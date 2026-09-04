"고치고 싶어도 부품·수리처 부족"... 세종시민 63.3% "동네 공공 수리소 필요"

큰사진보기 ▲수리수선 단체 퍼포먼스 사진_ 세종새활용센터에서 열린 수리·수선 실패담 강연회 참가자들이 ‘버리기 전에 수리부터!’를 외치며 생활 속 수리문화 실천 의지를 다지고 있다. ⓒ 세종새활용센터 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 3일(목) 센터 세미나실에서 열린 ‘순환도시 세종 강연회: 고치려다 박살낸 수리·수선 실패담’ 전경 사진 ⓒ 세종새활용센터 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲곰손_ 박성연 대표 강연 사진 ⓒ 세종새활용센터 제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲다시입다 연구소_ 이윤이 활동가 강연 사진 ⓒ 세종새활용센터 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

세종새활용센터(센터장 이창호)는 지난 3일(목) 센터 세미나실에서 제8회 세종자원순환축제 사전행사로 '순환도시 세종 강연회: 고치려다 박살낸 수리·수선 실패담'을 개최하고, 지난 8월 4일부터 31일까지 세종시민 158명을 대상으로 진행한 '수리 문화 정착을 위한 시민 의견조사' 결과를 발표했다. 물건을 오래 아껴 쓰고 고쳐 쓰려는 시민들의 의지는 높지만, 부품 단종과 과도한 수리비, 도심 내 수리 인프라 부족으로 결국 폐기를 선택하는 일이 반복되고 있는 것으로 나타났다.조사 결과 최근 1년 내 고장 난 물건을 고쳐 쓴 경험이 있는 시민은 64.6%(102명)였다. 이유로는 '고치면 더 쓸 수 있어서(62.7%)', '새로 사는 것보다 비용 절감(50.0%)', '환경 보호 및 자원순환 실천(38.2%)' 순으로 나타났다.반면 수리를 포기하고 폐기·신규 구매를 택한 주된 이유는 ▲수리 절차의 번거로움과 시간이 오래 걸려서(60.7%) ▲믿고 맡길 동네 수리처 부재(37.5%) ▲신제품 대비 과도한 수리 비용(32.1%) 순이었다. 시민들이 남긴 114건의 실패담에는 "10년 쓴 가스레인지 버튼 부품이 단종돼 전체를 교체했다", "14년 쓴 드럼세탁기가 부품 하나 없어 통째로 버려졌다"는 사례가 이어졌다. 일체형 구조로 분해가 어려운 소형가전, 높은 배터리 교체 난이도, 신도심 내 구두방·우산수리점·옷수선집 부족도 조기 폐기를 부추기는 요인으로 꼽혔다.공공 수리소나 수리 교육 프로그램이 마련될 경우 '적극 이용하겠다(69.0%)' 또는 '필요할 때 가끔 이용하겠다(29.7%)'는 응답이 98.7%(156명)에 달했다. 응답자의 73.4%가 영유아·학령기 자녀를 둔 30·40대 가구로, 생활 밀착형 수리 지원에 대한 기대가 큰 것으로 나타났다.배우고 싶거나 고치길 희망하는 품목(복수응답)은 소형가전/전자기기(38.2%)와 의류/패브릭/가방 수선(38.2%)이 공동 1위였고, 배터리 교체·장난감류·자전거 경정비·우산 수리(각 14~15%)가 뒤를 이었다. 수리 문화 정착을 위한 시급한 정책(최대 2개 선택)으로는 '동네 공공 수리소 설치·운영(63.3%)'이 가장 많았고, '제조사 부품·매뉴얼 제공 의무화(29.7%)', '공구 대여 및 열린 작업 공간 제공(20.3%)', '세종 온라인 수리지도 제작(19.6%)' 순이었다.이날 첫 강연자로 나선 수리상점 '곰손' 박성연 대표는 직접 아이폰을 수리하다 전원이 꺼진 경험담을 공유하며 "재활용보다 재사용이 먼저"라고 강조했다. 그는 "시민들이 수리를 포기하는 것은 기술 부족만이 아니라 기업의 계획적 진부화와 분해가 어려운 제품 설계 탓"이라며 국가의 제도 마련, 기업의 지속가능한 디자인, 시민의 수리권 인식이 함께 필요하다고 말했다.이어 다시입다연구소 이윤이 활동가는 "옷의 수명을 9개월만 연장해도 탄소·폐기물·물 발자국을 20~30% 줄일 수 있다"며 청바지·니트·양말·가방 등 다양한 수선 사례를 소개했다. 그는 "다시입다의 수선에는 실패가 없다. 흔적을 덧대고 꿰매는 과정은 자신만의 물건으로 재탄생시키는 창의적 실천"이라고 말했다.이창호 세종새활용센터장은 "이번 조사를 통해 시민들이 물건을 고쳐 쓰고자 하는 의지가 높고, 생활 가까이에서 수리하고 배울 수 있는 기회에 대한 수요도 크다는 것을 확인했다"며 "수리를 단순히 고장 난 물건을 고치는 데 그치지 않고, 시민들이 직접 배우고 경험하며 물건을 오래 사용하는 생활문화로 확산해 나가겠다"고 말했다.세종새활용센터는 그동안 우산·장난감 상설 수리소를 운영하고, 선풍기·자전거 등 생활용품을 중심으로 한 '수선의 날' 행사와 의류 수선동아리를 추진해 왔다. 또한 시민들이 직접 만들고 고쳐볼 수 있는 공유공방을 운영하고 수리에 필요한 공구를 대여하는 등 생활 속 수리·재사용 문화를 확산하기 위한 기반을 마련해 왔다.센터는 이번 시민 의견조사에서 확인된 소형가전과 의류 수선 등에 대한 높은 수요와 공공 수리공간 및 수리교육에 대한 시민들의 요구를 향후 사업에 적극 반영할 계획이다. 기존 수리·수선 프로그램을 확대·보완하는 한편, 시민들이 보다 쉽게 수리 정보를 얻고 직접 수리를 배우고 경험할 수 있는 프로그램과 시민 수리활동가 육성 등 지역의 수리문화를 확산할 수 있는 다양한 사업을 단계적으로 추진할 예정이다.한편 이날 행사 참가자들은 "쉽게 버리지 않겠습니다! 먼저 고쳐 보겠습니다! 고쳐서 오래 쓰겠습니다! 고치는 법을 배우겠습니다! 함께 수리하는 문화를 만들겠습니다!"라는 다짐을 함께 외치고, "버리기 전에 수리부터!"라는 구호로 행사를 마무리했다.