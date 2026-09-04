1년 전 원민경 출근길 인터뷰 봤더니... 용혜인과 결정적 차이

거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.

[여성정치]

큰사진보기 ▲2025년 8월 18일 원민경 여성가족부 장관 후보자가 인사청문 준비 사무실이 마련된 서울 한국청소년활동진흥원으로 출근하며 취재진 질의에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"성평등 정책이 갈등의 원인이 아닌 해결의 실마리가 될 수 있도록 하겠습니다."

"성평등은 남성과 여성이 함께 만들어 나가는 것입니다. 이제는 남녀 대비 누가 더 차별받느냐는 제로섬 게임을 넘어서서 성별 역할에 대한 고정관념을 탈피해야 될 시점이 왔다고 생각합니다."

큰사진보기 ▲성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 발언하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

[여성인권]

차별금지법 제정이 20년 넘게 답보 상태임에도 불구하고 정부는 국회가 발의한 법안 논의에 적극 참여하여 사회적 대화의 장을 여는 데 협력하겠다는 원론적인 답변만을 제시하고있다.



성평등가족부의 예산은 전체 정부 예산의 0.3%에 불과하며 현원은 전보다 불과 4명이 늘어나 성평등 정책의 전담 컨트롤타워로서의 역할을 실질적으로 수행하기 미흡한 수준이다.



비동의 강간죄 도입과 관련하여 수많은 시민들이 원하고 있는 법 개정에 응답하지 않고 있다.



일본군 위안부 문제 관련, 한국 정부는 여전히 '2015 한일합의'를 유지하겠다는 입장을 견지하고 있는 한편 일본국을 상대로 한 피해자들의 손해배상 청구에 대한 승소 판결 이후에도 구체적 조치가 취해지고 있지 않다.

[여성경제]

큰사진보기 ▲서울시내 학원가 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

[원더우먼]

큰사진보기 ▲글로리아 스타이넘 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"페미니스트란 여성과 남성의 평등과 온전한 인간성을 인정하는 사람입니다. 확고한 페미니스트이자 인도주의자인 남성들도 많이 있습니다."

"나는 50년 뒤에는 이 세상에 없겠지만, 그때 이 세상을 살아갈 여러분을 믿습니다."