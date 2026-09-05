북한은 '통일'을 지웠지만, 지우지 못한 것이 있다

큰사진보기 ▲김정은 국무위원장이 지난 6월 20∼22일 열린 당 중앙위원회 제9기 제2차 전원회의에서 추진 중인 남부국경요새화공사를 질적으로 완결하고 해군 함대들에 새로운 기지를 건설하겠다고 밝혔다고 조선중앙TV가 23일 보도했다. [조선중앙TV 화면] 2026.6.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 박예영 작가는 남과 북에서 생의 반씩을 살아온 경험을 바탕으로, 북향민의 삶과 정체성, 사회통합과 ‘사람의 통일’을 이야기하고 있습니다.

북한 노동당 규약에서 '통일'이 사라졌다. 지난 9월 3일 국가안보전략연구원은 2026년 2월 북한 노동당 제9차 대회에서 개정된 내용까지 반영한 당규약 전문을 공개했다. 기존 규약에 있던 '조국의 평화통일', '통일전선', '남조선', '민족대단결' 같은 표현이 삭제된 사실이 확인됐다. 국가안보전략연구원에 따르면 통일·민족 관련 표현의 삭제는 북한이 '적대적 두 국가' 노선을 선언한 뒤인 2024년 6월 당규약 개정 때 이뤄졌다.나는 몇 년 전부터 김정은 위원장의 강경한 대남 발언을 들을 때마다 남북관계가 꼭 심하게 다투는 부부 같다는 생각을 하곤 했다. 물론 국가 간 관계를 부부관계와 같다고 할 수는 없다. 다만 관계가 극단으로 치달을수록 상대가 가장 아파할 말을 골라 하고, 한쪽이 강하게 나오면 다른 쪽은 더 강하게 맞서는 모습이 닮아 보였다. 그렇게 강대강으로만 가다 보면 결국 정말 남남이 되고 만다.김정은 위원장이 말하는 '적대적 두 국가'가 그의 진짜 마음인지, 전략적 판단인지는 알 수 없다. 어쩌면 정말 그렇게 생각하고 있을 수도 있다. 그러나 내가 분명하게 말하고 싶은 것은 따로 있다.규약에서 '통일'이라는 말은 지울 수 있을지 몰라도, 오랜 세월 이어져온 사람들의 기억과 관계, 그리고 통일을 향한 열망까지 그 마음에서 지울 수는 없다.이 생각을 하면 일본의 '조선적' 재일동포들이 떠오른다. 조선적(朝鮮籍)은 해방 이후 일본의 외국인등록 과정에서 한반도 출신자를 표시하는 데 사용되기 시작한 행정상의 표기다. 이후 대한민국 국적을 취득하거나 일본에 귀화한 사람들도 있었지만 조선적을 그대로 유지한 사람들도 있었다. 그 이유는 사람마다 달랐다. 그 가운데에는 분단된 남과 북 어느 한쪽만을 자신의 조국으로 선택하기보다, 언젠가 하나가 될 조국을 바라며 조선적을 유지해온 사람들도 있었다.나는 십수 년 전 일본의 한 조선학교를 방문한 적이 있다. 그곳에서 한동안 눈물을 멈출 수 없었다. 한반도에서 시작된 분단이 바다 건너 일본에서 태어나고 자란 사람들의 이름과 국적, 교육과 삶에까지 이렇게 깊은 흔적을 남기고 있다는 사실이 가슴을 쳤기 때문이다.그날 울면서 기도했다. "하나님, 저희도 고향으로 돌아가고 싶어 통일을 간절히 기다리고 있지만, 이들을 위해서라도 통일을 빨리 허락해주십시오."그때 새삼 깨달았다. 분단은 휴전선에만 그어진 선이 아니었다. 세계 곳곳에 흩어져 살아가는 사람들의 삶과 정체성 속에도 그 선은 이어져 있었다. 물론 오늘날 한반도의 모든 사람이 같은 방식으로 통일을 원한다고 말할 수는 없다. 통일보다는 평화공존을 더 중요하게 생각하는 사람도 있고, 통일 문제 자체에 별 관심이 없는 사람도 있을 것이다.그럼에도 정치가 사람들의 마음까지 마음대로 결정할 수는 없다. 분단 이후 수십 년 동안 가족과 고향을 그리워하며 살아온 사람들이 있었고, 어느 한쪽 만을 자신의 조국으로 선택하기 어려워했던 사람들도 있었다. 북에서 고향을 떠나온 나 역시 그 가운데 한 사람이다. 그래서 나는 '통일'이라는 단어가 당규약에서 지워졌다는 사실보다 더 오래 바라봐야 할 것이 있다고 생각한다. 바로 사람이다.흥미로운 것은 북한이 '통일'을 지우고 있는 지금, 남쪽에서는 평화공존과 향후 교류협력을 준비하자는 움직임이 나타나고 있다는 사실이다. 공교롭게도 북한 노동당 규약 전문이 공개되기 하루 전인 9월 2일, 이재명 대통령은 민주평통 미주지역회의에서 한반도 평화공존을 위한 국제적 연대와 실천을 강조했다. 정부가 마련한 제5차 남북관계발전기본계획(2026~2030)의 비전 역시 '한반도 평화공존 및 공동성장'이다. 정부는 '한반도 평화경제 및 공동성장의 미래 준비'도 6대 중점 추진과제 가운데 하나로 제시하고 있다.민간에서도 움직임이 나타나고 있다. 형지엘리트는 9월 2일 남북경제협력 재개 가능성에 대비한 전담 TF를 출범했다고 밝혔다. 과거 개성공단 생산 실무 경험이 있는 인력을 배치하고, 향후 경협 여건이 마련될 경우 실무 운영체계로 전환할 수 있도록 준비한다는 것이다.한반도 주변의 국경과 교통망도 계속 변하고 있다. 북중 접경지역에서는 신압록강대교 개통을 위한 북한 측 세관시설 공사가 진전되고 있고, 북한과 러시아 사이에서는 두만강을 가로지르는 자동차 전용 교량 건설이 진행되고 있다.물론 이런 움직임을 남북관계가 곧 열릴 것이라는 신호로 해석하기는 어렵다. 북한이 이런 인프라를 '적대적 두 국가' 노선 아래 독립된 국가로서의 체제를 공고히 하고 중국·러시아와의 경제협력을 확대하는 데 활용할지, 앞으로 한반도 정세 변화 속에서 또 다른 역할을 하게 될지는 아직 알 수 없다.다만 분명한 것은 정치적 관계가 얼어붙어 있는 동안에도 한반도 주변의 사람과 물류가 오갈 수 있는 연결망은 계속 만들어지고 있다는 사실이다. 그리고 정치가 아무리 높은 장벽을 세워도, 그 너머에서 고향과 가족을 그리워하며 한반도의 통일을 기다리는 사람들의 마음까지 사라진 것은 아니다.오히려 지금의 남북관계는 여전히 매우 어렵다. 그래서 더 준비해야 한다고 나는 생각한다. 정치는 어느 순간 얼어붙었다가 예상하지 못한 순간 다시 움직이기도 한다. 2018년 평창동계올림픽을 계기로 시작된 변화가 불과 몇 달 사이 남북정상회담과 북미정상회담으로 이어졌던 것을 우리는 이미 경험했다. 그렇다면 다음번 문이 열릴 때 우리는 무엇을 준비해 놓아야 할까.나는 그 답 가운데 하나가 '사람'이라고 생각한다. 한국에 와서 살아가는 동안 통일 한반도의 미래를 이야기하며 "남한의 기술과 자본에 북한의 값싼 노동력이 결합하면 한반도가 경제대국이 될 수 있다"는 말을 여러 번 들었다. 하지만 그 말을 들을 때마다 마음 한편이 불편했다. 북한 주민을 통일 이후 우리가 활용할 '싼 노동력'으로 바라보는 시선처럼 느껴졌기 때문이다.내가 생각하는 준비는 조금 다르다. 북한의 값싼 노동력을 어떻게 활용할 것인가 보다, 남과 북이 다시 만났을 때 서로 다른 두 사회를 이해하고 연결할 사람을 어떻게 준비할 것인가를 먼저 고민해야 한다.남북관계가 다시 열려 경제협력이 재개된다면 북한의 조직문화와 사람들의 사고방식을 이해하는 사람이 필요할 것이다. 의료협력이 시작되면 남북의 의료체계와 언어를 함께 이해하는 사람이 필요하다. 농업, 교육, 복지, 행정, 법률, 문화, IT도 마찬가지다. 그때 가서 사람을 찾기 시작하면 이미 늦는다.이미 대한민국에는 북한에서 실제로 살아본 경험을 가지고 있으면서 동시에 이곳에서 10년, 20년 넘게 공부하고 일하며 전문성을 쌓아온 북향민들이 있다. 교수와 연구자, 기업인, 의료인, 상담가, 교육자, 예술가, 사회복지사 등 다양한 분야에서 살아가고 있다. 물론 여기에 대한민국의 각 분야 전문가들이 함께해야 한다. 나는 이 사람들이 지금부터 만나야 한다고 생각한다.서로 어떤 전문성을 가지고 있는지 알고, 함께 공부하고, 북한 사회가 실제로 무엇을 필요로 할지 연구해야 한다. 남과 북 사이에서 달라진 언어와 제도와 문화의 차이를 어떻게 연결할지도 미리 고민해야 한다. 그것은 정부만의 일이 아니다. 기업도, 대학도, 시민사회도 준비할 수 있다. 그리고 북향민 역시 더 이상 '정착지원의 대상'에만 머물 것이 아니라 자신이 살아온 경험과 지금까지 쌓아온 전문성을 사회적 자산으로 바꿀 준비를 할 수 있다. 나는 그런 사람들을 남과 북을 잇는 '커넥터'라고 부르고 싶다.북한이 당규약에서 '통일'을 지운 것은 결코 가볍게 볼 일이 아니다. 북한의 대남정책이 근본적으로 변하고 있다는 신호이고, 그 변화가 가져올 위험에도 냉정하게 대비해야 한다. 그러나 나는 그것이 한반도 역사의 마지막 문장이라고 생각하지 않는다.역사는 언제나 한두 사람의 선언만으로 흘러오지는 않았다. 정부가 바뀌고 정책이 바뀌고 국제정세가 움직이는 동안, 보이지 않는 곳에서는 다음 시대를 준비하는 사람들이 있었다. 그래서 지금 우리는 김정은 위원장의 한마디에 흥분하거나 절망하는 데 머물 필요가 없다.문이 다시 열린다면 우리는 준비되어 있는가?북한 사람을 만나 함께 일할 준비가 되어 있는가?남한의 전문성과 북향민의 경험을 연결할 준비가 되어 있는가?그리고 너무 오랫동안 서로 다른 사회를 살아온 남과 북의 사람들이 다시 관계를 만들어갈 준비가 되어 있는가?정치가 '통일'을 지우고 있을 때, 우리는 오히려 통일 이후를 살아갈 사람을 준비해야 한다. 도로와 철도와 공장은 돈과 기술이 있으면 만들 수 있다. 하지만 사람과 사람 사이의 신뢰는 하루아침에 만들 수 없다. 통일은 어느 날 갑자기 올지 몰라도, '사람의 통일'은 결코 갑자기 오지 않기 때문이다.