대산항을 '서산항'으로 바꾸면 무엇이 달라질까

큰사진보기 ▲조동식 서산시의원 ⓒ 서산시의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

서산 대산항의 명칭을 '서산항'으로 바꾸자는 제안이 서산시의회에서 다시 나왔다. 항만과 도시의 이름을 일치시켜 서산의 인지도를 높이자는 취지다. 그러나 이름을 바꾸는 것만으로 항만 경쟁력이 강화될 수 있는지, 대산읍 주민들은 이를 어떻게 받아들이는지 충분한 논의가 먼저라는 지적도 나온다.조동식 서산시의원은 4일 열린 제315회 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 "글로벌 해양도시로 도약하기 위해 대산항을 서산항으로 변경해야 한다"고 주장했다.조 의원이 대산항 명칭 변경을 제안한 것은 이번이 처음이 아니다. 그는 2024년 5월에도 시의회 5분 자유발언을 통해 같은 주장을 내놨다.조 의원은 "대산항은 국가관리무역항이자 서해안의 핵심 물류 거점이지만, 읍 단위 명칭인 '대산'은 18만 서산시의 도시 인지도와 직접 연결되지 못하는 한계가 있다"고 말했다.그는 부산항·인천항·울산항 등 지방자치단체 이름을 사용하는 항만을 예로 들며 "도시와 항만의 브랜드를 연결하면 서산의 인지도와 성장 가능성을 높일 수 있다"고 설명했다. 서산공항과 서산 육쪽마늘 등 지역 브랜드를 '서산'이라는 이름으로 통합해 상승효과를 내자는 구상이다.명칭 변경은 항만과 도시를 하나의 브랜드로 알리는 데 일정한 효과를 낼 수 있다. 국제 크루즈 승객이나 외지 관광객에게 대산항이 서산에 있다는 점을 보다 분명하게 전달할 수 있고, 항만을 활용한 도시 홍보에도 도움이 될 수 있다.다만 이름을 바꾸는 것만으로 항만의 실질적인 경쟁력이 높아지는 것은 아니다. 항만 경쟁력은 안정적인 물동량과 신규 항로, 배후 산업, 하역·보관시설, 도로와 철도 등 교통망에 의해 좌우된다. 명칭 변경이 화물과 선사 유치, 크루즈 관광 활성화로 이어질 수 있는지 구체적인 근거와 전략이 함께 제시돼야 한다.'서산항'이라는 명칭이 대산항의 산업적 성과를 서산 전체의 자산으로 확장하는 이름인지, 반대로 대산이 쌓아온 역사와 정체성을 약화하는 이름인지에 대해서도 지역사회의 판단이 필요하다.서산시는 2015년에도 대산항을 서산항으로 변경하려 했지만 대산읍 주민들의 반발로 추진하지 못했다. 당시 주민들은 대산이라는 지역의 역사성과 정체성이 사라질 수 있다는 우려를 나타냈다.이후 명칭 변경에 긍정적인 목소리도 일부 나왔지만, 현재 주민들의 의견이 어느 정도 달라졌는지 확인할 수 있는 공식적인 조사나 공론화 결과는 제시되지 않았다.조 의원도 이러한 점을 고려해 주민 의견 수렴을 명칭 변경의 첫 단계로 제시했다. 대산 주민과 항만 관계자, 전문가가 참여하는 민관합동 추진협의회를 구성한 뒤 지역사회의 합의를 토대로 서산시와 충남도가 정부에 명칭 변경을 건의하자는 것이다.그는 "명칭 변경은 대산의 역사를 지우는 것이 아니라 대산이 축적해온 산업적 성과를 '서산'이라는 더 큰 이름으로 품어 세계무대에서 그 가치를 높이는 과정"이라고 말했다.결국 명칭 변경 논의에서 먼저 답해야 할 질문은 '서산항이 더 좋은 이름인가'가 아니다. 이름을 바꾸면 무엇이 달라지는지, 그 변화가 대산 주민과 서산시 전체에 어떤 실질적인 이익으로 돌아오는지를 설득력 있게 보여주는 일이다.과거처럼 찬반이 맞선 뒤 논의가 중단되는 일을 되풀이하지 않으려면 행정기관이 결론을 정해 놓고 주민을 설득하는 방식에서 벗어나야 한다. 명칭 변경의 기대 효과와 비용, 주민들의 우려를 함께 공개하고 지역사회가 판단할 수 있도록 공론의 장을 마련하는 것이 우선이다.