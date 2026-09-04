영웅 서사를 넘어 인간 안중근을 그리다

큰사진보기 ▲책 <민족혼 표지. ⓒ 열린서원 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 시사1 (동시 송고)에도 실립니다.

2026년 9월 2일, 남산 자락에 위치한 안중근의사기념관에서는 뜻깊은 행사가 열렸다. 대한국인 참모중장 안중근 의사의 탄생 147주년을 기념하는 행사가 새로 취임한 정세균 안중근의사 숭모회장의 주도로 엄수된 것이다. 그 자리에 나는 오랜 동지이자 지구를 두 바퀴 달린 평화마라토너 강명구 작가와 함께 참석하였다.기념관을 둘러싼 남산의 소나무 내음 속에서 참배를 올리며, 나는 117여 년 전 이 땅과 동아시아의 평화를 위해 자신의 온 삶을 내던졌던 한 청년 사상가의 숨결을 느꼈다. 그리고 바로 내 곁에서, 뇌경색이라는 극심한 육체적 시련을 이겨내고 한 손가락으로 자판을 콕콕 찍어가며 안 의사의 삶을 소설로 부활시킨 강명구 작가의 모습이 겹쳐졌다. 안 의사가 품었던 불굴의 의지와 강 작가가 보여준 투혼은 시공간을 넘어 하나의 단어로 귀결되고 있었다. 그것이 바로 '민족혼(民族魂)'이다.강명구 작가의 역사소설 <민족혼>은 기존의 위인전이나 단순한 항일 영웅 서사시와는 궤를 달리한다. 소설은 1909년 10월 26일 하얼빈역의 총성이라는 드라마틱한 결과에만 집중하지 않는다. 대신 안중근이라는 인물이 어린 시절 '응칠'이라 불리며 사냥을 즐기고 방황하던 청년기부터, 시대를 고민하며 민족의 현실에 눈뜨고, 마침내 역사의 한복판으로 걸어 들어가는 역동적인 인간적 성장 과정을 깊이 있게 조명한다.특히 이 작품이 지닌 탁월한 입체성은 적대자였던 이토 히로부미와 메이지 유신의 역사적 배경을 함께 짚어낸 점에 있다. 조선과 일본이라는 두 국가의 운명적 충돌, 그리고 그 소용돌이 속에서 두 인물이 맞닥뜨리는 구조적 비극을 함께 서술함으로써 안중근 의사의 결단이 단순한 개인적 원한이나 맹목적 국수주의에서 나온 것이 아님을 명확히 보여준다.조선의 호랑이로 깨어난 안중근은 연해주를 누비며 국제법을 준수하며 의병 투쟁을 이끌었고, 마침내 하얼빈에서 이토와의 운명적인 대결을 이뤄냈다. 소설을 읽는 내내 마음을 울린 것은 그 어떠한 고난과 절망 앞에서도 꺾이지 않았던 그의 '백절불굴(百折不屈)의 용기'와 '시대를 앞선 평화사상'이었다.우리가 안중근 의사를 기릴 때 결코 놓쳐서는 안 될 핵심은 그가 단순한 행동가나 독립운동가를 넘어 시대의 선구적 사상가였다는 점이다. 소설 <민족혼>은 뤄순 감옥이라는 차디찬 공간에서 그가 써 내려간 <동양평화론>의 숭고한 가치를 오늘날의 시대정신으로 생생하게 복원해 낸다.안 의사가 뤄순 감옥에서 구상한 동양평화론은 당대에는 물론, 117년이 지난 오늘날의 관점에서도 놀라울 정도로 현대적이고 혁신적이다. 그는 한·중·일 3국이 협력하는 동아시아 평화 회의체 구성, 공동 평화군 창설, 공동 은행과 공동 화폐 발행, 그리고 각국의 자주권을 존중하는 다자 안보 협력 체제를 구상했다. 이는 훗날 유럽연합(EU)이 탄생하게 된 구조와 완전 일치한다.오늘날 동북아시아와 세계 정세는 여전히 갈등과 대립, 군비 경쟁의 악순환 속에 갇혀 있다. 이러한 시점에 117년 전 뤄순 감옥의 차디찬 어둠 속에서 안 의사가 밝힌 평화의 등불은 우리에게 아득한 울림을 준다. 안 의사의 '동양평화'는 단순한 한일 관계의 문제를 넘어, 인류가 나아가야 할 화해, 평화와 공영의 길을 제시한 선견지명이 담긴 비전이었던 것이다.남산 안중근의사기념관에서 바친 헌화와 참배는 과거를 추모하는 것에 그치지 않고, 그가 남긴 미완의 꿈인 '동양평화'를 오늘날 우리가 어떻게 이어받을 것인가를 다짐하는 자리가 되었다.소설의 후기에서 강명구 작가는 뇌경색으로 몸이 마비된 절망 속에서도 "뛸 수 없는 자신은 받아들일 수 있었지만, 쓸 수 없는 자신은 도저히 받아들일 수 없었다"며 펜을 놓지 않았음을 고백한다. 안중근 의사가 법정과 감옥에서 목숨이 다하는 순간까지 <동양평화론>을 써 내려갔듯, 강 작가 역시 붓을 들어 안 의사의 '민족혼'을 이 세상에 일깨웠다.탄신 147주년을 맞이한 오늘, 안중근 대한국인 참모중장은 소설 <민족혼>을 통해 우리에게 다시 묻고 있다."지금 그대들은 어떠한 가치를 위해 달리고 있는가?아직 끝나지 않은 평화의 꿈을 누가 이어갈 것인가?"이 책은 역사를 기억하는 것을 넘어, 우리가 나아가야 할 미래를 상상하고 실천하게 만드는 뜨거운 열정의 결정체다. 그 단단하고 기품 있는 민족의 혼을 가슴에 품고, 나 역시 안중근 의사가 꿈꾸었던 자주평화와 인류 공영의 길을 향해 끊임없이 걸어 나갈 것을 깊이 다짐해 본다.