조동식 서산시의원, '대산항'을 '서산항'으로

큰사진보기 ▲5분발언을 하고 있는 조동식 서산시의원. ⓒ 서산시의회 관련사진보기

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서산시의회 조동식 의원이 글로벌 해양도시로의 도약을 위해 '대산항'의 명칭을 '서산항'으로 변경할 것을 서산시와 충남도, 중앙정부에 강력히 촉구했다.조동식 의원은 4일 열린 제315회 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언을 통해 "최근 가로림만 서산갯벌의 유네스코 세계자연유산 확대를 비롯해 국제크루즈선 운항이 안정적으로 정착하는 등 서산시가 세계적인 해양도시로 도약하는 역사적 전환점에 서 있다"며 이같이 밝혔다.조 의원은 "대산항은 국가관리무역항으로서 전국 6위권의 컨테이너 물동량을 처리하는 서해안의 핵심 물류 거점이지만, '대산'이라는 읍 단위 명칭은 18만 서산시의 도시 인지도와 직접 연결되지 못하는 한계가 있다"고 지적했다.그러면서 LA항, 홍콩항, 부산항, 인천항 등 주요 글로벌 항만의 사례를 들어 "글로벌 항만들은 관할 지자체명을 브랜드화하여 도시와 항만이 함께 성장해 왔다"며 "서산공항, 서산 육쪽마늘 등과 연계된 통합 브랜드 네이밍이야말로 서산의 성장 가능성을 극대화하는 필수 전략"이라고 강조했다.명칭 변경에 따른 대산읍 주민들의 정서적 박탈감 우려에 대해서는 "대산의 역사를 지우는 것이 아니라, 대산이 축적해 온 산업적 성과를 '서산'이라는 더 큰 이름으로 품어 세계 무대에서 그 가치를 높이고 혜택을 지역 전체로 환원하는 과정"이라며 공감과 협조를 구했다.이와 함께 조 의원은 지역 사회 갈등을 예방하고 차근차근 명칭 개정을 추진하기 위해 '민관합동 추진협의회' 구성 및 현장 의견 수렴, 지자체 주도 정부 건의, 국가관리무역항 명칭 개정의 3단계 방안을 제안했다.조동식 의원은 "도시의 브랜드가 곧 지역의 경쟁력이 되는 시대"라며 "서산시가 글로벌 해양도시로 비상하는 원년의 길목에서 집행부와 동료 의원 모두가 '서산항'이라는 당당한 이름을 세우는 데 적극 결단해 달라"고 당부했다.