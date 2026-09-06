"배고픔에 어떤 증빙 요구없다 "... '그냥드림' 전국 확대

▲이종원 제천우체국 집배원이 지난 8월 28일 충북 제천시의 한 임대아파트에서 홀로 살고 있는 어르신들에게 '안부살핌 우편서비스' 물품을 전달하기 위해 수헤자가 집을 찾아 물건을 전달하면서 안부를 묻고 집안 환경 등을 살피고 있다. 이후 이 집배원은 '체크리스트'를 작성하며, 긴급한 도움이 필요하다고 판단되면 제천시 사회복지과 희망복지팀과 읍면동 맞춤형복지팀으로 연결한다. ⓒ 유창재 관련사진보기