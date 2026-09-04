봉-박에 웃은 제천국제음악영화제... 한동훈 깜짝 등장, 왜?

큰사진보기 ▲3일 충북 제천시 예술의전당 광장에서 진행된 제22회 제천국제음악영화제 개막식 현장. ⓒ 제천국제음악영화제 관련사진보기

큰사진보기 ▲3일 충북 제천시 예술의전당 광장에서 진행된 제22회 제천국제음악영화제 개막식 현장. ⓒ 제천국제음악영화제 관련사진보기

큰사진보기 ▲3일 충북 제천시 예술의전당 광장에서 진행된 제22회 제천국제음악영화제 개막식에 참석한 신용한 충북도지사. 개막식에서 축사하는 모습. ⓒ 제천국제음악영화제 관련사진보기

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3일 막을 올린 제22회 제천국제음악영화제에 주요 영화인 및 게스트들이 참석하며 열기를 더했다. 박찬욱, 봉준호 감독이 함께 영화제 공식 행사에 참석한 것은 물론, 개막식 당일엔 무소속 한동훈 의원(부산 북구갑)이 모습을 드러내 공식 초청인지 궁금증을 자아내기도 했다.박찬욱 감독은 <어쩔수가없다> 확장판으로 영화제를 찾았다. 지난해 82회 베니스영화제 경쟁 부문에 같은 작품으로 초청된 박 감독은 3일 제천국제음악영화제 개막식과 레드카펫 행사는 물론, 주요 게스트들 대상으로 열린 파티 행사에도 참여했다. 4일 오후엔 제천 문화극장에서 진행된 확장판 공식상영과 관객과의 대화 일정을 소화하는 등 영화제 초반 흥행에 큰 역할을 하는 모습이었다.봉준호 감독 또한 개막식 초청 대상이었으나 배우 김혜자가 출연한 영화 관련 행사로 부득이하게 불참을 알렸다. 봉 감독은 4일 오후 진행된 에밀 쿠스트리차 감독 <집시의 시간> 관객과의 대화를 진행, 관객과 호흡하는 모습이었다. 영화제 관계자에 따르면 봉 감독은 직접 영화제 주요 상영작 예매를 문의하며 영화인 면모를 보였다는 후문이다.세계적 인지도의 두 감독이 국내 주요영화제 행사에 참석한 건 최초다. 제천국제음악영화제 장항준 집행위원장이 주요 게스트 섭외 연락을 직접 돌리는 등 초청에 공을 들인 것으로 알려졌다. 영화제 측은 "현장을 찾은 게스트들이 지난해보다 약 30프로 정도 늘었다"며 "박찬욱, 봉준호 두 분이 오신다는 소식에 사비를 들여서라도 영화제를 찾고 싶다고 문의하는 영화인들이 많았다"고 전했다.이런 이유로 3일 오후 제천 예술의전당 광장에서 진행된 레드카펫 행사도 약 1시간 30분간 진행됐다. 그간 제천영화제 레드카펫 행사 중 가장 긴 시간이었다. 초청작 또한 45개국 189편으로 역대 최다에 해당한다.한편 개막식 현장엔 한동훈 의원의 모습이 포착됐다. 레드카펫에 서진 않았지만 국민의힘 엄태영(제천·단양) 의원과 신용한 충북도지사 등과 함께 행사장 자리를 지켰다. 그의 모습에 일부 제천 시민들이 환호하는 모습도 나왔다.일각에선 영화제 측이 직접 정치계 인사들을 초청한 게 아닌가 하는 추측도 나왔다. 이에 대해 영화제 주요 인사는 "우리가 직접 초청하진 않았는데 한동훈 의원 측에서 참여 의사를 보였다"며 "영화제와 직접 관련이 없는 정치인들이 개막식 무대에서 발언하려는 일도 있었지만, 엄격하게 막고 있다"고 설명했다.또 다른 관계자는 "한 의원의 이번 방문은 엄태영 의원의 초청 때문"이라며 "시장 시절 제천국제음악영화제를 시작한 엄 의원과 한 의원이 친한 사이인 것으로 안다"고 전했다.