"3시 하교제 추진 안 한다"는 국교위... 현안 보고서는 작성 중

▲이보미 국가교육위원회 위원이 4일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가교육위원회 제9차 회의(임시회)에서 ‘국교위가 3시 하교제를 추진하고 있다’는 보도와 관련해 "교사들의 교육 여건이 개선되지도 않은 상황에서 3시 하교를 꺼낸 것 자체가 논란을 부추겼다"고 지적하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기