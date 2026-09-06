그 기사 제목에 꼭 '탈북민'을 써야 했을까

큰사진보기 ▲부산 살인 사건 관련 보도 ⓒ 본인 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 조경일 작가는 현재 피스아고라 대표로 활동한다. 정치개혁, 분단체제 해체 등을 연구하며 주체적 시민의 참여를 실천하고 있다.

최근 부산에서 있었던 한 살인 사건의 결심공판 소식이 여러 매체에 실렸다. 검찰은 50대 여성 피고인에게 무기징역을 구형했다. 동생의 퇴직금과 보험금을 노렸다는 것이 공소사실의 요지다. 보험금 살인, 그것도 가족 사이의 사건이었다. 한국 사회에서 드물지 않게 반복되어 온 범죄 유형이다.그런데 기사 제목은 거의 예외 없이 이렇게 시작한다. "탈북민 여성 무기징역 구형", "검찰, 탈북민 누나에 무기징역 구형" 등이다.묻고 싶다. 이 사건에서 '탈북민'이라는 표식은 필요조건인가? 범행 동기는 금전이었고, 수단은 수면제와 목 조름이었으며, 관계는 남매였다. 어느 항목에도 출신이 사건을 설명하는 데 필요하지는 않다고 생각한다. 북한에서 왔다는 사실이 퇴직금을 노린 살인 사건의 본질과는 관계가 멀다. 사건의 인과에 아무런 기여도 하지 않는 정보가 유독 언론사들의 기사 제목의 맨 앞자리를 차지한다. 기사 본문에는 쓰되 제목에 굳이 앞세울 필요가 있을까.한 가지 시험을 해 보자. 만약 피고인이 부산에서 나고 자란 사람이었다면, 제목은 "부산 출신 여성 무기징역 구형"이었을까? 개신교 신자였다면 "개신교 신자 누나"였을까? 대졸이었다면, 이혼 경력이 있었다면, 자영업자였다면?보통 가해자 앞에 출신을 쓰지는 않는다. 피해자든 가해자든 대한민국 국민이면 그 앞에 출신을 쓰지 않는다. 사건의 본질과는 관계없고 필요가 없기 때문이다.언론이 굳이 표시하는 범주는 대개 언제나 표시되지 않는 다수를 전제로 한다. 표시된다는 것 자체가 그 사람이 이 사회의 기본값 바깥에 있음을 의미한다. 조선족이었다면, 외국인 노동자였다면 역시나 출신이 표기됐을 것이다. 이게 무슨 의미인가? 그렇다. 다수, 즉 기본값으로 전제되는 대한민국 국민이 아닐 때만 출신이 표기되는 부가설명이라는 의미다.그렇다면, 살인 사건 보도 기사들 제목에 굳이 '탈북민' 표식이 붙는 이유는 무엇인가. 바로 북에서 온 이들이 대한민국 국적을 갖고 대한민국 국민으로 살아가는 것과는 별개로 이 사회의 기본값 바깥에 있는 존재들이기 때문이다. 대부분 사건·사고 보도를 보면 그렇다. 음주운전 사고 보도에도 굳이 '탈북민'을 붙여서 보도한다. 이 사건의 본질과는 상관없지만, 이런 사건·사고 보도를 바라보는 사회의 시선은 '탈북민'이라는 표시가 그 사건들의 본질로 둔갑하는 효과를 가져오기 일쑤다. 보도를 보는 사람들의 눈에는 '음주운전' 보다는 '탈북민' 표식이 더 각인되기 때문이다.언론은 흔히 "독자의 알 권리", "공적 관심사"를 중요하게 생각한다. 필요하다. 그러나 언제나 필요한 것은 아니다. 이는 일종의 왜곡되는 순환논리다. 국민들이 알아야 하니까 보도한다고 하지만, 동시에 국민들이 궁금해하도록 또 관심 갖도록 하는 역할을 하는게 언론이고 이는 곧 권력이다. 더 노골적으로 표현한다면, 만들어 낸 수요를 근거로 공급을 정당화하는 셈이다. '알권리'에 대한 격렬한 논쟁은 우선 별개로 하자.부정적인 사건·사고 뉴스 헤드라인에 붙여지는 '탈북민' 표식, 사건의 본질과 무관함에도 습관적으로 붙는 표식들에 대한 나의 이 불편함이 내가 그 표식의 당사이기 때문만은 아니다. 한국 언론이 스스로 만들어 놓고 지키지 않는 규범의 문제들이기 때문이다.언론중재위원회 '시정권고 심의기준' 제10조의2(차별 금지) 제2항은 명시한다. 보도 과정에서 그 표현이 사안의 설명에 직접적 관련이 없는 한, 인종·국적·지역·성별·종교·나이·질병·장애 등에 관한 세부 사항을 과도하게 보도해 차별이나 편견을 조장해서는 안 된다고 명시했다. 제9조는 한 걸음 더 나아가, 북한이탈주민에 대한 보도에서 그가 누구인지 알 수 있는 내용을 공표하지 말라고 규정한다. 제21조는 언론은 기사 본문에 부합하지 아니하거나 왜곡된 제목 또는 지나치게 자극적이거나 선정적인 제목을 사용하여서는 아니 된다고 규정한다.국가인권위원회와 한국기자협회가 함께 만든 '인권보도준칙' 제9장은 아예 '북한이탈주민 및 북한 주민 인권'이라는 별도의 보도준칙을 규정해놨다. 북한이탈주민 관련 보도를 할 때 언론인과 기자들이 유념해야 할 내용들이다. 제9장의1은 언론은 북한이탈주민을 우리 사회의 구성원이라는 관점으로 접근해야 한다고 규정했고, 부정적 사례를 보도할 때는 개인의 문제가 아니라 제도의 관점에서 살펴봐야 한다고 규정했다.여기서 조금 더 근본적이면서도 깊은 이야기를 해야겠다. 호칭이 뭐가 중요하냐며 대수롭지 않게 넘기려는 사람이 많아서 이 얘기는 꼭 해야겠다. 왜 호칭이 중요한지. 호칭이 우리의 뿌리를 어떻게 단단하게 하고 또 부서뜨리는지를.마르크스주의 철학자 알튀세르(Louis Althusser)는 경찰이 길에서 "어이, 거기 당신"이라고 부르고 행인이 뒤돌아보는 순간 그가 주체로 만들어진다고 했다. 즉 호명(interpellation)은 이미 있는 사람을 가리키는 행위가 아니라, 그 사람을 특정한 자리에 위치시키는 행위다. 이를 부르디외(Pierre Bourdieu)의 언어와 상징권력 개념으로 설명하자면, 명명(naming)의 권력이라고 설명할 수 있다. 여기서 명명(호명)하는 자는 보는 자이고, 명명(호명) 당하는 자는 보여지는 자다.세상을 어떤 범주로 나눌 것인지, 어떤 진영의 논리를 더 부각할 것인지를 결정하고 그 분류에 공적 승인을 부여하는 힘을 우리는 권력이고 한다. 언론은 이 권력을 매일 행사한다. 편집국이 기사 제목에 '탈북민'을 넣기로 결정할 때, 이것은 단지 사실을 전달하는 행위가 아니라 관점을 분류하고 인식을 만드는 행위가 된다. 폭력이되 폭력으로 보이지 않는, 부르디외의 표현으로는 상징폭력이다. 이것이 반복되면 낙인이 된다.사회심리학자 어빙 고프먼(Erving Goffman)은 <스티그마>에서 낙인을 개인의 속성이 아니라 관계의 산물로 정의했다. 낙인은 그 사람에게 붙어 있는 것이 아니라 그를 바라보는 시선에 있다는 말이다. 고프먼이 구분한 낙인 유형 중 하나가 '집단적 낙인'이다. 개인의 어떤 행위가 집단 전체로 전이되어 붙는 낙인이다. 부산에서 한 사람이 저지른 범죄가 그 범죄의 본질과는 전혀 상관없음에도, 그가 북한 출신이라는 이유로 '탈북민' 정체성이 기사 제목에 박제되는 순간 그 기사는 나머지 북향민들에게 부정적인 그림자를 드리우게 된다.이렇게 반복되는 그림자들은 북향민들에 대한 사회적 시선을 부정적으로 만든다. 그래서 불필요한 수식어로 남용되고 있는 '탈북민, 탈북자' 호명은 당사자들에게 상처를 주기도 한다. 그래서 당사자들은 차라리 출신을 숨겨버린다. 주디스 버틀러(Judith Butler)는 호명(naming) 그 자체가 신체적인 상처만큼이나 실질적인 상처를 입힐 수 있다고 보았다. 이름(호칭)은 사람을 지칭할 뿐 아니라 사회적 존재로서의 그를 구성하기 때문에, 잘못 부르는 것은 실제 상처가 된다는 의미다.인지심리학에 '착각적 상관'이라는 개념이 있다. 변인들(대개 사람들, 사건들, 행동들) 간에 실제로 관계가 존재하지 않음에도 관계가 있는 것처럼 지각하는 현상을 가리킨다. 그러니까 흔하지 않은 집단인 소수집단에 흔하지 않은(부정적인) 사건이 함께 제시되면, 사람들은 실제 통계보다 훨씬 강한 연관이 있다고 생각하게 한다는 것이다. 다시 말해 두 가지 희소성이 겹칠 때 그 조합이 유난히 도드라져 보이기 때문이다.이러한 인식론적 메커니즘 때문에 소수집단은 구조적으로 불리하다. 대한민국 인구 5천 3백만 명 중 살인 사건 피고인 한 명은 통계적 의미가 없지만, 북향민 3만 4천 명 중 한 명은 곧바로 집단의 형상이 되기 일쑤다. 집단 규모가 작을수록 한 건의 사건이 크게 각인 된다. 언론이 부정적인 뉴스를 다룰 때 소수집단의 출신 표기에 훨씬 더 신중해야 하는 이유다.무엇을 바꿔야 하는지 우리는 이미 다 알고 있다. 어떻게 바꿀 것인지도 다 규정해놨다. 지키기만 하면 된다. 언론의 공적 책무가 더 요구된다. 언론은, 기자는 로봇이 되지 말고 로봇을 만드는 사람이 되어야 한다.