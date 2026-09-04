사회광주전라 26.09.04 19:13ㅣ최종 업데이트 26.09.04 20:11 강진원 강진군수, 강제추행 혐의 송치 7년 전 사건... 강 군수, 혐의 부인 김형호(demian81) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 구글 검색 선호 출처로 추가 큰사진보기 ▲전남경찰청 청사. ⓒ 안현주 관련사진보기 강진원 전남광주 강진군수가 여성을 추행한 혐의로 검찰에 넘겨졌다. 전남경찰청은 4일 강 군수를 강제추행 혐의로 검찰에 불구속 송치했다. 강 군수는 2019년 10월 지역 한 노래주점에서 지인인 여성의 신체를 만진 혐의를 받는다. AD 고발장을 접수받아 수사에 나선 경찰은 혐의가 인정된다고 봤다. 강 군수는 "피해를 주장하는 날 저는 다른 일정이 있었다. 검찰에서 소명하겠다"고 했다. #강진원#강진군수#추행#강제추행#성추행 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김형호 (demian81) 내방 아이콘구독하기 광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net 이 기자의 최신기사"부지 소유권 없는 순천대가 국립의대 후보?"…심사위원 8명 경찰 수사 갤러리 오마이포토 악수하는 김민석-장동혁 1/8 이전 다음 이전 다음 더불어민주당 새 지도부 출범 민주당 김민석 대표, 문재인 전 대통령 예방 "'3대 메가 프로젝트'는 반기후 개발 정책... 지구 불태우는 폭주 멈춰야" '명진 스님 종교시민사회장' 봉은사서 엄수 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.