광주시 '50년 중첩규제' 이번엔 풀리나… 박관열, 대통령 직속 위원회 찾아

큰사진보기 ▲박관열 광주시장이 수도권 자연보전권역 등 중첩규제를 풀기 위해 대통령 직속 규제합리화위원회를 찾았다. ⓒ 광주시 관련사진보기

"광주시 삶의 터전이 팔당호에 잠긴 채 수도권의 눈부신 성장을 바라만 봐야 했던 지난 50년이었습니다."

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박관열 광주시장이 수도권 자연보전권역 등 중첩규제를 풀기 위해 대통령 직속 규제합리화위원회를 찾았다. 대규모 택지개발과 첨단산업단지 조성을 가로막는 규제를 개선해 광주시의 새로운 성장 기반을 마련하겠다는 구상이다.박 시장은 4일 서울에서 박용진 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장을 만나 ▲수도권정비계획법상 자연보전권역 규제 개선 ▲공공주택특별법 특례 조항 신설 등을 건의했다.핵심은 광주시가 수도권이라는 이유로 받아온 각종 개발 규제를 현실에 맞게 조정해 달라는 것이다.광주시는 팔당상수원 보호를 비롯해 수도권정비계획법상 자연보전권역 등 각종 규제가 중첩돼 도시개발과 산업기반 확충에 제약을 받아왔다고 주장하고 있다.박 시장은 이날 광주시가 수도권 광역교통의 중심지이자 국가 첨단산업을 뒷받침할 배후도시로 성장할 수 있는 지리적 여건을 갖추고 있다는 점을 강조했다.특히 대규모 택지개발과 첨단산업단지 조성을 통해 자족기능을 확보하려면 현행 규제의 합리적 조정과 국책사업에 따른 개발 기회의 확대가 필요하다는 입장을 전달했다.박용진 부위원장은 이에 대해 "이번 정부가 28년 만에 규제개혁 체계를 전면 개편해 '환경 변화에 유연한 규제 합리화'를 추진 중인 만큼 광주시의 건의를 적극적으로 검토하겠다"고 밝혔다.이번 건의가 실제 제도 개선으로 이어질 경우 광주시가 추진하려는 대규모 택지와 첨단산업단지 조성에도 영향을 미칠 수 있어 향후 정부 검토 결과가 주목된다.박관열 시장은 "광주시민의 희생은 당연한 것이 아니며 불합리한 희생이라면 더더욱 정당화될 수 없다"며 "광주시민이 평등한 행복권과 성장의 기회를 보장받을 수 있도록 불합리한 규제 사슬을 반드시 끊어내겠다"고 말했다.