김현정 의원-최원용 시장 머리 맞댔다… 평택 현안 해결 '공조'

큰사진보기 ▲김현정 더불어민주당 국회의원(평택시병)과 최원용 평택시장이 평택-부발 철도와 38국도 우회도로, 시청 이전 후 구청사 활용 등 지역 주요 현안 해결을 위해 머리를 맞댔다. ⓒ 김현정 의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲김현정 더불어민주당 국회의원(평택시병)과 최원용 평택시장이 평택-부발 철도와 38국도 우회도로, 시청 이전 후 구청사 활용 등 지역 주요 현안 해결을 위해 머리를 맞댔다. ⓒ 김현정 의원실 관련사진보기

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김현정 더불어민주당 국회의원(평택시병)과 최원용 평택시장이 평택-부발 철도와 38국도 우회도로, 시청 이전 후 구청사 활용 등 지역 주요 현안 해결을 위해 머리를 맞댔다.김 의원과 평택시는 4일 오전 평택시청에서 '더불어민주당 평택시병지역위원회-평택시 당정협의회'를 열고 지역 발전 구상과 국·도비 확보, 생활밀착형 현안 해결을 위한 협력 방안을 논의했다.이날 협의회에서는 ▲국·도비 예산 확보 ▲평택-부발 철도 ▲38국도 우회도로 ▲시청 이전 후 구청사 활용 방안 ▲소사벌레포츠타운 재구조화 ▲모산공원 조성 ▲배꽃축제 예산 증액 등이 주요 안건으로 다뤄졌다.비전1·2동과 동삭·용이·신평·원평동 등 평택병 지역 주민들이 제기해 온 동별 생활 현안과 숙원사업도 함께 논의됐다.특히 철도와 도로 등 대규모 교통 인프라 사업은 중앙정부의 정책 반영과 국비 확보가 중요한 만큼 국회와 평택시 간 협력 필요성에 무게가 실렸다. 시청 이전 이후 기존 청사의 활용 방안과 소사벌레포츠타운 재구조화 등 지역 생활권과 직결된 사업도 협의 테이블에 올랐다.김 의원은 "이번 당정협의회는 평택시를 아우르는 발전 구상을 논의하고, 비전1·비전2·동삭·용이·신평·원평동 주민들이 현장에서 제기해 온 생활밀착형 현안과 숙원사업을 신속히 해결하기 위해 마련했다"고 설명했다.이어 "정치와 행정의 목표는 오직 주민의 삶을 개선하는 데 있다"며 "말에 그치지 않고 신속한 현안 해결과 예산 확보라는 확실한 결과로 주민 여러분께 증명해 보이겠다"고 말했다.그러면서 "평택의 기분 좋은 변화와 발전을 위해 평택시와 손잡고 계속 뛰겠다"고 덧붙였다.이날 당정협의회에는 김현정 의원과 최원용 시장을 비롯해 민주당 평택시병지역위원회 소속 도·시의원과 운영위원, 평택시 부시장과 실·국장 등이 참석했다.