경기신보 본점 남양주 이전… 경기북부 금융 중심지 '도약'

큰사진보기 ▲경기신용보증재단 본점이 남양주시 다산동으로 이전해 본격적인 업무에 들어갔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기신용보증재단 본점이 남양주시 다산동으로 이전해 본격적인 업무에 들어갔다. 남양주지점도 함께 이전하면서 지역 소상공인과 중소기업의 보증지원 접근성이 높아지고, 남양주시가 경기북부 금융지원의 거점 역할을 할 수 있을지 주목된다.남양주시는 4일 다산동으로 이전한 경기신용보증재단 본점과 남양주지점에서 개소식을 열었다고 밝혔다.이날 행사에는 최현덕 남양주시장과 김용민 국회의원(남양주시병), 도·시의원, 소상공인·중소기업 단체와 금융기관 관계자, 시석중 경기신용보증재단 이사장 등 80여 명이 참석했다.개소식은 현판식과 기념촬영을 시작으로 이전 경과보고, 인사말과 축사, 축하떡 커팅, 시설 라운딩 등의 순으로 진행됐다.경기신용보증재단은 담보력이 부족한 경기도 내 소기업·소상공인 등이 금융기관에서 자금을 조달할 수 있도록 신용보증을 지원하는 기관이다. 이번 본점 이전으로 남양주시와 재단 간 업무 연계와 협력도 한층 수월해질 것으로 시는 기대하고 있다.특히 본점과 남양주지점이 함께 다산동에 자리 잡으면서 지역 소상공인과 중소기업의 보증지원 서비스 접근성을 높이는 것은 물론, 경기북부 기업과 소상공인을 지원하는 금융지원 거점으로서의 역할도 기대된다.남양주시는 경기신보와 협력을 강화해 경기침체와 자금난으로 어려움을 겪는 지역 소상공인과 중소기업의 자금 조달 부담을 낮추는 데 초점을 맞출 방침이다.최현덕 시장은 "경기신용보증재단 본점과 남양주지점의 남양주 이전을 74만 시민과 함께 진심으로 환영한다"며 "골목상권과 자영업이 어려운 시기인 만큼 경기신보와 긴밀히 협력하고, 시도 지역경제 회복의 마중물 역할을 할 수 있도록 소상공인과 중소기업 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.시는 이번 경기신보 본점 이전을 계기로 재단과의 협력체계를 강화하고 지역 소상공인과 중소기업을 위한 금융·보증지원 확대에 나설 계획이다.