구주 중심의 16만 명에서 개별 농업인 23만 명으로 늘었고, 관련 예산도 1278억 원에서 1406억 원으로 128억 원 증액됐다. 충남도는 이에 맞춰 여성농어업인 행복바우처와 청년농업인 영농바우처를 중단하고 농촌복지 정책을 농어민수당으로 일원화했다.여성농업인 단체들은 농어민수당과 행복바우처는 목적이 다른 정책이라고 반발해 왔다. 농어민수당은 농업의 공익적 기능에 대한 보상인 반면, 행복바우처는 농작업과 가사·돌봄을 함께 짊어진 여성농업인의 복지와 문화생활을 지원하기 위해 도입됐다는 것이다.편의장비와 전문교육 역시 필요한 정책이지만 지원 대상과 사용 목적이 제한돼 여성농업인이 직접 사용할 수 있었던 행복바우처를 온전히 대신하기 어렵다는 지적도 나온다.농림축산식품부가 발표한 '2023년 여성농업인 실태조사'를 보면 여성농업인의 하루 평균 노동시간은 농번기 8시간 42분으로 남성보다 48분 길었다. 농한기에도 5시간 42분으로 남성보다 1시간18분 더 일하는 것으로 조사됐다. 여성농업인은 전체 농사일의 평균 50.2%를 담당하지만, 농업경영 과정에서는 그에 걸맞은 지위와 권한을 충분히 인정받지 못하는 것으로 나타났다.기 의원은 행복바우처 사업을 중단하고 다른 정책으로 전환하는 과정에서 당사자를 대상으로 한 공청회나 간담회가 열리지 않았다며 정책 결정 과정도 문제 삼았다.그는 충남도에 행복바우처 사업 재개와 현장에서 체감할 수 있는 지원 방안 마련을 요구했다. 정책 수립 과정에서 여성농업인의 의견을 충분히 듣고 일방적인 사업 중단으로 훼손된 행정 신뢰도 회복해야 한다고 강조했다.서산시의회에서는 지난 1월에도 가선숙 의원이 행복바우처 재개를 촉구했다. 이는 사업 중단 이후에도 현장의 문제 제기가 해소되지 않았다는 의미로 읽힌다. 박수현 지사는 지난 지방선거 과정에서 충남여성농민단체연합의 정책질의에 답하며 전임 도정에서 중단된 행복바우처를 부활시키겠다고 밝혔다.전임 도정에서 중단된 사업을 되살리겠다는 약속이 실제 정책으로 이어지려면 구체적인 일정과 재원 계획이 뒤따라야 한다. '부활'이라는 공약이 선언에 머무는 동안 여성농업인의 기다림은 다시 길어질 수밖에 없다.