천안아산경실련, 지방의회 후반기 의정활동 평가 결과 발표

큰사진보기 ▲사진 오른쪽 정병인 충남도의원. ⓒ 천안아산경실련 관련사진보기

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천안아산경제정의실천시민연합(이하 천안아산경실련)이 충청남도의회와 천안시의회, 아산시의회를 대상으로 진행한 '지방의회 후반기 의정활동 평가' 결과를 발표했다.평가 결과, 충청남도의회 정병인 의원, 천안시의회 박종갑 의원, 아산시의회 천철호 의원이 각각 각 의회별 최고 점수를 받아 '우수의원'으로 선정됐다.이번 의정활동 평가는 지방자치제도가 성숙해짐에 따라 지방의회의 공적 책임성과 신뢰성을 확보하고, 의원 간 건전한 입법 및 정책개발 경쟁을 유도하기 위해 추진됐다.평가기간은 2024년 7월 1일부터 2026년 6월 30일까지 2년간의 후반기 의정활동을 대상으로 진행됐다. 객관성과 신뢰성을 높이기 위해 각 의회 홈페이지 공개 자료와 회의록, 정보공개청구를 통해 수집한 1차·2차 자료를 정량화해 분석했다.평가지표는 3대 기능·8개 지표로 정량 평가했다. 입법기능 영역에서는 조례 제·개정 발의 실적, 본회의 및 상임위원회 출석률을 평가했다. 주민대표기능 영역에서는 5분 자유발언, 건의·결의·청원·진정 처리, 의원연구모임 활동, 도·시정 질문 및 긴급현안질의, 의회 직무수행 등을 반영했다. 견제·감시기능은 행정사무감사 활동을 평가했다. 행정사무감사 자료제출 요구 실적과 유효 질의 내용, 질의 품질을 종합적으로 반영했다. 질의 품질은 근거 제시, 문제 분석, 정책 대안 제시 여부를 기준으로 산정했으며, 유효 발언과 질의 품질 분석에 인공지능(AI)을 활용했다고 밝혔다.평가 결과, 충청남도의회에서는 정병인 의원(민)이 우수의원에 올랐으며, 구형서, 김민수, 방한일, 신순옥, 신영호, 안장헌, 이상근, 이연희, 이용국, 전익현, 정관섭, 조철기, 편삼범 의원 등 13명이 상위 30%에 해당하는 S등급을 받았다.천안시의회에서는 박종갑 의원(민)이 우수의원으로 선정된 가운데, 권오중, 김길자, 김철환, 노종관, 류제국, 육종영, 이병하 의원이 S등급을 차지했다.아산시의회에서는 천철호 의원(민)이 우수의원의 영예를 안았고, 김미성, 윤원준, 명노봉, 이기애 의원이 S등급에 이름을 올렸다.3일 열린 시상식에서 천안아산경실련 황인준 공동대표는 "이번 의정활동 평가 결과가 지방의원들의 단순한 순위 매기기에 그치지 않고, 주민에 대한 책임성을 강화하고 의정활동의 질적 수준을 높이는 계기가 되길 기대한다"며 "앞으로도 객관적이고 체계적인 평가를 통해 지방의회가 본연의 견제와 감시 기능에 충실하도록 지속적인 모니터링을 이어갈 것"이라고 전했다.