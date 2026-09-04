하남시 재정 '경고등'… 쓸 수 있는 돈 9.6%, 내년 예산 대수술

큰사진보기 ▲경기 하남시가 세입 증가세는 둔화하는 반면 인건비와 복지비 등 의무적으로 지출해야 하는 비용이 급증하면서 2027년도 예산에 대한 고강도 구조조정에 나선다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 하남시가 세입 증가세는 둔화하는 반면 인건비와 복지비 등 의무적으로 지출해야 하는 비용이 급증하면서 2027년도 예산에 대한 고강도 구조조정에 나선다. 2024회계연도 기준 전체 예산에서 의무적 경비가 차지하는 비율이 90.4%에 달하면서 시가 자체적으로 운용할 수 있는 재원은 10%에도 미치지 못하는 상황이다.하남시는 2027년도 당초예산 편성을 앞두고 관행적인 지출을 원점에서 재검토하는 '선제적 재정혁신'을 추진한다고 밝혔다.핵심은 세출 구조조정이다. 업무추진비와 경상경비를 대폭 줄이고 불요불급하거나 성과가 미미한 사업은 일몰시키는 방식으로 가용재원을 확보한다. 절감한 예산은 지역경제와 복지 등 시민 체감도가 높은 민생사업에 우선 투입한다는 계획이다.하남시가 긴축에 나선 배경에는 자체 세입 증가 둔화와 경직성 지출 증가가 동시에 자리 잡고 있다.'2026년 제3회 추가경정예산'을 기준으로 지방세 가운데 보통세는 3577억원으로 전체 세입의 32%를 차지한다. 이 가운데 재산세 비중이 52.3%로 절반을 넘는다.문제는 내년에도 큰 폭의 세수 증가를 기대하기 어렵다는 점이다. 시는 국내외 경기 둔화 등의 영향으로 2027년 보통세 증가율이 올해 수준에 머물 것으로 내다보고 있다.특히 재산세는 세수 탄력성이 낮은 데다 각종 중첩규제로 대규모 기업 유치에도 한계가 있어 새로운 세입원을 확보하기 쉽지 않다는 게 시의 판단이다.반면 반드시 지출해야 하는 비용은 빠르게 늘고 있다. 인건비와 생활 인프라 운영비, 국·도비 보조사업비, 사회복지비 등 의무적 경비 비율은 2024회계연도 기준 전체 예산의 90.4%에 달했다.단순 계산하면 시가 자체 정책 등에 탄력적으로 활용할 수 있는 재원은 9.6% 수준이다. 여기에 인건비와 물가 상승까지 고려하면 실제 가용재원은 더 줄어들 수 있다.국·도비 보조사업에 따라 하남시가 부담해야 하는 '매칭 비용' 증가도 재정 운용의 부담으로 작용하고 있다. 2025년 기준 국·도비 보조사업에 투입되는 시비 매칭액은 전년보다 317억원, 25% 증가했다.시는 2027년 정부의 확장재정 기조에 따라 국비 매칭사업이 증가할 가능성이 있는 데다 경기도의 재정 여건에 따라 일부 사업에서 도비 지원이 줄거나 시비 부담률이 높아질 가능성에도 대비하고 있다.이에 따라 경기도의 2027년도 예산안이 확정될 때까지 사업별 도비 변동액과 이에 따른 시비 추가 부담 규모를 지속적으로 점검하기로 했다.도비가 축소되거나 폐지되는 사업을 기존처럼 시비로 메우는 방식도 재검토한다. 사업의 필요성과 민생에 미치는 영향을 따져 우선순위가 높은 사업을 선별해 예산에 반영한다는 방침이다.시 자체 지출도 손질한다. 업무추진비와 경상경비를 대폭 삭감하고 불요불급한 사업이나 투입 예산에 비해 성과가 낮은 사업은 일몰 처리할 계획이다. 사실상 기존 사업을 원점에서 다시 들여다보겠다는 것이다.외부 재원 확보에도 나선다. 국회 예산결산특별위원장인 이광재 국회의원(하남갑), 김용만 국회의원(하남을)과 공조해 국비 확보를 추진한다는 방침이다.이현재 하남시장은 "세입 정체와 의무경비 급증 등 시 재정 여건이 매우 엄중한 상황이지만 선제적이고 과감한 세출 구조조정을 통해 건전재정의 기틀을 바로 세우겠다"며 "관행적이거나 불요불급한 예산은 과감히 줄이고, 확보한 재원은 시민의 삶과 직결된 민생 안정 사업과 하남의 미래 발전을 위해 집중 투입하겠다"고 말했다.