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사회

광주전라

26.09.04 19:13최종 업데이트 26.09.04 20:11

강진원 강진군수, 강제추행 혐의 송치

7년 전 사건... 강 군수, 혐의 부인

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전남경찰청 청사.
전남경찰청 청사. ⓒ 안현주

강진원 전남광주 강진군수가 여성을 추행한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

전남경찰청은 4일 강 군수를 강제추행 혐의로 검찰에 불구속 송치했다.

강 군수는 2019년 10월 지역 한 노래주점에서 지인인 여성의 신체를 만진 혐의를 받는다.

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고발장을 접수받아 수사에 나선 경찰은 혐의가 인정된다고 봤다.

강 군수는 "피해를 주장하는 날 저는 다른 일정이 있었다. 검찰에서 소명하겠다"고 했다.

#강진원#강진군수#추행#강제추행#성추행

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