보물찾기로 배우는 성평등, 노란 쪽지에 담긴 묵직한 메시지

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큰사진보기 ▲보건실에서 성평등 언어 보물찾기 이벤트 참여 방법을 안내하고 있다. 이 활동으로 교사도 학생도 평등한 사회를 지향하고 만드는 민주시민이 되기 바란다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

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큰사진보기 ▲성평등 언어 사용하기 약속! ⓒ 한현숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲양성평등주간에 시행한 특별 이벤트, 성평등 언어 보물찾기 결과 전시 ⓒ 한현숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 브런치에도 실립니다.기사에 등장한 학생의 실명 게재를 허락 받았습니다.

매년 학생, 학부모는 물론 교직원을 대상으로 양성평등 의식 함양을 위한 연수가 이루어지는데, 올해도 양성평등주간(9월 1일~9월 7일)을 맞이하여 다양한 학교 행사가 진행되었다. 건전한 인간관계 형성을 위한, 성인지 감수성을 돌아보는, 성 평등으로 안전한 교실을 위한, 다름을 인정하고 평등을 실천하는 등의 내용을 담아 우리 아이들이 편견 없이 자랄 수 있도록 교육 환경을 만들고 있다.학교와 학부모의 든든한 관심과 지원 속에서 교육이 이루어지도록 가정통신문 발송, 성인지 감수성 자가진단, 평등한 수업 동영상 시청 등 다양한 노력을 기울이고 있는데, '성평등 언어 보물찾기'라는 특별한 이벤트가 눈에 띄었다.'성평등 언어 보물찾기' 활동은 성평등 언어가 적힌 노란 쪽지를 아이들이 잘 찾을 수 있는 장소에 교사가 숨겨 놓으면, 다음날 등교한 아이들이 보물찾기 하듯 노란 쪽지를 찾아 보건실에 가져가 그 의미를 새기고 소소한 선물과 맞바꾸는 행사이다. 적극적인 아이들의 참여를 유도하기 위해 가벼운 마음으로 보물찾기 놀이 형식을 취했지만 그 의미는 묵직했다.이 활동에 적극적으로 참여하여 3개의 쪽지를 찾은 2학년 학생 서예준은 '그동안 무심하게 이렇게 많은 차별적 언어를 쓰고 있는지 몰랐다. 보건 시간에 배웠는데도 실천하지 못해 아쉬운 마음이 들었다'라고 소감을 말했다. 중앙현관에 전시된 패널을 유심히 읽어 보던 2학년 학생 김윤호는 '정말 의미 있는 활동이다. 남녀를 차별하여 구별 짓지 말고 평등한 언어 사용을 잘해야겠다. 이러한 내용을 부모님께도 말씀드려 함께 실천해야겠다'라며 뿌듯한 표정을 지었다.전날 행사를 주관하는 보건 선생님으로부터 안내 쪽지를 받았을 때만 해도 예사롭게 생각했었는데, 막상 중앙 현관 로비에 전시된 결과물을 보니 그 의미와 영향력이 크게 느껴졌다. 노란 쪽지에 적힌 단어들이 우리의 편협한 사고와 배려 없는 언어생활을 보여주었다. 고정관념이라는 틀에 갇혀 쉽게 벗어나지 못한 무심한 일상 속 언어가 부끄러움과 함께 떠올랐다.그나마 자궁, 저출산, 유모차 대신에 포궁, 저출생, 유아차로 수년 전부터 주의해서 고쳐 쓰고 있었지만, 자매결연, 동반자, 효자상품 등의 언어는 이번에 그 성 차별성을 깨달았다. 언어는 개인이나 사회의 의식이나 수준을 바로 측정할 수 있는 잣대이기 때문에 어떤 언어로 지칭하고, 어떻게 표현하는지는 매우 중요한 일이기에 다시 생각에 잠겼다.아이들과 함께 성평등 언어를 다시 살펴보니 버진로드나 리벤지 포르노, 처녀작 같은 단어는 특히 어감에서부터 거부감이 일던 표현이었다. 범죄 행위를 정확하게 표현하기 위해서 리벤지 포르노 대신 디지털 성범죄로, 몰래카메라 대신 불법촬영으로 몹쓸 짓을 성범죄로 고쳐 말해 피해와 그 심각성을 명확하게 전달해야 할 것이다.아이들이 쪽지를 하나하나 찾아 그 의미를 새기고, 성 평등 단어를 익히는 과정은 우리 모두가 지향하는 공정하고 차별 없는 행복한 사회로 가는 중요한 길목이 될 것이다. 이것을 내면화하는 과정을 통해 차별과 혐오를 없애고 존중과 평등이 튼튼하게 뿌리내린 정의로운 사회를 만드는 시민이 될 것이다.교무실로 돌아와 양성평등주간에 대해 더 알아보았다. 다음 백과사전에 나온 내용을 요약하니 그 시대적 과정을 한눈에 이해할 수 있었고, '여권통문(女權通文)'이라는 한국 최초의 여성인권선언문의 존재에 대해서도 새롭게 알게 되었다.양성평등주간은 남성과 여성의 조화로운 발전을 통해 정치·경제·사회·문화의 모든 영역에서 실질적인 양성평등사회 실현을 촉진하기 위해 규정한 기념 주간이다. 이것의 출발은 '여성주간'으로, 양성평등기본법의 전신인 여성발전기본법에 근거를 두고 있다.2015년 7월 1일 여성발전기본법이 양성평등기본법으로 개정 시행된 후 해마다 7월 1일~7일까지 열렸던 '여성주간'이라는 명칭을 '양성평등주간'으로 개칭했다. 주된 정책 방향은 모든 영역에서 여성과 남성의 동등한 권리와 책임, 참여 기회를 보장하여 여성과 남성이 함께 만드는 양성평등 사회를 실현하는 데 있다.2020년 양성평등주간은 한국 최초의 여성인권선언문인 '여권통문(女權通文)'이 발표된 날인 9월 1일을 기념하며 변경되었는데 이 선언은 1908년 3월 8일 미국 여성 노동자들의 궐기로 시작된 '세계 여성의 날' 보다 10년이나 앞선 것으로 알려졌다. '여권통문'은 1898년 9월 1일 당시 평범한 여성이었던 이소사와 김소사의 이름으로, 여성의 평등한 교육권, 직업권, 참정권을 주장하는 내용을 담고 있는 선언문이다.아무 생각 없이 쓰던 효자손을 등긁개로, 주부를 살림꾼으로, 집사람을 배우자로, 미혼모/미혼부를 비혼모/비혼부로 고쳐 말하는 일은 괜한 번거로움이 아니라 일상의 작은 언어 변화가 엄청난 결과를 만드는 시작이기 때문에 꼭 실천해야 한다. 우리 모두 서로를 존중하는 성평등 사회를 만드는 데 다른 의견이 있을 리 없지 않은가! 아이들과 함께 성평등 언어를 일상에서 실천하는 데 주의를 기울여야겠다.성평등은 작은 말 한마디에서 시작됨을, 차별 없는 언어 사용이 서로를 존중하는 사회를 만드는 기본임을, 교실에서 늘 기억해 아이들과 성평등 언어 실천 약속을 해야겠다. 오늘의 행사, 노란 쪽지를 떠올리며 성별에 따른 편견이 담긴 말 사용하지 않기, 직업명을 성별 구분 없이 사용하기, 서로를 존중하는 언어 사용하기, 가정과 사회에서 평등한 역할 인정하기 등을 꾸준히 실천할 수 있도록 관심을 더 기울일 것이다.