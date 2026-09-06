그때는 맞고 지금은 틀리다? 김승원이 답해야 할 질문

▲더불어민주당 서영교 최고위원(오른쪽)이 지난 2022년 9월 5일 서울 서초구 서울중앙지검에서 윤석열 대통령을 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 고발하는 고발장을 제출하기에 앞서 취재진의 질문에 답하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 김승원 법률위원장, 양부남 법률위원장, 이재휘 민원법률국장, 서 최고위원. ⓒ 국회사진취재단 관련사진보기