서산시의회 "안면~해미 송전선로 백지화하라"

큰사진보기 ▲서산시의회가 한국전력공사의 ‘154㎸ 안면~해미 송전선로 건설사업’ 전면 백지화를 촉구했다 ⓒ 서산시의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

서산시의회가 한국전력공사의 '154㎸ 안면~해미 송전선로 건설사업' 전면 백지화를 촉구했다. 당초 홍성을 경유하던 노선이 별다른 설명 없이 서산을 지나는 방향으로 바뀌었고, 주민 의견 수렴과 피해 대책도 충분하지 않다는 이유다.서산시의회는 4일 발표한 결의문에서 "주민의 희생을 담보로 한 국책사업은 정당화될 수 없다"며 사업 중단과 노선 변경 경위 공개를 요구했다.시의회에 따르면 사업은 태안 안면도와 서산 해미를 잇는 총연장 19.7㎞ 구간에 철탑 60개를 설치하는 내용이다. 송전선로는 2018년 제8차 장기 송변전설비계획에서 홍성을 경유하는 것으로 계획됐지만, 2019년 제9차 계획에서는 부석면과 인지면, 석남동, 해미면 등 서산지역을 지나는 노선으로 변경됐다.시의회는 "명확하고 타당한 사유를 공개하지 않은 채 서산시민에게 재산상·환경적 피해를 떠안기는 것은 일방적인 행정 편의주의"라며 한전에 노선 변경의 근거와 검토 과정을 공개하라고 요구했다.입지선정위원회 구성도 문제 삼았다. 결의문에 따르면 서산지역 위원 26명 가운데 부석면 주민 대표가 11명, 인지면과 석남동 주민 대표가 각각 7명이다. 대부분 송전선로가 지날 가능성이 있는 지역의 이·통장 등으로 구성됐다는 게 시의회의 설명이다.시의회는 이 같은 구성이 공정한 논의를 가로막고, 노선 결정에 따른 책임과 주민들의 원망을 마을 대표들에게 떠넘길 수 있다고 지적했다. 지역사회의 갈등과 분열을 키울 수 있다며 입지선정위원회 해산도 요구했다.보상 범위가 지나치게 좁다는 주장도 폈다. 한전이 법률에 규정된 철탑 선하지 보상만을 거론할 뿐, 송전탑과 선로 주변의 도로와 하천, 농경지, 임야 등에서 발생할 수 있는 재산상·환경적 피해에는 대책을 내놓지 않고 있다는 것이다.시의회는 "법에서 정한 최소 기준만 적용하는 것은 시민의 목소리와 권리를 외면하는 처사"라며 "사업이 완전히 백지화될 때까지 18만 시민과 함께 대응하겠다"고 밝혔다.