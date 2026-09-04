강진원 강진군수, 강제추행 혐의 송치

큰사진보기 ▲전남경찰청 청사. ⓒ 안현주 관련사진보기

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강진원 전남광주 강진군수가 여성을 추행한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.전남경찰청은 4일 강 군수를 강제추행 혐의로 검찰에 불구속 송치했다.강 군수는 2019년 10월 지역 한 노래주점에서 지인인 여성의 신체를 만진 혐의를 받는다.고발장을 접수받아 수사에 나선 경찰은 혐의가 인정된다고 봤다.강 군수는 "피해를 주장하는 날 저는 다른 일정이 있었다. 검찰에서 소명하겠다"고 했다.