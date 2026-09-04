"치매, 함께 이해하고 극복해요"… 용인시 3개구서 기념행사

큰사진보기 ▲경기 용인특례시가 제19회 치매극복의 날을 맞아 처인·기흥·수지구에서 치매 예방과 인식 개선을 위한 캠페인과 건강강좌, 작품전시 등 다양한 행사를 진행한다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인특례시가 제19회 치매극복의 날을 맞아 처인·기흥·수지구에서 치매 예방과 인식 개선을 위한 캠페인과 건강강좌, 작품전시 등 다양한 행사를 진행한다.용인시 보건소는 오는 21일 '치매극복의 날'을 앞두고 3개구 보건소별로 치매에 대한 올바른 이해를 돕고 부정적인 인식을 개선하기 위한 프로그램을 운영한다고 4일 밝혔다.치매극복의 날은 치매 관리의 중요성을 알리고 치매 극복을 위한 사회적 공감대를 형성하기 위해 제정된 법정 기념일이다.처인구보건소는 14일부터 21일까지를 치매극복 주간으로 정해 캠페인과 전시, 건강강좌를 진행한다.이 기간 치매안심센터 쉼터 프로그램 참가자들의 작품을 전시하고, 16일에는 용인종합사회복지관 절기행사와 연계한 치매 인식개선 캠페인을 펼친다.18일에는 경기도립노인전문용인병원, 처인노인복지관과 함께 치매예방 건강강좌를 열어 치매에 대한 이해와 예방·관리 방법 등을 알린다.기흥구보건소도 14일부터 21일까지 치매 고위험군 주민을 대상으로 '기억사랑 캠페인'을 진행한다. 경기도립노인전문용인병원과 대한노인회 용인시 기흥구지회 등 치매극복 선도단체와 연계해 기흥노인복지관 등에서 통합건강증진 활동을 펼친다.보건소에서는 치매환자와 보호자가 함께 만든 공예작품 등을 소개하는 '기억과 희망을 잇는 전시'도 열린다. 17일에는 취약계층 방문건강관리사업 우선순위 대상자를, 18일에는 웰에이징 프로그램 참여자를 대상으로 치매예방교육을 진행한다.수지구보건소는 1일부터 18일까지 치매극복 주간을 운영한다. 지역 주민을 위한 전문가 강연을 비롯해 수지노인복지관 실버합창단 공연, 치매환자와 가족들이 만든 인지활동 작품 전시회 등을 마련했다.수지구 치매안심마을인 신봉동과 풍덕천2동에서는 주민들을 대상으로 치매에 대한 올바른 이해와 부정적 인식 개선을 위한 현장 홍보 활동도 진행할 예정이다.용인시 보건소 관계자는 "치매는 개인을 넘어 사회 전체가 함께 관심을 가져야 할 중요 문제"라며 "이번 치매극복 주간이 환자와 가족에게 위로가 되고 치매에 대한 올바른 이해를 높이는 계기가 되길 바란다"고 말했다.