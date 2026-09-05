비키니 입고 햇볕을 쬐던 날, 묘한 해방감이 느껴졌다

큰사진보기 ▲영국 런던 곳곳에는 크고 작은 공원이 자리하고 있다. ⓒ olhamak on Unsplash 관련사진보기

'와... 눈앞에 펼쳐진 이 여유롭고 자유로운 풍경, 정말 좋다!'

AD

"여자가 그렇게 노출이 심한 옷을 입으면 안 돼."

'나는 가슴이 큰 것도 아니고, 다리가 날씬한 것도 아니고, 사람들이 흔히 말하는 미인도 아닌데... 사람들이 '쟤는 무슨 자신감으로 저런 옷을 입지?'라고 생각하지 않을까?'

'이렇게 입는 사람은 별로 없는데, 사람들이 나를 이상하게 보거나 부끄러운 줄도 모른다고 생각하지 않을까?'

"너 왜 이렇게 까맣게 탔어? 보기 안 좋아. 밖에 나갈 때 긴팔 하나 걸쳐!"

"너 그렇게 까맣다가 노예로 잡혀가겠다."

"왜 햇볕을 쬐는 걸 좋아하세요?"

"영국 날씨가 정말 안 좋은 것과 큰 관련이 있는 것 같아요. 춥고 비가 오는 날이 많잖아요. 여름에도 이번 주에는 날씨가 좋았다가 다음 주에는 갑자기 비가 오고 추워지는 일이 흔해요. 그래서 해가 뜨기만 하면 밖으로 나가고 싶어져요. 기회가 있을 때 햇볕을 실컷 즐겨야죠!

그런데 올해 여름은 정말 특별해요. 6월부터 거의 계속 맑고 더운 날씨가 이어졌어요. 정말 운이 좋았죠. 햇볕을 쬐고 있으면 몸이 따뜻해져요. 집에 돌아가 샤워를 하고 나서도 그 따뜻한 기운이 몸에 남아 있는 것 같아요. 뭐라고 설명해야 할까요... 온몸이 빛나는 듯한 느낌이에요. 몸뿐만 아니라 마음까지 함께 환해지는 것 같아요."

"저에게는 햇볕을 쬘 때만 느낄 수 있는 특별한 설렘이 있어요. 마치 배 속에서 나비가 날아다니는 것 같은 느낌이랄까요."

"햇볕은 우리 몸이 비타민 D를 생성하도록 돕고, 호르몬과 기분을 조절하는 데도 도움이 돼요. 몸에 여러 가지 긍정적인 영향을 주죠. 저도 햇볕을 쬐기만 하면 기분이 좋아져요."

"런던에서는 집에 정원이 없는 사람들이 많아요. 그러니 자연스럽게 공원으로 가게 되죠. 저는 일광욕을 할 때 혼자보다는 누군가와 함께 있는 걸 좋아해요. 주로 안전 때문이에요. 아무래도 런던에서 여자 혼자 있다 보면 주변을 조금은 신경 써야 하니까요."

"같이 책을 읽거나 음악을 들을 수도 있고, 이야기를 나누거나 키스를 하거나 서로 안아 줄 수도 있어요."

"영국에는 에어컨이 없는 집이 많아요. 사실 평소에는 별로 필요하지 않거든요. 하지만 날씨가 더워지면 집 안이 답답해져요. 그럴 때 집 안에 있는 것보다 공원에 나와 산들바람을 쐬는 게 훨씬 시원하고 기분 좋죠. 다만 지구온난화가 점점 심해지고 있으니, 앞으로는 영국에서도 에어컨이 있는 집이 흔해질지 모르겠네요."

"스페인은 일 년 중 여섯 달 정도는 맑은 날씨가 이어지고, 기온도 보통 런던보다 7~10도 정도 높아요. 하지만 살다 보니 때로는 인생에서 타협이 필요하다는 것도 배우게 됐어요. 런던에는 햇볕도 많지 않고 해변도 없지만, 여기에는 일자리가 있고 공원도 있어요. 저에게 공원은 곧 해변이에요."

"미국인들도 일광욕을 정말 좋아해요. 다만 보통 공원에 가지는 않죠. 집 뒤뜰이나 수영장 옆, 아니면 해변에서 햇볕을 쬐는 경우가 많아요. 저도 어릴 때부터 집 뒤뜰에 누워 일광욕을 하곤 했어요.

"여기서는 공원에 누워 일광욕을 해도 사람들이 빤히 쳐다보거나 성적인 뉘앙스가 담긴 말을 건네지 않아요. 다들 그냥 책을 읽고, 음식을 먹고, 친구들과 이야기하면서 그 순간을 즐기죠.

지난여름에는 마침 석사 논문을 쓰고 있었는데, 그때 노트북을 들고 공원에 가서 자주 글을 썼어요. 혼자 있어도 주변에 다른 사람들이 있으니까 외롭다는 느낌이 들지 않았어요. 오히려 실내에 있을 때보다 더 효율적으로 글을 쓸 수 있었죠."

"공원에 와서 상의를 벗으면 정말 너무 편하고 좋아요!"

"여기서는 비키니를 입고 일광욕을 하는 게 아주 자연스러운 일이에요. 이미 문화의 일부가 됐죠. 저는 비키니를 입었다고 해서 다른 사람들이 이상하게 쳐다본다고 느낀 적이 한 번도 없어요."

"아마 제가 어릴 때부터 바닷가에서 자라서 그런 것 같아요. 비키니를 입은 여성을 봐도 특별히 어떤 생각이 들지는 않아요. 본머스에서는 상의를 입지 않는 여성들도 있어요."

"저는 개인적으로 공원이나 해변에서만 비키니를 입어요."

"영국은 보통 날씨가 좋지 않잖아요. 많은 영국 사람들이 일 년 내내 돈을 모았다가 여름이 되면 2주 정도 해외로 휴가를 떠나요. 거기서 마음껏 햇볕을 쬐고 피부를 태우는 거죠. 여기에는 두 가지 의미가 있어요. 하나는 다른 사람들에게 '나 휴가 다녀왔어!'라고 보여 주는 것이고, 또 하나는 '나 건강해 보이지? 안색도 좋아 보이고!'라는 느낌을 주는 거예요. 그리고 무엇보다 햇볕을 쬐면 실제로 기분이 좋아지기도 하고요."

"이게 바로 우리의 문화예요. 저는 햇볕에 그을린 피부가 오히려 제 본래 모습에 가깝다고 느껴요. 더 건강해 보인다고 생각하고요."

"하얀 피부가 좋다면 피부를 하얗게 가꾸면 되고, 그을린 피부가 좋다면 햇볕을 즐기면 돼요. 중요한 건 자신이 행복한 거죠."

"햇볕이 피부 노화를 촉진하는 건 사실이에요. 요즘 영국 여성들은 한국 화장품을 정말 좋아해요. 한국 여성들의 피부가 정말 좋아 보이니까 우리도 당연히 그런 피부를 갖고 싶죠. 하지만 우리는 햇볕을 너무 좋아해요! 그래서 영국 여성들은 기미나 주근깨가 생기기도 하고 주름이 일찍 생기기도 하죠. 그래도 영국 여성들이 일광욕을 포기하게 만들지는 못해요."

"지금은 그냥 햇볕을 마음껏 즐기고 싶어요."

"런던과 비교하면 멕시코는 햇볕이 정말 많은 곳이에요. 제 조부모님과 부모님은 오랜 시간 야외에서 생활했지만, 나이가 든 뒤에도 여전히 정말 멋져 보여요. 특히 아빠는 여름마다 피부가 아주 까맣게 타는데도 실제 나이보다 훨씬 젊어 보여요. 그래서 저는 크게 걱정하지 않아요."

"동아시아 사람들에게도 공원에서 일광욕을 한번 경험해 보라고 권하고 싶나요?"

"피부가 검든 희든 상관없어요. 조금 과감한 옷을 입고 공원에서 햇볕을 즐기고 싶다면 그냥 해보세요. 사회 전체가 바뀌기를 기다리기보다는 먼저 자신의 생각부터 바꿔 보는 거예요. 스스로에게 이렇게 말하는 거죠. '나는 그냥 햇볕을 즐기러 온 것뿐이야.'"

"자신을 편안하게 해주는 일을 하세요. 사회가 원하는 모습에 맞춰 살아가기보다는 스스로에게 물어보는 거예요. '나는 무엇을 할 때 행복하지? 언제 가장 나다운 모습이 되지?' 그리고 그 답에 따라 행동하세요. 햇볕을 좋아하는 사람도 있고, 그냥 실내에 있는 것을 좋아하는 사람도 있어요. 누구에게나 자신만의 선택이 있는 거죠."

'얼굴에 기미가 생기면 어떡하지?'

'여드름 흉터에 색소침착이 생기면?'

영국 런던 곳곳에는 크고 작은 공원이 자리하고 있다. 여름이 되면 많은 사람들이 공원에 모여 피크닉을 하고, 축구나 농구를 하거나, 반려견과 산책을 하는 모습을 쉽게 볼 수 있다. 그중에서도 특히 내 눈길을 끈 것은 비키니나 반바지 차림으로 잔디밭에 누워 햇볕을 즐기는 남녀노소의 모습이었다. 사람들은 느긋하게 책을 읽거나 음악을 듣고, 친구와 이야기를 나누기도 하고, 그저 가만히 누워 있기도 했다. 마치 너무나도 당연한 일상인 듯했다.자연스럽게 이런 생각이 들었다.나는 왜 그렇게 다른 사람의 시선을 의식했을까?나는 1980~90년대 대만 타이중 해안 지역의 작은 마을에서 자랐다. 고등학생 때부터 서양 잡지를 보기 시작했다. 잡지 속에는 탱크톱이나 미니스커트를 입은 여성들이 있었고, 나는 그런 모습을 동경했다. 자유롭고 멋있어 보였다.하지만 부모님은 늘 내게 말했다.대학에 진학한 뒤 외국어문학을 전공하면서 자연스럽게 서구적인 사고방식에 익숙한 친구들을 많이 만났다. 민소매 상의와 짧은 치마는 우리에게 일상적인 옷차림이었다. 하지만 조금 더 과감한 옷을 입고 밖에 나가고 싶을 때면 여전히 다른 사람들의 시선이 신경 쓰였다.혹은 이런 생각도 들었다.이런 생각들이 끊임없이 나를 괴롭혔다.피부색에 대해서도 나는 주변 사람들의 기준을 따라가려는 경향이 있었다. 나는 피부가 비교적 흰 편이었고, 가족부터 주변 친구들까지 많은 사람들이 내 흰 피부를 칭찬했다. 나는 이 '장점'을 유지하기 위해 오랫동안 햇볕을 피해 다녔다. 그러다 몇 년 전부터 생각이 조금씩 달라지기 시작했다.여름이면 야외 수영장을 더 좋아하게 되었고, 밖에 나갈 때도 더 이상 긴팔 옷을 덧입지 않았다. 하지만 집에 돌아갈 때마다 부모님은 여전히 지치지도 않고 말했다.한 세대가 지났지만 이런 미적 기준은 여전히 남아 있다. 얼마 전에도 한 대만 여고생에게서 "피부가 하얗기만 해도 세 가지 흠을 가릴 수 있다(一白遮三醜)"는 말을 들었다. 더 걱정스러웠던 것은 내가 가르치던 초등학교 5학년 학생이 친구에게 이런 놀림을 받은 적이 있다는 사실이었다.그렇다면 가벼운 옷차림으로 런던의 공원에 누워 일광욕을 즐기는 사람들은 어떤 생각을 하고 있을까?궁금해진 나는 직접 그들에게 다가가 이야기를 나눠 보기로 했다. 슬로바키아에서 런던으로 이주한 Yana, 스페인 출신 Manuel, 루마니아 출신 Max, 멕시코계 미국인 Yatzil, 영국 남부의 해안 도시 본머스(Bournemouth)에서 자란 영국인 Matt, 그리고 북런던 출신의 영국인 커플 Jim과 Joy를 만났다.이처럼 다양한 배경을 지닌 인터뷰이들의 모습 자체가 여러 문화가 뒤섞여 살아가는 도시 런던의 축소판처럼 느껴졌다.거의 모든 사람이 가장 먼저 꺼낸 이야기는 영국의 날씨였다.Joey와 Jim은 웃으며 말했다.Matt도 이에 공감했다. "햇살이 피부에 닿는 느낌도 좋고, 땅을 가까이에서 느끼는 것도 좋아요. 마음과 몸, 영혼이 다시 살아나는 느낌이에요."Max는 햇빛이 등에 닿는 순간이면 저절로 이런 생각이 든다고 했다. "인생 좋다!"Yana는 일광욕에 대한 자신의 애정을 솔직하게 드러냈다.그녀에게 일광욕은 곧 휴식이자 긴장을 풀 수 있는 시간이었다. 햇볕 아래 가만히 누워 있기만 해도 마치 휴가를 온 듯한 기분이 든다고 했다.이들은 햇볕이 건강에 주는 이점에 대해서도 이야기했다.피트니스 트레이너로 일하는 Max는 말했다.Joy는 사람들이 공원에서 일광욕을 즐기는 데에는 또 하나의 현실적인 이유가 있다고 말했다.연인과 함께 공원에 가면 할 수 있는 것도 훨씬 많아진다.옆에 있던 Jim이 말을 덧붙였다.런던의 공원이 주는 행복은 영국인들만의 것이 아니다. 런던으로 이주해 온 사람들에게도 공원은 중요한 공간이다.Manuel은 스페인의 해안 지역에서 자랐다. 2008년 유럽에 경제 위기가 닥친 뒤 그는 런던으로 이주했다.석사 공부를 위해 런던에 왔다가 이곳에 정착한 멕시코계 미국인 Yatzil은 미국과 영국의 일광욕 문화가 어떻게 다른지 이야기했다.그녀는 이런 점에서는 오히려 런던이 더 개방적이라고 설명했다.그렇다면 영국의 일광욕 문화에는 아무런 논란도 없을까?모든 인터뷰이는 영국에서도 과도한 햇빛 노출이 피부암을 유발할 수 있다는 우려가 있으며, 효과적인 자외선 차단제를 바르는 것이 중요하다고 강조했다.나는 대만과 한국을 비롯한 동아시아의 상황에 대해서도 이야기해 주었다. 대만 등 동아시아 지역의 공원에서는 수영복을 입거나 상의를 벗은 채 일광욕을 즐기는 사람을 거의 찾아보기 어렵다.내가 보기에 그 배경에는 크게 두 가지 문화적 차이가 있다.첫 번째는 '몸의 노출'을 바라보는 시선이다.Jim은 크게 웃으며 말했다.Joy도 이에 공감했다.영국의 해안 도시에서 자란 Matt도 자신이 성장한 지역의 문화를 들려주었다.날씨가 더운 날이면 런던 거리에서도 가끔 비키니 상의만 입은 여성이나 상의를 벗고 다니는 남성을 볼 수 있다.하지만 Yana는 이곳에서도 무엇을 입을지는 지극히 개인적인 선택이라고 강조했다.또 하나 내가 흥미롭게 느낀 문화적 차이는 피부색을 바라보는 시선이었다.동아시아에서는 피부가 타는 것을 꺼리는 여성이 적지 않다. 한편으로는 자외선으로 인한 피부 노화를 걱정하기 때문이고, 다른 한편으로는 오랫동안 이어져 온 '흰 피부가 아름답다'는 미적 기준의 영향을 받기 때문이다.하지만 내가 만난 인터뷰이들은 모두 햇볕에 그을린 피부를 좋아한다고 말했다.라틴계인 Yatzil은 햇볕에 그을린 자신의 피부색을 무척 좋아한다고 했다.Yana 역시 그을린 피부를 좋아하지만, 피부색 자체가 중요한 것은 아니라고 강조했다.최근 한국 화장품을 구입했다는 Joy는 피부 노화를 걱정하는 동아시아 여성들의 마음을 충분히 이해한다고 말했다.Matt에게 '햇볕을 즐기는 것'과 '피부 노화를 걱정하는 것' 사이에서 선택하는 일은 그리 어렵지 않았다. 그는 반쯤 농담하듯 자신이 60세가 되는 20년 뒤에나 걱정하겠다고 말했다.Yatzil은 자신에게 젊어 보이는 유전자가 있어서 운이 좋은 것 같다며 웃었다.마지막으로 나는 인터뷰이들에게 한 가지 질문을 던졌다.베트남과 태국 등 아시아 여러 나라를 여행한 적이 있는 Max는 사람들이 자신이 진정으로 원하는 모습을 추구해 보라고 권했다.Yatzil 역시 다른 사람들의 시선에 얽매이지 말고 편안하게 자기 자신으로 살아가라고 권했다.환경이 한 사람에게 미치는 영향은 정말 크다.나 역시 비키니를 입고 북런던의 알렉산드라 공원(Alexandra Park)을 찾아가 직접 잔디밭에 누워 햇볕을 쬐어 보기로 했다.공공장소에서 거리낌 없이 겉옷을 벗는 것만으로도 묘한 해방감이 느껴졌다. 기온이 32도까지 오른 날, 나는 먼저 잔디밭에 엎드려 등을 햇볕 쪽으로 향하게 했다. 몸에 열기가 느껴졌지만 불쾌한 더위가 아니라 기분 좋은 따뜻함이었다. 아마 습도가 높지 않은 데다 런던에는 바람이 제법 불기 때문이었을 것이다. 15분 뒤에는 몸을 뒤집어 앞쪽이 햇볕을 향하도록 누웠다.그러자 머릿속에 익숙한 걱정들이 하나둘 떠오르기 시작했다.솔직히 말하면 여전히 걱정됐다.그래서 얼마 지나지 않아 두 손을 들어 얼굴을 가렸다.하지만 Yatzil의 말처럼—가장 중요한 것은 결국 나 자신이 편안하고 자유롭다고 느끼는 일을 하는 것이다.