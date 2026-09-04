"너무 많이 죽어요"... 홈리스가 주거지원법 호소하는 까닭

7월 28일, 국가데이터처가 발표한 ‘2025년 인구주택총조사’ 결과, 주택 이외의 취약거처(고시원, 판잣집, 비닐하우스 등) 거주자는 2015년 40만3419가구에서 2025년 54만5331가구로 약 35% 증가한 것으로 나타났다. 도시는 매끄러워지고 있지만 가난한 이들의 주거 사정은 더 열악해지고 있다. 이들을 주거 상향시키기 위한 ‘주거취약계층 주거지원사업’이 시행된 지 20년이 넘었건만 왜 ‘집’ 하나 빌려 살지 못하는 이들은 늘어나는 것일까? 세 차례에 걸쳐 주거취약계층 주거지원사업의 문제와 이를 개선하기 위한 제도적 개선책을 연재하려 한다.

큰사진보기 ▲동자동 쪽방 내부창문이 있지만 옆 건물과 한 뼘 거리인 데다, 빗물 떨어진다며 건물주가 옥상을 막아 놓아 바람이 통하지 않는다. ⓒ 홈리스주거팀 관련사진보기

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"임대주택, 거리에 있는 사람들 하루 속히 가면 좋겠어요. 너무 많이 죽어요."

"건강 취약한 사람들이 많이 살아. 여름철에 뜨거워서 거의 일주일에 한 명씩 죽어 나갔어. 방이 좁아 정서적으로 어렵고, 뭐 그러한 차원의 문제가 아니야."

큰사진보기 ▲주거취약계층 주거지원법 제정 촉구'주거취약계층 주거지원법' 제정을 지지하는 ’청소년주거권네트워크 온‘의 활동가들 ⓒ 홈리스주거팀 관련사진보기

"애들이 엄마랑 싸웠는가, 하루 종일 바퀴 달린 가방 갖고 앉아 있다가 문 닫을 때 되면 나가."

큰사진보기 ▲누수로 파손된 천정누수로 인해 천정에 구멍이 뚫린 박 씨의 방 내부 ⓒ 홈리스주거팀 관련사진보기