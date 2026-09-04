"투자해야" vs. "브레이크 밟아야"… 시흥시 862억 지방채 두고 시의회 시각차

시흥시가 추진하는 862억 원 규모의 지방채 발행을 놓고 시흥시의회에서 뚜렷하게 엇갈린 목소리가 나왔다.(관련기사: 시흥시, 지방채 862억 추가 발행 추진…"재정위기 아닌 자금 시차"
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더불어민주당 이상훈 의원은 철도·도로·안전·교육 등 필요한 기반시설 투자를 미뤄서는 안 된다며 지방채를 '미래를 위한 투자'로 평가한 반면, 국민의힘 김만식 의원은 3년 연속 대규모 지방채 발행이 이어지고 있다며 "지금은 재정운영에 브레이크를 밟아야 한다"고 경고했다.
두 의원은 4일 열린 제338회 시흥시의회 제1차 정례회 5분 자유발언에서 똑같은 수치인 '지방채 2765억 원'과 '매각 예정 자산 4593억 원'을 놓고 정반대에 가까운 해석을 내놨다.
먼저 이상훈 의원은 최근 제기된 '시흥시 채무 7천억 원' 주장부터 실제 채무와 구분해야 한다고 주장했다.
이 의원은 7천억 원에는 시 내부거래와 아직 발행되지 않은 시흥도시공사의 공사채 계획 등이 포함돼 있다며, 이번 862억 원을 포함해 시가 외부 채권자에게 원금과 이자를 갚아야 하는 지방채는 약 2765억 원이라고 설명했다.
또 이번 지방채가 장곡역·매화역, 신안산선 광역철도 분담금, 도로 개설, 학교복합시설, 우수저류시설, 산업단지 재생사업 등에 사용되는 점을 들며 투자를 늦출 경우 공사비 증가와 시민 불편 등 더 큰 비용이 발생할 수 있다고 주장했다.
특히 상환 여력과 관련해 시가 매각을 추진 중인 토지가 약 4593억 원 규모라는 점을 강조했다.
이 의원은 토지가 예정대로 매각된다고 단정할 수는 없다면서도 "시흥시는 빚만 가지고 있는 것이 아니라 상당한 규모의 자산도 보유하고 있다"며 현재 재정 문제를 '돈이 없는 상황'이 아닌 '재원이 들어오는 시점과 돈이 필요한 시점의 불일치'로 봤다.
그는 "빚을 낸다는 이유만으로 필요한 투자를 포기해서는 안 된다"며 이번 862억 원을 부족한 살림을 메우는 자금이 아니라 도시 기반을 만드는 투자라고 규정했다.
반면 김만식 의원은 같은 2765억 원을 '상환 가능한 수준'보다 '빠르게 늘어난 채무 규모'라는 관점에서 바라봤다.
김 의원은 시흥시가 2024년 944억 원, 2025년 959억 원에 이어 올해 다시 862억 원의 지방채 발행을 추진하면서 3년간 발행액이 총 2765억 원에 이른다고 지적했다.
한때 '채무 제로'를 달성했던 시가 3년 연속 매년 1천억 원에 가까운 지방채를 발행하고 있는 만큼 발행 속도 자체를 점검해야 한다는 것이다.
김 의원은 지방채 자체에는 반대하지 않는다면서도 "문제는 무엇을 위해 얼마를 빌리고, 어떻게 갚을 것인가"라며 이번 지방채가 투입될 29개 사업 각각의 시급성과 총사업비, 지방채 투입 규모, 향후 운영비까지 공개하고 검증해야 한다고 요구했다.
이상훈 의원이 상환 여력의 근거로 제시한 4593억 원 규모의 매각 예정 토지에 대해서도 김 의원의 평가는 달랐다.
김 의원은 "팔리지 않은 토지는 현금이 아니고 예상 매각가격도 확정된 세입이 아니다"라며 자산매각이 지연되거나 예상가격보다 낮게 팔릴 경우에 대비한 별도의 상환대책이 필요하다고 지적했다.
또 채무비율만 볼 것이 아니라 향후 세입과 연도별 원리금 상환액, 현금흐름, 자산매각 가능성, 공기업과 출자·출연기관의 재정상태까지 포함한 중장기 통합 상환계획을 마련해야 한다고 주장했다.
결국 두 의원의 차이는 '2765억 원의 지방채를 감당할 수 있느냐'와 '4593억 원의 자산이 실제 상환재원이 될 수 있느냐'를 바라보는 시각에서 극명하게 갈렸다.
이상훈 의원은 "보유자산을 감안하면 현재는 재정 파탄이 아니라 자금의 시차 문제이며, 필요한 투자는 지금 해야 한다"는 입장이다.
반면 김만식 의원은 "자산이 실제 현금화되기 전까지는 확정된 상환재원이 아니며, 3년간 급증한 지방채의 상환계획부터 확인해야 한다"는 입장이다.
'미래를 위해 지금 투자해야 한다'는 주장과 '미래 부담을 막기 위해 지금 속도를 조절해야 한다'는 주장이 맞선 가운데, 시흥시의 862억 원 지방채 발행 동의안은 4일부터 18일까지 열리는 제338회 정례회에서 다뤄질 예정이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.